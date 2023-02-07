https://sputnikarabic.ae/20230207/طالبان-تخصص-نحو-160-ألف-دولار-للمساعدة-في-إزالة-آثار-الزلزال-الذي-ضرب-سوريا-وتركيا-1073232644.html
طالبان تخصص نحو 160 ألف دولار للمساعدة في إزالة آثار الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا
طالبان تخصص نحو 160 ألف دولار للمساعدة في إزالة آثار الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا
أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة المشكلة من حركة "طالبان"، (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) اليوم الثلاثاء، إرسال... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، أن: "الخسائر آخذة في الارتفاع، في هذا الوقت الصعب نقف مع إخوتنا وأخواتنا ونعلن عن مساعدة بمقدار عشرة ملايين أفغاني (ما يقارب 110 آلاف دولار) لضحايا الزلزال في تركيا وخمسة ملايين أفغاني (ما يقارب 55 ألف دولار) لضحايا الزلزال في سوريا".وأعربت "طالبان" عن تعازيها لشعبي سوريا وتركيا.وتمت الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأفغانية أصدرت تعليمات للسفارة الأفغانية لدى تركيا لمساعدة الضحايا في عملية الإنقاذ.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر أمس الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وأودى الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، إلى مصرع أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 23 ألفا آخرين في حصيلة غير نهائية، وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية في تركيا وسوريا.وفيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230207/الصحة-العالمية-الزلازل-المدمرة-في-تركيا-وسوريا-قد-تكون-أثرت-على-23-مليون-شخص-1073228957.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, حركة طالبان
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, حركة طالبان
طالبان تخصص نحو 160 ألف دولار للمساعدة في إزالة آثار الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا
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أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة المشكلة من حركة "طالبان"، (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) اليوم الثلاثاء، إرسال مساعدات إلى سوريا وتركيا للمساهمة في إزالة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب الدولتين.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، أن: "الخسائر آخذة في الارتفاع، في هذا الوقت الصعب
نقف مع إخوتنا وأخواتنا ونعلن عن مساعدة بمقدار عشرة ملايين أفغاني (ما يقارب 110 آلاف دولار) لضحايا الزلزال في تركيا وخمسة ملايين أفغاني (ما يقارب 55 ألف دولار) لضحايا الزلزال في سوريا".
وأعربت "طالبان" عن تعازيها لشعبي سوريا وتركيا.
وتمت الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأفغانية أصدرت تعليمات للسفارة الأفغانية لدى تركيا لمساعدة الضحايا في عملية الإنقاذ.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر أمس الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وأودى الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، إلى مصرع أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 23 ألفا آخرين في حصيلة غير نهائية، وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية
في تركيا وسوريا.
وفيما قدّرت منظمة الصحة العالمية
أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.