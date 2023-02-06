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https://sputnikarabic.ae/20230206/جنود-الجيش-السوري-يشاركون-في-عمليات-انتشال-ضحايا-الزلزال-الذي-ضرب-شمالي-البلاد-1073187668.html
جنود الجيش السوري يشاركون في عمليات انتشال ضحايا الزلزال الذي ضرب شمالي البلاد
جنود الجيش السوري يشاركون في عمليات انتشال ضحايا الزلزال الذي ضرب شمالي البلاد
تشارك وحدات الجيش السوري في عمليات انتشال جثامين ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب محافظات شمالي سوريا صباح اليوم. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T16:09+0000
2023-02-06T16:09+0000
أخبار سوريا اليوم
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ورصدت كاميرا "سبوتنيك" مشاركة وحدات الجيش السوري في عمليات الإنقاذ بمدينة اللاذقية.وأكدت وزارة الدفاع السورية أن "وحدات الجيش العربي السوري، ومنذ اللحظات الأولى لحدوث الزلزال المدمر الذي تعرضت له عدد من المحافظات والمدن السورية، قامت بإجراءات فورية وعاجلة لمساعدة السكان المتضررين".وأكدت الوزارة في بيان لها أنه تم "نشر مجموعات كبيرة من عناصر الجيش في الأماكن الأكثر تضرراً، بالإضافة إلى الآليات والمعدات الهندسية والوسائل اللازمة لعمليات الإنقاذ والإخلاء ورفع الأنقاض، حيث تم إسعاف المصابين إلى المشافي وتأمين المستلزمات والاحتياجات الملحة للأسر المتضررة التي غادرت منازلها وما تزال عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض مستمرة حتى هذه اللحظة".
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أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

جنود الجيش السوري يشاركون في عمليات انتشال ضحايا الزلزال الذي ضرب شمالي البلاد

16:09 GMT 06.02.2023
© Sputnik . Ali Hashemجنود الجيش السوري يشاركون بعمليات انتشال ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد
جنود الجيش السوري يشاركون بعمليات انتشال ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Sputnik . Ali Hashem
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تشارك وحدات الجيش السوري في عمليات انتشال جثامين ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب محافظات شمالي سوريا صباح اليوم.
ورصدت كاميرا "سبوتنيك" مشاركة وحدات الجيش السوري في عمليات الإنقاذ بمدينة اللاذقية.
وأكدت وزارة الدفاع السورية أن "وحدات الجيش العربي السوري، ومنذ اللحظات الأولى لحدوث الزلزال المدمر الذي تعرضت له عدد من المحافظات والمدن السورية، قامت بإجراءات فورية وعاجلة لمساعدة السكان المتضررين".
© Sputnik . Ali Hashemجنود الجيش السوري يشاركون بعمليات انتشال ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد
جنود الجيش السوري يشاركون بعمليات انتشال ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
جنود الجيش السوري يشاركون بعمليات انتشال ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد
© Sputnik . Ali Hashem
وأكدت الوزارة في بيان لها أنه تم "نشر مجموعات كبيرة من عناصر الجيش في الأماكن الأكثر تضرراً، بالإضافة إلى الآليات والمعدات الهندسية والوسائل اللازمة لعمليات الإنقاذ والإخلاء ورفع الأنقاض، حيث تم إسعاف المصابين إلى المشافي وتأمين المستلزمات والاحتياجات الملحة للأسر المتضررة التي غادرت منازلها وما تزال عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض مستمرة حتى هذه اللحظة".
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