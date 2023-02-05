https://sputnikarabic.ae/20230205/حقوقية-مغربية-نحن-أمام-مشوار-طويل-ومدونة-الأسرة-بحاجة-إلى-تدقيق-وإصلاح-فوري-1073126938.html
حقوقية مغربية: نحن أمام مشوار طويل ومدونة الأسرة بحاجة إلى تدقيق وإصلاح فوري
حقوقية مغربية: نحن أمام مشوار طويل ومدونة الأسرة بحاجة إلى تدقيق وإصلاح فوري
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: المرأة المغربية في مواجهة تحديات المجتمع ومدونة الأسرة، تفاعل كبير مع ساجد المغربي، وفاة المناضلة... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T13:10+0000
2023-02-05T13:10+0000
2023-02-05T13:10+0000
راديو
صدى الحياة
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حقوقية مغربية: نحن أمام مشوار طويل ومدونة الأسرة بحاجة إلى تدقيق وإصلاح فوري
حقوقية مغربية: نحن أمام مشوار طويل ومدونة الأسرة بحاجة إلى تدقيق وإصلاح فوري
حاولت المرأة في مختلف أنحاء العالم ومنذ القدم المطالبة بحقوقها، ولا تزال إلى يومنا هذا تطالب بأبسط الحقوق. والمرأة المغربية لا تختلف عن غيرها من النساء العربيات اللاتي ناضلن وكافحن من أجل نيل حقوقهن، رغم الكثير من العقبات والعوائق التي وقفت حائلا بينها وبين الإصلاح.الواقع المغربي وما تعيشه الأسر يتطلب مراجعة المدونةهناك العديد من القضايا التي لا تزال إلى اليوم معلقة وبها ثغرات ليست في صالح المرأة المغربية من تزويج للقاصرات وظلم للمرأة المطلقة والأم العازبة والميراث وغيره، فما الجديد الذي جاءت به مدونة الأسرة في المغرب وهل أنصفت حق المرأة أم لا يزال هناك نقاط كثيرة بحاجة لإصلاحات؟حول هذا الموضوع، قالت الكاتبة الوطنية بمنظمة النساء الاتحاديات بالمغرب، الأستاذة حنان رحاب لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
حقوقية مغربية: نحن أمام مشوار طويل ومدونة الأسرة بحاجة إلى تدقيق وإصلاح فوري
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تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: المرأة المغربية في مواجهة تحديات المجتمع ومدونة الأسرة، تفاعل كبير مع ساجد المغربي، وفاة المناضلة ليندا مطر، أغنية اللوم يا عمة السودانية "تريند" على مواقع التواصل الاجتماعي.
حاولت المرأة في مختلف أنحاء العالم ومنذ القدم المطالبة بحقوقها، ولا تزال إلى يومنا هذا تطالب بأبسط الحقوق. والمرأة المغربية لا تختلف عن غيرها من النساء العربيات اللاتي ناضلن وكافحن من أجل نيل حقوقهن، رغم الكثير من العقبات والعوائق التي وقفت حائلا بينها وبين الإصلاح.
الواقع المغربي وما تعيشه الأسر يتطلب مراجعة المدونة
هناك العديد من القضايا التي لا تزال إلى اليوم معلقة وبها ثغرات ليست في صالح المرأة المغربية من تزويج للقاصرات وظلم للمرأة المطلقة والأم العازبة والميراث وغيره، فما الجديد الذي جاءت به مدونة الأسرة في المغرب وهل أنصفت حق المرأة أم لا يزال هناك نقاط كثيرة بحاجة لإصلاحات؟
حول هذا الموضوع، قالت الكاتبة الوطنية بمنظمة النساء الاتحاديات بالمغرب، الأستاذة حنان رحاب لبرنامج "صدى الحياة":
"إن القوانين مهمة جدا لتطوّر الشعوب والمجتمعات، وأكيد أن خطوة التعديل والمراجعة الشاملة والإصلاح هي خطوة شجاعة ممكن أن يدخل إليها المجتمع المغربي من خلال تعديل وتطوير مدونة الأسرة، لأن كل القضايا المرتبطة بالأسرة المغربية تمر عبر هذا القانون، الذي يحكم كل بيت وأسرة مغربية سواء الأسر التي تعيش داخل نطاق الزوجية أو خارجه أي تلك الذي فرض عليها الواقع الطلاق، أو الأسر التي تتكون فقط من أم عازبة، وبالتالي نحن بحاجة إلى تدقيق ومراجعة هذا القانون لإقرار المزيد من الحقوق الإنسانية للنساء، والتكافؤ في الواجبات ما بين الأم والأب، ولإقرار حقوق كاملة للطفل ولا يصبح الطفل محل تجاذب ومراهنة بين طرفي الأسرة أو محل إهمال من المجتمع عندما نتحدث عن الطفل الذي ينشأ عن طريق علاقة حميمية غير موثقة، أو علاقة اغتصاب أو علاقة غير إنسانية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...