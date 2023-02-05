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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230205/بينيت-الغرب-أفسد-مساعي-إسرائيلية-للتوسط-بين-موسكو-وكييف-1073118826.html
بينيت: الغرب أفسد مساعي إسرائيلية للتوسط بين موسكو وكييف
بينيت: الغرب أفسد مساعي إسرائيلية للتوسط بين موسكو وكييف
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، الذي بذل مساعي تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا في بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، أن دولا غربية أفسدت تلك... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T08:56+0000
2023-02-05T08:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال بينيت، في مقابلة صحفية، "كانت تحركاتي منسقة في كل تفاصيلها مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا... لقد قطعوا المفاوضات".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق أن كييف كانت جاهزة في البداية للمفاوضات لكن تم إعطاؤها أمرا مباشرا بعرقلة جميع الاتفاقات.وأشار إلى أن جميع النزاعات المسلحة تنتهي بالمفاوضات، وكلما أسرعت كييف في فهم ذلك، كان ذلك أفضل.كما أكد بوتين، في مناسبات عدة، أن روسيا لا ترفض المفاوضات ومنفتحة دائما على الحوار، لكنها لن تتنازل عن أي من حقوقها، ولن تسمح بما من شأنه أن يشكل خطرا آنيا أو مستقبليا، على أمنها وأمن شعبها.وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، وذلك بعد مطالبة سكان دونباس لها بالتدخل لحمايتهم من الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات، بالإضافة إلى ضمان أمن روسيا بعد سعي حلف شمال الأطلسي "الناتو" لوضع قواته بالقرب من حدودها.
https://sputnikarabic.ae/20220921/بوتين-كييف-كانت-جاهزة-في-البداية-للمفاوضات-لكن-تم-إعطاؤها-أمرا-مباشرا-بعرقلة-جميع-الاتفاقات-1068028976.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

بينيت: الغرب أفسد مساعي إسرائيلية للتوسط بين موسكو وكييف

08:56 GMT 05.02.2023
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، الذي بذل مساعي تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا في بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، أن دولا غربية أفسدت تلك المحاولات.
وقال بينيت، في مقابلة صحفية، "كانت تحركاتي منسقة في كل تفاصيلها مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا... لقد قطعوا المفاوضات".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أن الغرب قرر عند لحظة معينة "تحطيم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدلا من التفاوض".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق أن كييف كانت جاهزة في البداية للمفاوضات لكن تم إعطاؤها أمرا مباشرا بعرقلة جميع الاتفاقات.
وأشار إلى أن جميع النزاعات المسلحة تنتهي بالمفاوضات، وكلما أسرعت كييف في فهم ذلك، كان ذلك أفضل.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: كييف كانت جاهزة في البداية للمفاوضات لكن تم إعطاؤها أمرا مباشرا بعرقلة جميع الاتفاقات
21 سبتمبر 2022, 06:15 GMT
كما أكد بوتين، في مناسبات عدة، أن روسيا لا ترفض المفاوضات ومنفتحة دائما على الحوار، لكنها لن تتنازل عن أي من حقوقها، ولن تسمح بما من شأنه أن يشكل خطرا آنيا أو مستقبليا، على أمنها وأمن شعبها.
وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، وذلك بعد مطالبة سكان دونباس لها بالتدخل لحمايتهم من الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات، بالإضافة إلى ضمان أمن روسيا بعد سعي حلف شمال الأطلسي "الناتو" لوضع قواته بالقرب من حدودها.
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:30 GMT
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