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https://sputnikarabic.ae/20230206/التمرين-العسكري-المشترك-درع-الإمارات-51-1073162377.html
التمرين العسكري المشترك "درع الإمارات 51"
التمرين العسكري المشترك "درع الإمارات 51"
أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأحد، انطلق التمرين العسكري الذي تنفذه قيادة العمليات المشتركة ويحمل اسم "درع الإمارات المشترك... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T08:51+0000
2023-02-06T08:51+0000
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ويمثل التمرين الحالي امتدادا لسلسلة تمارين درع الإمارات المشترك، الذي يهدف إلى رفع الكفاءة والجاهزية القتالية للقوات المشاركة.
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انفوجرافيك, أخبار الإمارات العربية المتحدة, инфографика
انفوجرافيك, أخبار الإمارات العربية المتحدة, инфографика

التمرين العسكري المشترك "درع الإمارات 51"

08:51 GMT 06.02.2023
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأحد، انطلق التمرين العسكري الذي تنفذه قيادة العمليات المشتركة ويحمل اسم "درع الإمارات المشترك 51".
ويمثل التمرين الحالي امتدادا لسلسلة تمارين درع الإمارات المشترك، الذي يهدف إلى رفع الكفاءة والجاهزية القتالية للقوات المشاركة.
التمرين العسكري المشترك درع الإمارات 51 - سبوتنيك عربي
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