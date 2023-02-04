عربي
https://sputnikarabic.ae/20230204/موسكو-تعليقا-على-القمة-الأوروبية-الأوكرانية-نتعهد-باستمرار-العملية-العسكرية-1073094056.html
موسكو تعليقا على القمة الأوروبية الأوكرانية: نتعهد باستمرار العملية العسكرية
موسكو تعليقا على القمة الأوروبية الأوكرانية: نتعهد باستمرار العملية العسكرية
وجهت الخارجية الروسية رسالة إلى المشاركين في قمة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي التي انعقدت أمس الجمعة، شددت فيها على استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا والعزم... 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T13:07+0000
2023-02-04T13:07+0000
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/09/1059680319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdff977845b0fdfbc3fa253f1fa8d343.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، "سيصاب جميع الذين شاركوا في تجمع كييف في 3 شباط/ فبراير من هذا العام بخيبة أمل شديدة حيث سيتعين عليهم الرد على مواطنيهم".ولفتت بقولها إلى أن البيان الناتج عن القمة الأوكرانية الأوروبية يتعارض ومبادئ الاتحاد الأوروبي التي بني عليها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/09/1059680319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e2cf848ca0fe7792a2b31d946394675.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

موسكو تعليقا على القمة الأوروبية الأوكرانية: نتعهد باستمرار العملية العسكرية

13:07 GMT 04.02.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وجهت الخارجية الروسية رسالة إلى المشاركين في قمة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي التي انعقدت أمس الجمعة، شددت فيها على استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا والعزم على تحقيق أهدافها.
موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، "سيصاب جميع الذين شاركوا في تجمع كييف في 3 شباط/ فبراير من هذا العام بخيبة أمل شديدة حيث سيتعين عليهم الرد على مواطنيهم".

"أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا سوف تتحقق، كما صرحت القيادة الروسية مرارا".

ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي
ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية
ولفتت بقولها إلى أن البيان الناتج عن القمة الأوكرانية الأوروبية يتعارض ومبادئ الاتحاد الأوروبي التي بني عليها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала