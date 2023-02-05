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https://sputnikarabic.ae/20230205/الغزو-الأمريكي-للعراق-وبدء-الحرب-عليه-1073038448.html
الغزو الأمريكي للعراق وبدء الحرب عليه
الغزو الأمريكي للعراق وبدء الحرب عليه
في 5 فبراير/ شباط عام 2003، أظهر وزير الخارجية الأمريكي كولن باول، متحدثًا في اجتماع خاص لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أنبوب اختبار زجاجي يزعم أنه دليل على... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T06:00+0000
2023-02-05T06:00+0000
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من خلال تقديم مثل هذه "الأدلة" على الاختباء من المفتشين الدوليين لأسلحة الدمار الشامل، استمرت إدارة جورج بوش (الابن) في الضغط على العراق والرأي العام الدولي، حتى نالت مبتغاها - غزو العراق وإسقاط حكومة صدام حسين.وتتعرفون في الرسم المعلوماتي الذي أعده فريق "سبوتنيك" مقدمة الأحداث لغزو العراق، والدول المشاركة في التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والأثر الاقتصادي للغزو الأمريكي للعراق، ونتائج الحرب على العراق على جميع الأطراف.
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انفوجرافيك, العراق, أخبار العراق اليوم, инфографика
انفوجرافيك, العراق, أخبار العراق اليوم, инфографика

الغزو الأمريكي للعراق وبدء الحرب عليه

06:00 GMT 05.02.2023
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في 5 فبراير/ شباط عام 2003، أظهر وزير الخارجية الأمريكي كولن باول، متحدثًا في اجتماع خاص لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أنبوب اختبار زجاجي يزعم أنه دليل على امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل، وتحدث عن شراء العراق معدات لأجهزة الطرد المركزي لليورانيوم.
من خلال تقديم مثل هذه "الأدلة" على الاختباء من المفتشين الدوليين لأسلحة الدمار الشامل، استمرت إدارة جورج بوش (الابن) في الضغط على العراق والرأي العام الدولي، حتى نالت مبتغاها - غزو العراق وإسقاط حكومة صدام حسين.
وتتعرفون في الرسم المعلوماتي الذي أعده فريق "سبوتنيك" مقدمة الأحداث لغزو العراق، والدول المشاركة في التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والأثر الاقتصادي للغزو الأمريكي للعراق، ونتائج الحرب على العراق على جميع الأطراف.
الغزو الأمريكي للعراق وبدء حرب العراق - سبوتنيك عربي
الغزو الأمريكي للعراق وبدء حرب العراق - سبوتنيك عربي
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