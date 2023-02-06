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https://sputnikarabic.ae/20230206/شويغو-يعرض-على-نظيره-التركي-المساعدة-في-إزالة-تداعيات-الزلزال-1073173776.html
شويغو يعرض على نظيره التركي المساعدة في إزالة تداعيات الزلزال
شويغو يعرض على نظيره التركي المساعدة في إزالة تداعيات الزلزال
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تحدث هاتفيا مع نظيره التركي خلوصي أكار وعرض عليه المساعدة من خلال وزارته في أعقاب... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T11:10+0000
2023-02-06T11:10+0000
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وأوضحت الوزارة، أن: "وزير الدفاع الروسي عرض تقديم كل المساعدات اللازمة من خلال وزارة الدفاع للنظيره التركي في إزالة تداعيات الزلزال بما في ذلك المساعدة الطبية للضحايا".من جهتها، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن أكار شكر شويغو على المساعدة المقدمة، ووعدت بإعداد مقترحات ملموسة في المستقبل القريب.وكان زلزال بقوة 7.7 درجة، ضرب مناطق جنوبي تركيا وشمالي وشمال غربي سوريا، فجر اليوم، موقعاً مئات القتلى وآلاف المصابين، ودماراً في البنية التحتية.وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، إلى 912 ضحية وأكثر من 5 آلاف مصاب، مشيرًا إلى أن الزلزال يعد أسوأ كارثة بالبلاد منذ عام 1939.في حين وصلت آخر حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا، إلى 326 وفاة و1042 إصابة، في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس؛ وفقاً لبيان الصحة السورية.
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روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم
روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم

شويغو يعرض على نظيره التركي المساعدة في إزالة تداعيات الزلزال

11:10 GMT 06.02.2023
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي كجزء من المنتدى العسكري التقني "آرميا-2022"
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي كجزء من المنتدى العسكري التقني آرميا-2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Sputnik . Maxim Blinov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تحدث هاتفيا مع نظيره التركي خلوصي أكار وعرض عليه المساعدة من خلال وزارته في أعقاب الزلزال، بما في ذلك المساعدة الطبية للضحايا.
وأوضحت الوزارة، أن: "وزير الدفاع الروسي عرض تقديم كل المساعدات اللازمة من خلال وزارة الدفاع للنظيره التركي في إزالة تداعيات الزلزال بما في ذلك المساعدة الطبية للضحايا".

من جهتها، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن أكار شكر شويغو على المساعدة المقدمة، ووعدت بإعداد مقترحات ملموسة في المستقبل القريب.
وكان زلزال بقوة 7.7 درجة، ضرب مناطق جنوبي تركيا وشمالي وشمال غربي سوريا، فجر اليوم، موقعاً مئات القتلى وآلاف المصابين، ودماراً في البنية التحتية.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، إلى 912 ضحية وأكثر من 5 آلاف مصاب، مشيرًا إلى أن الزلزال يعد أسوأ كارثة بالبلاد منذ عام 1939.

في حين وصلت آخر حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا، إلى 326 وفاة و1042 إصابة، في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس؛ وفقاً لبيان الصحة السورية.
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