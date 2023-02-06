https://sputnikarabic.ae/20230206/رئيس-الوزراء-البولندي-لا-يستبعد-اندلاع-حرب-عالمية-ثالثة-بسبب-الصراع-في-أوكرانيا-1073158414.html
رئيس الوزراء البولندي لا يستبعد اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب الصراع في أوكرانيا
رئيس الوزراء البولندي لا يستبعد اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب الصراع في أوكرانيا
لم يستبعد رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي أن الصراع في أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى الحرب العالمية الثالثة. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T08:01+0000
2023-02-06T08:01+0000
2023-02-06T08:01+0000
العالم
حرب عالمية ثالثة
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وقال موراويكي في مقابلة مع صحيفة "موندو" الإسبانية، ردا على سؤال حول كيف، في رأيه، سينتهي الصراع في أوكرانيا: "ستأتي نهاية هذه الحرب بالضبط عندما تقرر روسيا الانسحاب من أراضي أوكرانيا. إما طوعا أو بشكل قسري".وأجاب ردا على سؤال توضيحي حول ما إذا كان "الشكل القسري" يعني الحرب العالمية الثالثة: "نأخذ في الاعتبار جميع السيناريوهات".وفي وقت سابق، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن توريد عربات مدرعة وأسلحة أخرى لأوكرانيا لن يمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة، وإذا بدأت الحرب العالمية فلن يتم استخدام الدبابات فيها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, حرب عالمية ثالثة
رئيس الوزراء البولندي لا يستبعد اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب الصراع في أوكرانيا
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لم يستبعد رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي أن الصراع في أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى الحرب العالمية الثالثة.
وقال موراويكي في مقابلة مع صحيفة "موندو" الإسبانية، ردا على سؤال حول كيف، في رأيه، سينتهي الصراع في أوكرانيا: "ستأتي نهاية هذه الحرب بالضبط عندما تقرر روسيا الانسحاب من أراضي أوكرانيا. إما طوعا أو بشكل قسري".
وأجاب ردا على سؤال توضيحي حول ما إذا كان "الشكل القسري" يعني الحرب العالمية الثالثة
: "نأخذ في الاعتبار جميع السيناريوهات".
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن توريد عربات مدرعة وأسلحة أخرى لأوكرانيا لن يمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة، وإذا بدأت الحرب العالمية فلن يتم استخدام الدبابات فيها.