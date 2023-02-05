https://sputnikarabic.ae/20230205/سلطنة-عمان-توقع-اتفاقا-مع-السعودية-في-مجال-البينة-التحتية-للاتصالات-1073118301.html
سلطنة عمان توقع اتفاقا مع السعودية في مجال البينة التحتية للاتصالات
سلطنة عمان توقع اتفاقا مع السعودية في مجال البينة التحتية للاتصالات
وقعت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان اتفاقية في مجال البنية الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T09:00+0000
2023-02-05T09:00+0000
2023-02-05T09:00+0000
سلطنة عمان
السعودية
شبكات اتصالات
تعاون
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وقالت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان، في بيان إنها وقعت يوم السبت مع ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، البرنامج التنفيذي في مجال البنية الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات.وأضح البيان أن البرنامج يهدف لاستغلال الموقع الجغرافي للبلدين والكابلات البحرية المارة بهما لإقامة ربط رقمي عالي السرعة، بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.كما يهدف البرنامج لتبادل البيانات وجذب مزودي مراكز البيانات وشركات الاستضافة السحابية.يأتي توقيع الاتفاق قبل يومين من مشاركة سلطنة عمان في أعمال المؤتمر التقني الدولي "ليب 23" بالرياض، والذي يبدأ يوم الإثنين.وخلال العامين الماضيين، تسارعت وتيرة التعاون بين السعودية وسلطنة عمان وتمثل آخرها في منتدى الاستثمار السعودي العماني بالرياض، الأسبوع الماضي.وشهد المنتدى توقيع 13 اتفاقية في مجالات النفط والبتروكيميائيات، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والنقل وريادة الأعمال والثروة السمكية والتعدين والسياحة والخدمات اللوجستية.
https://sputnikarabic.ae/20230204/تشمل-السعودية-وعمان-والإمارات-المبعوث-الأمريكي-يبدأ-جولة-لدفع-عملية-سلام-شاملة-في-اليمن-1073102558.html
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سلطنة عمان, السعودية, شبكات اتصالات, تعاون
سلطنة عمان, السعودية, شبكات اتصالات, تعاون
سلطنة عمان توقع اتفاقا مع السعودية في مجال البينة التحتية للاتصالات
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وقعت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان اتفاقية في مجال البنية الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات.
وقالت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان، في بيان إنها وقعت يوم السبت مع ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، البرنامج التنفيذي في مجال البنية الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات.
وأضح البيان أن البرنامج يهدف لاستغلال الموقع الجغرافي للبلدين والكابلات البحرية المارة بهما لإقامة ربط رقمي عالي السرعة، بحسب وكالة الأنباء العمانية
الرسمية.
كما يهدف البرنامج لتبادل البيانات وجذب مزودي مراكز البيانات وشركات الاستضافة السحابية.
يأتي توقيع الاتفاق قبل يومين من مشاركة سلطنة عمان في أعمال المؤتمر التقني الدولي "ليب 23" بالرياض، والذي يبدأ يوم الإثنين.
وخلال العامين الماضيين، تسارعت وتيرة التعاون بين السعودية وسلطنة عمان وتمثل آخرها في منتدى الاستثمار السعودي العماني بالرياض، الأسبوع الماضي.
وشهد المنتدى توقيع 13 اتفاقية في مجالات النفط والبتروكيميائيات، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والنقل وريادة الأعمال والثروة السمكية والتعدين والسياحة والخدمات اللوجستية.