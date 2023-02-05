عربي
https://sputnikarabic.ae/20230205/لبنان-العثور-على-قنبلة-يدوية-معدة-للتفجير-في-بلدة-جبشيت-1073120919.html
لبنان.. العثور على قنبلة يدوية معدة للتفجير في بلدة جبشيت
لبنان.. العثور على قنبلة يدوية معدة للتفجير في بلدة جبشيت
فتحت السلطات اللبنانية تحقيقا في حادث العثور على قنبلة يدوية معدة للتفجير في بلدة جبشيت حي البياضة. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T09:56+0000
2023-02-05T09:56+0000
أخبار لبنان
قنبلة
جرائم
أخبار الجيش اللبناني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104530/63/1045306315_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_7c002b6c5b65963030390afd4e7e3a73.jpg
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه عثر على "قنبلة يدوية صالحة للتفجير في بلدة جبشيت حي البياضة".وأوضحت أن القنبلة كانت مربوطة بباب سيارة جيب من نوع هوندا "س.ار.ف" فضية اللون.ووفقا للوكالة الرسمية فإن مخفر الدوير يتولى التحقيق في واقعة العثور على القنبلة اليدوية.وقبل نحو أسبوعين، أعلنت المؤسسة اللبنانية للإرسال المالكة لقناة "إل بي سي" أن مجهولين ألقوا قنبلة باتجاه مبنى المؤسسة في بيروت وهو ما أدى إلى خسائر مادية وتضرر سيارات في محيط مبنى القناة.ووصلت عناصر من مخابرات الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات إلى موقع الحادث وباشرت التحقيقات.
https://sputnikarabic.ae/20230201/قنبلة-موقوتة-شمالي-لبنان-مكب-نفايات-قابل-للانفجار-1073008218.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104530/63/1045306315_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1fece4755dae49810804dc3acb2b68b5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, قنبلة, جرائم, أخبار الجيش اللبناني
أخبار لبنان, قنبلة, جرائم, أخبار الجيش اللبناني

لبنان.. العثور على قنبلة يدوية معدة للتفجير في بلدة جبشيت

09:56 GMT 05.02.2023
© AP Photo / Bilal Hussein الشرطة اللبنانية تنزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020
 الشرطة اللبنانية تنزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبرTelegram
فتحت السلطات اللبنانية تحقيقا في حادث العثور على قنبلة يدوية معدة للتفجير في بلدة جبشيت حي البياضة.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه عثر على "قنبلة يدوية صالحة للتفجير في بلدة جبشيت حي البياضة".
مكب نفايات البصة 10 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
قنبلة موقوتة شمالي لبنان... مكب نفايات قابل للانفجار
1 فبراير, 17:59 GMT
وأوضحت أن القنبلة كانت مربوطة بباب سيارة جيب من نوع هوندا "س.ار.ف" فضية اللون.
ووفقا للوكالة الرسمية فإن مخفر الدوير يتولى التحقيق في واقعة العثور على القنبلة اليدوية.
وقبل نحو أسبوعين، أعلنت المؤسسة اللبنانية للإرسال المالكة لقناة "إل بي سي" أن مجهولين ألقوا قنبلة باتجاه مبنى المؤسسة في بيروت وهو ما أدى إلى خسائر مادية وتضرر سيارات في محيط مبنى القناة.
ووصلت عناصر من مخابرات الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات إلى موقع الحادث وباشرت التحقيقات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала