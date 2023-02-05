https://sputnikarabic.ae/20230205/لبنان-العثور-على-قنبلة-يدوية-معدة-للتفجير-في-بلدة-جبشيت-1073120919.html
لبنان.. العثور على قنبلة يدوية معدة للتفجير في بلدة جبشيت
لبنان.. العثور على قنبلة يدوية معدة للتفجير في بلدة جبشيت
فتحت السلطات اللبنانية تحقيقا في حادث العثور على قنبلة يدوية معدة للتفجير في بلدة جبشيت حي البياضة. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T09:56+0000
2023-02-05T09:56+0000
2023-02-05T09:56+0000
أخبار لبنان
قنبلة
جرائم
أخبار الجيش اللبناني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104530/63/1045306315_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_7c002b6c5b65963030390afd4e7e3a73.jpg
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه عثر على "قنبلة يدوية صالحة للتفجير في بلدة جبشيت حي البياضة".وأوضحت أن القنبلة كانت مربوطة بباب سيارة جيب من نوع هوندا "س.ار.ف" فضية اللون.ووفقا للوكالة الرسمية فإن مخفر الدوير يتولى التحقيق في واقعة العثور على القنبلة اليدوية.وقبل نحو أسبوعين، أعلنت المؤسسة اللبنانية للإرسال المالكة لقناة "إل بي سي" أن مجهولين ألقوا قنبلة باتجاه مبنى المؤسسة في بيروت وهو ما أدى إلى خسائر مادية وتضرر سيارات في محيط مبنى القناة.ووصلت عناصر من مخابرات الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات إلى موقع الحادث وباشرت التحقيقات.
https://sputnikarabic.ae/20230201/قنبلة-موقوتة-شمالي-لبنان-مكب-نفايات-قابل-للانفجار-1073008218.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104530/63/1045306315_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1fece4755dae49810804dc3acb2b68b5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, قنبلة, جرائم, أخبار الجيش اللبناني
أخبار لبنان, قنبلة, جرائم, أخبار الجيش اللبناني
لبنان.. العثور على قنبلة يدوية معدة للتفجير في بلدة جبشيت
تابعنا عبر
فتحت السلطات اللبنانية تحقيقا في حادث العثور على قنبلة يدوية معدة للتفجير في بلدة جبشيت حي البياضة.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام
أنه عثر على "قنبلة يدوية صالحة للتفجير في بلدة جبشيت حي البياضة".
وأوضحت أن القنبلة كانت مربوطة بباب سيارة جيب من نوع هوندا "س.ار.ف" فضية اللون.
ووفقا للوكالة الرسمية فإن مخفر الدوير يتولى التحقيق في واقعة العثور على القنبلة اليدوية.
وقبل نحو أسبوعين، أعلنت المؤسسة اللبنانية للإرسال المالكة لقناة "إل بي سي" أن مجهولين ألقوا قنبلة باتجاه مبنى
المؤسسة في بيروت وهو ما أدى إلى خسائر مادية وتضرر سيارات في محيط مبنى القناة.
ووصلت عناصر من مخابرات الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات إلى موقع الحادث وباشرت التحقيقات.