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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230205/صحيفة-القوات-الأوكرانية-تنسحب-من-بعض-مواقعها-بسبب-نقص-الذخيرة-والقوة-البشرية-1073126045.html
صحيفة: القوات الأوكرانية تنسحب من بعض مواقعها بسبب نقص الذخيرة والقوة البشرية
صحيفة: القوات الأوكرانية تنسحب من بعض مواقعها بسبب نقص الذخيرة والقوة البشرية
أعلن عسكريون أوكرانيون، أنهم يتخلون عن بعض مواقعهم أحيانا بسبب نقص الذخيرة والقوة البشرية، ولتجنب ما وصفوه بـ "الموت العبثي". 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T12:51+0000
2023-02-05T12:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلا عن عسكريين أوكرانيين، أن هناك حالات عارضت فيها القوات الأوكرانية قرارات القيادة وتصرفوا معها "بشكل غير لائق"، فيما قرر البعض الآخر ترك مواقعهم.ونقلت المجلة عن أحد الضباط الأوكرانيين الذين فروا من أرتيموفسك مؤخرا قوله: "أحيانا يكون الانسحاب من المواقع هو الطريقة الوحيدة لنجاة الأفراد من الموت العبثي. إذا كانوا لا يستطيعون إيصال الذخيرة أو استبدال القوات".وقال الضابط، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن مشاكل الانضباط في صفوف القوات الأوكرانية، مرتبطة بعدم فعالية القيادة، وعبء العمل على عاتق القوات التي لا يتم استبدالها.من جانبها، أشارت الجندية، يفغينيا زاكريفسكايا، إلى أنه يستحيل في بعض الأحيان، توفير الراحة للأفراد العسكريين بسبب عدم وجود قوات أخرى جاهزة للقتال في فترات المناوبة.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.وسبق وأن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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العالم

صحيفة: القوات الأوكرانية تنسحب من بعض مواقعها بسبب نقص الذخيرة والقوة البشرية

12:51 GMT 05.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyukجنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية "فاغنير" في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلن عسكريون أوكرانيون، أنهم يتخلون عن بعض مواقعهم أحيانا بسبب نقص الذخيرة والقوة البشرية، ولتجنب ما وصفوه بـ "الموت العبثي".
وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلا عن عسكريين أوكرانيين، أن هناك حالات عارضت فيها القوات الأوكرانية قرارات القيادة وتصرفوا معها "بشكل غير لائق"، فيما قرر البعض الآخر ترك مواقعهم.

ونقلت المجلة عن أحد الضباط الأوكرانيين الذين فروا من أرتيموفسك مؤخرا قوله: "أحيانا يكون الانسحاب من المواقع هو الطريقة الوحيدة لنجاة الأفراد من الموت العبثي. إذا كانوا لا يستطيعون إيصال الذخيرة أو استبدال القوات".

وقال الضابط، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن مشاكل الانضباط في صفوف القوات الأوكرانية، مرتبطة بعدم فعالية القيادة، وعبء العمل على عاتق القوات التي لا يتم استبدالها.

من جانبها، أشارت الجندية، يفغينيا زاكريفسكايا، إلى أنه يستحيل في بعض الأحيان، توفير الراحة للأفراد العسكريين بسبب عدم وجود قوات أخرى جاهزة للقتال في فترات المناوبة.

وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.

وسبق وأن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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