https://sputnikarabic.ae/20230207/العراق-يرفع-سعر-الدينار-إلى-1300-أمام-الدولار--1073228687.html
العراق يرفع سعر الدينار إلى 1300 أمام الدولار
العراق يرفع سعر الدينار إلى 1300 أمام الدولار
صادق مجلس الوزراء العراقي على قرار بتعديل سعر صرف الدولار من 1460 دينارا هبوطا إلى 1300 دينار. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T15:00+0000
2023-02-07T15:00+0000
2023-02-07T15:00+0000
أخبار العراق اليوم
دينار عراقي
سعر الصرف
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جاء ذلك، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن مجلس الوزراء العراقي صادق على قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.يذكر أن سعر صرف الدينار العراقي شهد تراجعا أمام الدولار بوتيرة تصاعدية وبشكل شبه يومي خلال الأسابيع الماضية.وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعفى، في الشهر الماضي، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه، بناء على طلب الأخير.وفي وقت لاحق، قرر السوداني تكليف علي محسن العلَّاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة.
https://sputnikarabic.ae/20230204/رئيس-مجلس-النواب-العراقي-سعر-الصرف-سيعود-لوضعه-الطبيعي-1073101695.html
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أخبار العراق اليوم, دينار عراقي, سعر الصرف
أخبار العراق اليوم, دينار عراقي, سعر الصرف
العراق يرفع سعر الدينار إلى 1300 أمام الدولار
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صادق مجلس الوزراء العراقي على قرار بتعديل سعر صرف الدولار من 1460 دينارا هبوطا إلى 1300 دينار.
جاء ذلك، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن مجلس الوزراء العراقي صادق على قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.
يذكر أن سعر صرف الدينار العراقي
شهد تراجعا أمام الدولار بوتيرة تصاعدية وبشكل شبه يومي خلال الأسابيع الماضية.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعفى، في الشهر الماضي، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه، بناء على طلب الأخير.
وفي وقت لاحق، قرر السوداني تكليف علي محسن العلَّاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة.