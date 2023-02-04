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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230204/الجيش-الأوكراني-يتحصن-داخل-أبنية-مدنية-ويحول-الضواحي-إلى-قواعد-للدبابات-في-سنيغيريفكا-1073087116.html
الجيش الأوكراني يتحصن داخل أبنية مدنية ويحول الضواحي إلى قواعد للدبابات في سنيغيريفكا
الجيش الأوكراني يتحصن داخل أبنية مدنية ويحول الضواحي إلى قواعد للدبابات في سنيغيريفكا
كشف رئيس الإدارة الروسية لمنطقة سنيغيريفكا، يوري بارباشوف، أن الجيش الأوكراني يقيم قاعدة دبابات عسكرية في مقاطعة خيرسون، وذلك من خلال اتباعه طرق التمويه... 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T04:58+0000
2023-02-04T04:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال يوري بارباشوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": بالرغم من أن بلدة سنيغيريفكا تقع على بعد عشرات الكيلومترات من ضفاف نهر الدنيبر، إلا أنها لا تزال قاعدة عسكرية ويتمركز فيها أفراد عسكريون أوكرانيون وهناك منشآت عسكرية".وأشار بارباشوف إلى أنه يعرف العناوين المحددة التي توجد بها مستودعات الذخيرة، بينما يتم تعدين طرق التعامل مع هذه الأشياء. بالإضافة إلى ذلك، يوجد حوالي 20 دبابة في البلدة.وخلص بارباشوف قائلا: "بنفس الطريقة، يتمركز الجنود الأوكرانيون في بافلوفكا، فاسيلييفكا ويفضلون التنكر بملابس مدنية ويتم إيواؤهم في منازل خاصة، وبنفس الطريقة توجد مستودعات الأسلحة في المنازل والأبنية"، لافتاً أن الجيش الأوكراني يتخذ من المدنيين درعا له.
https://sputnikarabic.ae/20230203/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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العالم

الجيش الأوكراني يتحصن داخل أبنية مدنية ويحول الضواحي إلى قواعد للدبابات في سنيغيريفكا

04:58 GMT 04.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوريتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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كشف رئيس الإدارة الروسية لمنطقة سنيغيريفكا، يوري بارباشوف، أن الجيش الأوكراني يقيم قاعدة دبابات عسكرية في مقاطعة خيرسون، وذلك من خلال اتباعه طرق التمويه باستخدام الزي المدني ويضع الوحدات في مبان سكنية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وقال يوري بارباشوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": بالرغم من أن بلدة سنيغيريفكا تقع على بعد عشرات الكيلومترات من ضفاف نهر الدنيبر، إلا أنها لا تزال قاعدة عسكرية ويتمركز فيها أفراد عسكريون أوكرانيون وهناك منشآت عسكرية".

وأضاف بارباشوف قائلا: "علاوة على ذلك، فإن الجيش الأوكراني يأوي بعض الأفراد في منازل خاصة ويخزن هناك مستودعات الذخيرة".

وأشار بارباشوف إلى أنه يعرف العناوين المحددة التي توجد بها مستودعات الذخيرة، بينما يتم تعدين طرق التعامل مع هذه الأشياء. بالإضافة إلى ذلك، يوجد حوالي 20 دبابة في البلدة.
وخلص بارباشوف قائلا: "بنفس الطريقة، يتمركز الجنود الأوكرانيون في بافلوفكا، فاسيلييفكا ويفضلون التنكر بملابس مدنية ويتم إيواؤهم في منازل خاصة، وبنفس الطريقة توجد مستودعات الأسلحة في المنازل والأبنية"، لافتاً أن الجيش الأوكراني يتخذ من المدنيين درعا له.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 15:17 GMT
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