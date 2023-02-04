https://sputnikarabic.ae/20230204/روسيا-تتفاوض-مع-بلدان-أفريقية-بشأن-التجارة-بالعملات-الوطنية-1073087570.html
روسيا تتفاوض مع بلدان أفريقية بشأن التجارة بالعملات الوطنية
روسيا تتفاوض مع بلدان أفريقية بشأن التجارة بالعملات الوطنية
صرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية أوليغ أزوروف، بأن بلاده تتفاوض مع العديد من البلدان الأفريقية بشأن... 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T05:36+0000
2023-02-04T05:36+0000
2023-02-04T05:36+0000
روسيا
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وقال أزوروف لوكالة سبوتنيك، ردًا على سؤال بشأن إمكانية التحول إلى التجارة بالعملات الوطنية مع أفريقيا: "نحن نتفاوض مع العديد من البلدان".وأضاف أزوروف: "بطبيعة الحال، هذه عملية معقدة، وتتطلب اتخاذ القرار من قبل كل من السلطات التنظيمية الروسية والأفريقية".وكان مجلس النواب الأمريكي في نيسان/ أبريل 2022 قد وافق على قانون ضد "النشاط الروسي الخبيث في أفريقيا".وبعد ذلك قدم القانون إلى مجلس الشيوخ للنظر. ويشمل مشروع القانون فرض عقوبة من طرف الولايات المتحدة إزاء الدول الأفريقية للتعاون مع روسيا في بعض المجالات.ومن المقرر عقد القمة الروسية الأفريقية الثانية في يوليو 2023، وستعقد في سان بطرسبرغ. أما القمة الأولى فكانت انعقدت في عام 2019 في سوتشي بمشاركة رؤساء معظم الدول الأفريقية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تتفاوض مع بلدان أفريقية بشأن التجارة بالعملات الوطنية
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صرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية أوليغ أزوروف، بأن بلاده تتفاوض مع العديد من البلدان الأفريقية بشأن تحويل التجارة إلى العملات الوطنية.
وقال أزوروف لوكالة سبوتنيك، ردًا على سؤال بشأن إمكانية التحول إلى التجارة بالعملات الوطنية مع أفريقيا: "نحن نتفاوض مع العديد من البلدان".
وأضاف أزوروف: "بطبيعة الحال، هذه عملية معقدة، وتتطلب اتخاذ القرار من قبل كل من السلطات التنظيمية الروسية والأفريقية".
وكان مجلس النواب الأمريكي في نيسان/ أبريل 2022 قد وافق على قانون ضد "النشاط الروسي الخبيث في أفريقيا".
وبعد ذلك قدم القانون إلى مجلس الشيوخ للنظر. ويشمل مشروع القانون فرض عقوبة من طرف الولايات المتحدة
إزاء الدول الأفريقية للتعاون مع روسيا في بعض المجالات.
ومن المقرر عقد القمة الروسية الأفريقية الثانية في يوليو 2023، وستعقد في سان بطرسبرغ. أما القمة الأولى فكانت انعقدت في عام 2019 في سوتشي بمشاركة رؤساء معظم الدول الأفريقية.