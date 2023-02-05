https://sputnikarabic.ae/20230205/رئيس-مجلس-الوزراء-الكويتي-يحضر-التمرين-العسكري-تعاون-1-1073147966.html
رئيس مجلس الوزراء الكويتي يحضر التمرين العسكري "تعاون 1"
رئيس مجلس الوزراء الكويتي يحضر التمرين العسكري "تعاون 1"
حضر الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأحد، التمرين العسكري "تعاون 1" في ميدان الأديرع بمشاركة القوات العسكرية والأمنية الكويتية... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T21:20+0000
2023-02-05T21:20+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وكيل وزارة الداخلية الكويتية، الفريق أنور عبد اللطيف البرجس، كلمة قال فيها "إن هذا التمرين يعد فرصة لتطوير المهارات المهنية والارتقاء بالخبرات العلمية مما سينعكس على تحسين الأداء العملي عند تفعيل خطط الطوارئ متى ما دعت الحاجة".وطبقت القوات المشاركة في التمرين، الأساليب الحديثة في التخطيط المتعلق بالتكامل الأمني والعسكري، وكذلك استراتيجيات مكافحة العمليات الإرهابية ومختلف الحالات الأمنية الطارئة وسبل مواجهتها والسيطرة عليها بهدف رفع مستوى جاهزية الفرق الميدانية والتعاون فيما بينها.وشدد رئيس الوزراء الكويتي على أهمية بناء منظومة عسكرية ومدنية متكاملة قادرة على التعامل بشكل مثالي مع الأزمات وحالات الطوارئ لحماية الأمن الداخلي للبلاد في ضوء التحديات التي يشهدها العالم.وأشاد الصباح بمستوى التعاون والتنسيق الميداني في تنفيذ المهام المشتركة بين الجهات المشاركة في التمرين، وكذلك الأداء المتميز للكوادر الوطنية وكفاءتها العالية في تطبيق الخطط الموضوعة والاستراتيجيات المعدة والعمل بروح الفريق الواحد.
https://sputnikarabic.ae/20230205/السعودية-والكويت-تبحثان-سبل-تعزيز-التعاون-الثنائي-والمستجدات-الإقليمية-والدولية-1073134427.html
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, العالم
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, العالم
رئيس مجلس الوزراء الكويتي يحضر التمرين العسكري "تعاون 1"
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حضر الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأحد، التمرين العسكري "تعاون 1" في ميدان الأديرع بمشاركة القوات العسكرية والأمنية الكويتية ولجنة الدفاع المدني (الهيئات المدنية والحكومية).
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية
"كونا" عن وكيل وزارة الداخلية الكويتية، الفريق أنور عبد اللطيف البرجس، كلمة قال فيها "إن هذا التمرين يعد فرصة لتطوير المهارات المهنية والارتقاء بالخبرات العلمية مما سينعكس على تحسين الأداء العملي عند تفعيل خطط الطوارئ متى ما دعت الحاجة".
وطبقت القوات المشاركة في التمرين، الأساليب الحديثة في التخطيط المتعلق بالتكامل الأمني والعسكري، وكذلك استراتيجيات مكافحة العمليات الإرهابية ومختلف الحالات الأمنية الطارئة وسبل مواجهتها والسيطرة عليها بهدف رفع مستوى جاهزية الفرق الميدانية والتعاون فيما بينها.
وشدد رئيس الوزراء الكويتي
على أهمية بناء منظومة عسكرية ومدنية متكاملة قادرة على التعامل بشكل مثالي مع الأزمات وحالات الطوارئ لحماية الأمن الداخلي للبلاد في ضوء التحديات التي يشهدها العالم.
وأشاد الصباح بمستوى التعاون والتنسيق الميداني في تنفيذ المهام المشتركة بين الجهات المشاركة في التمرين، وكذلك الأداء المتميز للكوادر الوطنية وكفاءتها العالية في تطبيق الخطط الموضوعة والاستراتيجيات المعدة والعمل بروح الفريق الواحد.