https://sputnikarabic.ae/20230206/وسائل-إعلام-شحنات-الدبابات-الغربية-إلى-أوكرانيا-في-خطر-1073152011.html
وسائل إعلام: شحنات الدبابات الغربية إلى أوكرانيا في خطر
وسائل إعلام: شحنات الدبابات الغربية إلى أوكرانيا في خطر
قال الصحفي العسكري التشيكي توماس فلاه إن الدبابات التي وعد بها الغرب القوات المسلحة الأوكرانية ستواجه مشاكل لوجستية كبيرة، وقد لا تصل إلى وجهتها. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T04:47+0000
2023-02-06T04:47+0000
2023-02-06T04:54+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
العالم
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كتب فلاه في مجلة "ليدوفكي" أن الدبابات التي وعدت بها أوكرانيا يجب أن تصل إلى ساحة المعركة بالسر دون معرفة روسيا، وهو من غير المرجح أن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من القيام به، لذلك قد لا تصل أبدًا إلى وجهتها.وقال: "يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن إدخال المركبات المدرعة الغربية على الجبهة الأوكرانية سيصاحبها "معركة لوجستية" أخرى، لا تقل أهمية، من أجل سرعة التسليم والإمداد المستمر بالذخيرة والوقود وقطع الغيار"وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى عدد أكبر من الأشخاص لضمان الخدمات اللوجستية للمعدات الغربية أكثر من الأشخاص الذين يقاتلون ضد القوات الروسية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, العالم
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, العالم
وسائل إعلام: شحنات الدبابات الغربية إلى أوكرانيا في خطر
04:47 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 04:54 GMT 06.02.2023) تابعنا عبر
قال الصحفي العسكري التشيكي توماس فلاه إن الدبابات التي وعد بها الغرب القوات المسلحة الأوكرانية ستواجه مشاكل لوجستية كبيرة، وقد لا تصل إلى وجهتها.
كتب فلاه في مجلة "ليدوفكي" أن الدبابات التي وعدت بها أوكرانيا يجب أن تصل إلى ساحة المعركة بالسر دون معرفة روسيا، وهو من غير المرجح أن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من القيام به، لذلك قد لا تصل أبدًا إلى وجهتها.
وقال: "يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن إدخال المركبات المدرعة الغربية على الجبهة الأوكرانية سيصاحبها "معركة لوجستية
" أخرى، لا تقل أهمية، من أجل سرعة التسليم والإمداد المستمر بالذخيرة والوقود وقطع الغيار"
وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى عدد أكبر من الأشخاص لضمان الخدمات اللوجستية للمعدات الغربية أكثر من الأشخاص الذين يقاتلون ضد القوات الروسية.