https://sputnikarabic.ae/20230204/موسكو-تعليقا-على-القمة-الأوروبية-الأوكرانية-نتعهد-باستمرار-العملية-العسكرية-1073094056.html
موسكو تعليقا على القمة الأوروبية الأوكرانية: نتعهد باستمرار العملية العسكرية
موسكو تعليقا على القمة الأوروبية الأوكرانية: نتعهد باستمرار العملية العسكرية
وجهت الخارجية الروسية رسالة إلى المشاركين في قمة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي التي انعقدت أمس الجمعة، شددت فيها على استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا والعزم... 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T13:07+0000
2023-02-04T13:07+0000
2023-02-04T13:07+0000
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، "سيصاب جميع الذين شاركوا في تجمع كييف في 3 شباط/ فبراير من هذا العام بخيبة أمل شديدة حيث سيتعين عليهم الرد على مواطنيهم".ولفتت بقولها إلى أن البيان الناتج عن القمة الأوكرانية الأوروبية يتعارض ومبادئ الاتحاد الأوروبي التي بني عليها.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
موسكو تعليقا على القمة الأوروبية الأوكرانية: نتعهد باستمرار العملية العسكرية
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وجهت الخارجية الروسية رسالة إلى المشاركين في قمة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي التي انعقدت أمس الجمعة، شددت فيها على استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا والعزم على تحقيق أهدافها.
موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، "سيصاب جميع الذين شاركوا في تجمع كييف في 3 شباط/ فبراير من هذا العام بخيبة أمل شديدة حيث سيتعين عليهم الرد على مواطنيهم".
"أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا سوف تتحقق، كما صرحت القيادة الروسية مرارا".
ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية
ولفتت بقولها إلى أن البيان الناتج عن القمة الأوكرانية الأوروبية يتعارض ومبادئ الاتحاد الأوروبي التي بني عليها.