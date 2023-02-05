https://sputnikarabic.ae/20230205/بينيت-الغرب-أفسد-مساعي-إسرائيلية-للتوسط-بين-موسكو-وكييف-1073118826.html

بينيت: الغرب أفسد مساعي إسرائيلية للتوسط بين موسكو وكييف

بينيت: الغرب أفسد مساعي إسرائيلية للتوسط بين موسكو وكييف

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، الذي بذل مساعي تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا في بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، أن دولا غربية أفسدت تلك... 05.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-05T08:56+0000

2023-02-05T08:56+0000

2023-02-05T08:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال بينيت، في مقابلة صحفية، "كانت تحركاتي منسقة في كل تفاصيلها مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا... لقد قطعوا المفاوضات".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق أن كييف كانت جاهزة في البداية للمفاوضات لكن تم إعطاؤها أمرا مباشرا بعرقلة جميع الاتفاقات.وأشار إلى أن جميع النزاعات المسلحة تنتهي بالمفاوضات، وكلما أسرعت كييف في فهم ذلك، كان ذلك أفضل.كما أكد بوتين، في مناسبات عدة، أن روسيا لا ترفض المفاوضات ومنفتحة دائما على الحوار، لكنها لن تتنازل عن أي من حقوقها، ولن تسمح بما من شأنه أن يشكل خطرا آنيا أو مستقبليا، على أمنها وأمن شعبها.وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، وذلك بعد مطالبة سكان دونباس لها بالتدخل لحمايتهم من الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات، بالإضافة إلى ضمان أمن روسيا بعد سعي حلف شمال الأطلسي "الناتو" لوضع قواته بالقرب من حدودها.

https://sputnikarabic.ae/20220921/بوتين-كييف-كانت-جاهزة-في-البداية-للمفاوضات-لكن-تم-إعطاؤها-أمرا-مباشرا-بعرقلة-جميع-الاتفاقات-1068028976.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن