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https://sputnikarabic.ae/20230206/وسائل-إعلام-شحنات-الدبابات-الغربية-إلى-أوكرانيا-في-خطر-1073152011.html
وسائل إعلام: شحنات الدبابات الغربية إلى أوكرانيا في خطر
وسائل إعلام: شحنات الدبابات الغربية إلى أوكرانيا في خطر
قال الصحفي العسكري التشيكي توماس فلاه إن الدبابات التي وعد بها الغرب القوات المسلحة الأوكرانية ستواجه مشاكل لوجستية كبيرة، وقد لا تصل إلى وجهتها. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T04:47+0000
2023-02-06T04:54+0000
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كتب فلاه في مجلة "ليدوفكي" أن الدبابات التي وعدت بها أوكرانيا يجب أن تصل إلى ساحة المعركة بالسر دون معرفة روسيا، وهو من غير المرجح أن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من القيام به، لذلك قد لا تصل أبدًا إلى وجهتها.وقال: "يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن إدخال المركبات المدرعة الغربية على الجبهة الأوكرانية سيصاحبها "معركة لوجستية" أخرى، لا تقل أهمية، من أجل سرعة التسليم والإمداد المستمر بالذخيرة والوقود وقطع الغيار"وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى عدد أكبر من الأشخاص لضمان الخدمات اللوجستية للمعدات الغربية أكثر من الأشخاص الذين يقاتلون ضد القوات الروسية.
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, العالم
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, العالم

وسائل إعلام: شحنات الدبابات الغربية إلى أوكرانيا في خطر

04:47 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 04:54 GMT 06.02.2023)
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKدمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020
دمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
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قال الصحفي العسكري التشيكي توماس فلاه إن الدبابات التي وعد بها الغرب القوات المسلحة الأوكرانية ستواجه مشاكل لوجستية كبيرة، وقد لا تصل إلى وجهتها.
كتب فلاه في مجلة "ليدوفكي" أن الدبابات التي وعدت بها أوكرانيا يجب أن تصل إلى ساحة المعركة بالسر دون معرفة روسيا، وهو من غير المرجح أن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من القيام به، لذلك قد لا تصل أبدًا إلى وجهتها.
وقال: "يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن إدخال المركبات المدرعة الغربية على الجبهة الأوكرانية سيصاحبها "معركة لوجستية" أخرى، لا تقل أهمية، من أجل سرعة التسليم والإمداد المستمر بالذخيرة والوقود وقطع الغيار"
وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى عدد أكبر من الأشخاص لضمان الخدمات اللوجستية للمعدات الغربية أكثر من الأشخاص الذين يقاتلون ضد القوات الروسية.
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