عربي
https://sputnikarabic.ae/20230205/شندب-5-فبراير-يوم-مشؤوم-في-تاريخ-العراق-وكذبة-باول-تأكيد-على-البلطجة-الأمريكية-في-المنطقة-1073109120.html
شندب: 5 فبراير يوم مشؤوم في تاريخ العراق.. وكذبة باول تأكيد على البلطجة الأمريكية في المنطقة
شندب: 5 فبراير يوم مشؤوم في تاريخ العراق.. وكذبة باول تأكيد على البلطجة الأمريكية في المنطقة
قال علي شندب، إعلامي لبناني شارك في تغطية وقائع الغزو الأمريكي على العراق، إن يوم 5 فبراير/ شباط عام 2003 كان يوما مشؤومًا في تاريخ الإنسانية والبشرية، وليس... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T06:00+0000
2023-02-05T06:00+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
الولايات المتحدة الأمريكية
غزو العراق
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/04/1073107786_0:248:2464:1634_1920x0_80_0_0_f43931376e39b3a44bcfb9c2c36de103.jpg
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن أمريكا كانت بصدد تنفيذ العدوان واحتلال العراق، وكانت تبحث عن أي ذريعة لذلك، وعندما فشلت في تأمين الأسباب التي تسمح لهم باستصدار قرار مجلس الأمن لتنفيذ الغزو، لجأت إلى الترويج للكذب، ثم دهست ما يسمى بـ "الشرعية الدولية"، تحت مجنزرات دباباتها، ونفذت الغزو العراقي، حيث لم تزل المنطقة برمتها تدفع ثمنه حتى اللحظة، من حروب وقتل وتهجير.ويرى شندب ضرورة وضع العدوان الأمريكي على العراق، في سياقه الاستراتيجي، حيث وجد الغرب بقيادة الولايات المتحدة وزيله الأوروبي، لا سيما بريطانيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي الظرف مؤاتيًا من أجل ضرب وتفكيك امتداد الاتحاد السابق في البلدان العربية، نظرًا لاختلال توازن القوى، ومن هنا كان غزو العراق وبعده ليبيا وسوريا واليمن، حيث كانت تلك الدول حليفة تاريخيا للاتحاد السوفيتي، واليوم بدأ مباشرة إلى مواجهة روسيا الاتحادية عبر أوكرانيا، فالاستراتيجية الأمريكية والأوروبية عبر القرون تهدف إلى السيطرة على العالم.وبحسب شندب، الغزو الأمريكي جاء بأسباب واهية، أبرزها وجود أسلحة الدمار الشامل، على الرغم من إثبات لجان التحقيق الدولية التي فتشت الصحاري ونخلت الرمال عكس ذلك، إضافة إلى ذريعة تنظيم القاعدة والجميع يعرف أن هذا التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية دخلت العراق مع دبابات الغزو الأمريكي، ليحولوا بعدها العرق إلى نهر من الدماء المتدفق منذ عام 2003 وحتى اليوم.وعن ذكرى الغزو، يقول الإعلامي اللبناني إنه كان من أوائل الصحفيين الذين غطوا الحرب منذ بداية انطلاق صافرات الإنذار في بغداد، "لحظة وقوع الغزو كانت قاسية وعنيفة، المعركة لم تكن متوفقة، لكن المقاومة العراقية انطلقت بعد 3 أيام من سقوط بغداد، وعمت كافة العراق، وحولوا الدبابات الأمريكية إلى خردة، وسطروا ملاحم بطولية في العديد من المواجهات، أبرزها معركة المطار والناصرية والبصرة، حيث وصل معدل عمليات المقاومة العسكرية ضد الاحتلال الأمريكي أكثر من ألف عملية في اليوم الواحد منذ العام 2003 وحتى العام 2006".ومضى بالقول: "غزو العراق وذرائع باول، تأكيد على الكذب والبلطجة التي مارسته الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وسياسة افتعال الحروب وتغيير أنظمة الحكم بالقوة، كما جرى في ليبيا والعراق وغيرها من البلدان، وما يحدث اليوم من تطورات يؤكد أن المنطقة لن تشهد استقرارا إلا بعودة العراق إلى دولة قوية سيدة تحفظ توازنات المنطقة، وهو أمر ليس متاحًا الآن".وتساءل شندب: الاعترافات الأمريكية التي جاءت على لسان باول وغيره من المسؤولين بأن المعلومات الاستخباراتية في موضوع العراق لم تكن دقيقة، في ماذا يمكن أن تفيد العراق بعد أن تحول إلى أطلال وخرج من كل معادلات القوة في المنطقة؟".ولفت الإعلامي اللبناني إلى أن السياسات الاستعمارية الغربية والأمريكية لبعض دول شمال أفريقيا ارتدت عليهم، حيث بات من الواضح تحول المزاج الأفريقي ضد الاستعمار الأوروبي والأمريكي، وباتت هناك امتدادات كبيرة في القارة السمراء لصالح الثنائي الروسي الصيني، وكانت بداية هذا الواقع من شرارة الحرب الأمريكية على العراق.
https://sputnikarabic.ae/20220409/في-الذكرى-الـ-19-للغزو-إجماع-على-فشل-المشروع-الأمريكي-في-العراق-1061021197.html
https://sputnikarabic.ae/20220520/ردا-على-زلة-لسانه-عن-غزو-العراق-رغد-صدام-حسين-تكشف-عن-لقب-والدها-لجورج-دبليو-بوش-1062479793.html
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/04/1073107786_267:0:2464:1648_1920x0_80_0_0_60de0c52cbeb3217597a8c4fc5b052bb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, غزو العراق, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, غزو العراق, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

شندب: 5 فبراير يوم مشؤوم في تاريخ العراق.. وكذبة باول تأكيد على البلطجة الأمريكية في المنطقة

06:00 GMT 05.02.2023
© AFP 2023 / RAMZI HAIDARدخان يتصاعد في العاصمة العراقية بغداد نتيجة قصف أمريكي 2003
دخان يتصاعد في العاصمة العراقية بغداد نتيجة قصف أمريكي 2003 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© AFP 2023 / RAMZI HAIDAR
تابعنا عبرTelegram
حصري
قال علي شندب، إعلامي لبناني شارك في تغطية وقائع الغزو الأمريكي على العراق، إن يوم 5 فبراير/ شباط عام 2003 كان يوما مشؤومًا في تاريخ الإنسانية والبشرية، وليس فقط في تاريخ العراق، حيث وقف وزير الخارجية الأمريكي آنذاك كولن باول أمام الأمم المتحدة، مستعرضا الكذب الأمريكي عبر أدلة واهية ادعى رصدها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن أمريكا كانت بصدد تنفيذ العدوان واحتلال العراق، وكانت تبحث عن أي ذريعة لذلك، وعندما فشلت في تأمين الأسباب التي تسمح لهم باستصدار قرار مجلس الأمن لتنفيذ الغزو، لجأت إلى الترويج للكذب، ثم دهست ما يسمى بـ "الشرعية الدولية"، تحت مجنزرات دباباتها، ونفذت الغزو العراقي، حيث لم تزل المنطقة برمتها تدفع ثمنه حتى اللحظة، من حروب وقتل وتهجير.
ويرى شندب ضرورة وضع العدوان الأمريكي على العراق، في سياقه الاستراتيجي، حيث وجد الغرب بقيادة الولايات المتحدة وزيله الأوروبي، لا سيما بريطانيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي الظرف مؤاتيًا من أجل ضرب وتفكيك امتداد الاتحاد السابق في البلدان العربية، نظرًا لاختلال توازن القوى، ومن هنا كان غزو العراق وبعده ليبيا وسوريا واليمن، حيث كانت تلك الدول حليفة تاريخيا للاتحاد السوفيتي، واليوم بدأ مباشرة إلى مواجهة روسيا الاتحادية عبر أوكرانيا، فالاستراتيجية الأمريكية والأوروبية عبر القرون تهدف إلى السيطرة على العالم.
قوات الجيش الأمريكي المنسحبة من شمال سوريا، في ضواحي دهوك، العراق 21 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
في الذكرى الـ 19 للغزو... إجماع على فشل المشروع الأمريكي في العراق
9 أبريل 2022, 18:35 GMT
وبحسب شندب، الغزو الأمريكي جاء بأسباب واهية، أبرزها وجود أسلحة الدمار الشامل، على الرغم من إثبات لجان التحقيق الدولية التي فتشت الصحاري ونخلت الرمال عكس ذلك، إضافة إلى ذريعة تنظيم القاعدة والجميع يعرف أن هذا التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية دخلت العراق مع دبابات الغزو الأمريكي، ليحولوا بعدها العرق إلى نهر من الدماء المتدفق منذ عام 2003 وحتى اليوم.
وعن ذكرى الغزو، يقول الإعلامي اللبناني إنه كان من أوائل الصحفيين الذين غطوا الحرب منذ بداية انطلاق صافرات الإنذار في بغداد، "لحظة وقوع الغزو كانت قاسية وعنيفة، المعركة لم تكن متوفقة، لكن المقاومة العراقية انطلقت بعد 3 أيام من سقوط بغداد، وعمت كافة العراق، وحولوا الدبابات الأمريكية إلى خردة، وسطروا ملاحم بطولية في العديد من المواجهات، أبرزها معركة المطار والناصرية والبصرة، حيث وصل معدل عمليات المقاومة العسكرية ضد الاحتلال الأمريكي أكثر من ألف عملية في اليوم الواحد منذ العام 2003 وحتى العام 2006".
ومضى بالقول: "غزو العراق وذرائع باول، تأكيد على الكذب والبلطجة التي مارسته الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وسياسة افتعال الحروب وتغيير أنظمة الحكم بالقوة، كما جرى في ليبيا والعراق وغيرها من البلدان، وما يحدث اليوم من تطورات يؤكد أن المنطقة لن تشهد استقرارا إلا بعودة العراق إلى دولة قوية سيدة تحفظ توازنات المنطقة، وهو أمر ليس متاحًا الآن".
صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
ردا على زلة لسانه عن غزو العراق... رغد صدام حسين تكشف عن لقب والدها لجورج دبليو بوش
20 مايو 2022, 14:18 GMT
وتساءل شندب: الاعترافات الأمريكية التي جاءت على لسان باول وغيره من المسؤولين بأن المعلومات الاستخباراتية في موضوع العراق لم تكن دقيقة، في ماذا يمكن أن تفيد العراق بعد أن تحول إلى أطلال وخرج من كل معادلات القوة في المنطقة؟".
ولفت الإعلامي اللبناني إلى أن السياسات الاستعمارية الغربية والأمريكية لبعض دول شمال أفريقيا ارتدت عليهم، حيث بات من الواضح تحول المزاج الأفريقي ضد الاستعمار الأوروبي والأمريكي، وباتت هناك امتدادات كبيرة في القارة السمراء لصالح الثنائي الروسي الصيني، وكانت بداية هذا الواقع من شرارة الحرب الأمريكية على العراق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала