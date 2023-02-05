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سفيرة إسرائيل لدى زامبيا تتعرض للسرقة في الشارع أمام حراسها
سفيرة إسرائيل لدى زامبيا تتعرض للسرقة في الشارع أمام حراسها
تعرضت السفيرة الإسرائيلية في زامبيا، عوفرا فرحي، لحادث سرقة أدى إلى سقوطها وإصابتها في أحد شوارع العاصمة لوساكا، وذلك بعدما فشل حراسها الشخصيين في حمايتها. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T12:55+0000
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وحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، كانت فرحي تعبر أحد الشوارع في العاصمة الزامبية، برفقة حراسها الشخصيين، عندما أن اقتربت منها سيارة، وقام مستقلوها بانتزاع حقيبتها عنوة.وأضاف أن الحقيبة المسروقة كانت تحتوي على جواز سفرها الدبلوماسي، إضافة إلى هاتفها ومبلغ مالي.ووفقا للصحيفة، لا يعرف حتى الآن إذا ما كانت السلطات في لوساكا قد نجحت في توقيف المتهمين أو كشف لغز هذه السرقة.كما لم تتوفر معلومات بشأن إذا ما كانت السفيرة الإسرائيلية هدف عابر بالنسبة لمن سرقوها "أي أن سرقتها كانت بالصدفة"، أم أنها كانت مستهدفة بشكل شخصي.يذكر أن عوفرا فرحي كانت قد قدمت أوراق اعتمادها إلى وزير خارجية زامبيا، ستانلي كاكوبو، في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

سفيرة إسرائيل لدى زامبيا تتعرض للسرقة في الشارع أمام حراسها

12:55 GMT 05.02.2023
© AFP 2023 / GIANLUIGI GUERCIAشرطة زامبيا
شرطة زامبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© AFP 2023 / GIANLUIGI GUERCIA
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تعرضت السفيرة الإسرائيلية في زامبيا، عوفرا فرحي، لحادث سرقة أدى إلى سقوطها وإصابتها في أحد شوارع العاصمة لوساكا، وذلك بعدما فشل حراسها الشخصيين في حمايتها.
وحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، كانت فرحي تعبر أحد الشوارع في العاصمة الزامبية، برفقة حراسها الشخصيين، عندما أن اقتربت منها سيارة، وقام مستقلوها بانتزاع حقيبتها عنوة.
وذكر الموقع أن الحادث تسبب في سقوطها وتعرضها لإصابات طفيفة نتيجة تشبثها بالحقيبة، نُقلت على إثرها إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.
وأضاف أن الحقيبة المسروقة كانت تحتوي على جواز سفرها الدبلوماسي، إضافة إلى هاتفها ومبلغ مالي.
ووفقا للصحيفة، لا يعرف حتى الآن إذا ما كانت السلطات في لوساكا قد نجحت في توقيف المتهمين أو كشف لغز هذه السرقة.
كما لم تتوفر معلومات بشأن إذا ما كانت السفيرة الإسرائيلية هدف عابر بالنسبة لمن سرقوها "أي أن سرقتها كانت بالصدفة"، أم أنها كانت مستهدفة بشكل شخصي.
يذكر أن عوفرا فرحي كانت قد قدمت أوراق اعتمادها إلى وزير خارجية زامبيا، ستانلي كاكوبو، في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
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