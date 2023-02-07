https://sputnikarabic.ae/20230207/العراق-يؤكد-ضرورة-تأمين-سلامة-واحتياجات-جاليته-في-تركيا-1073236598.html
العراق يؤكد ضرورة تأمين سلامة واحتياجات جاليته في تركيا
العراق يؤكد ضرورة تأمين سلامة واحتياجات جاليته في تركيا
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لتأمين سلامة واحتياجات الجالية العراقية في تركيا. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T17:48+0000
2023-02-07T17:48+0000
2023-02-07T17:48+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية بحسب وكالة الأنباء العراقية.وذكر البيان أن الرئيس العراقي استقبل سفير بلاده لدى تركيا ماجد عبد الرضا وبحثا مستجدات الأوضاع بعد كارثة الزلزال الذي هز مناطق في تركيا.وشدد رشيد على ضرورة الاطمئنان الدائم على أفراد جالية بلاده، وتقديم التسهيلات اللازمة لتأمين سلامتهم وتلبية احتياجاتهم والتواصل معهم والوقوف على أوضاعهم.وعبر الرئيس العراقي عن تعاطف وتضامن بلاده مع الشعبين السوري والتركي، لافتا لأهمية تقديم المساعدة للعائلات المنكوبة والمتضررة.وذكر البيان أن رشيد استمع لإحاطة من السفير بشأن أحوال الجالية العراقية في تركيا والاتصالات والجهود المتواصلة لمتابعة أوضاعها.
https://sputnikarabic.ae/20230207/الصحة-العالمية-الزلازل-المدمرة-في-تركيا-وسوريا-قد-تكون-أثرت-على-23-مليون-شخص-1073228957.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, هزة أرضبة
أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, هزة أرضبة
العراق يؤكد ضرورة تأمين سلامة واحتياجات جاليته في تركيا
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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لتأمين سلامة واحتياجات الجالية العراقية في تركيا.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية بحسب وكالة الأنباء
العراقية.
وذكر البيان أن الرئيس العراقي استقبل سفير بلاده لدى تركيا ماجد عبد الرضا وبحثا مستجدات الأوضاع بعد كارثة الزلزال الذي هز مناطق في تركيا.
وشدد رشيد على ضرورة الاطمئنان الدائم على أفراد جالية بلاده، وتقديم التسهيلات اللازمة لتأمين سلامتهم وتلبية احتياجاتهم والتواصل معهم والوقوف على أوضاعهم.
وعبر الرئيس العراقي عن تعاطف وتضامن بلاده مع الشعبين السوري والتركي
، لافتا لأهمية تقديم المساعدة للعائلات المنكوبة والمتضررة.
وذكر البيان أن رشيد استمع لإحاطة من السفير بشأن أحوال الجالية العراقية في تركيا والاتصالات والجهود المتواصلة لمتابعة أوضاعها.