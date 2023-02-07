https://sputnikarabic.ae/20230207/فريق-إنقاذ-ينطلق-من-لبنان-إلى-سوريا-1073218569.html

فريق إنقاذ ينطلق من لبنان إلى سوريا

فريق إنقاذ ينطلق من لبنان إلى سوريا

انطلقت بعثة لبنانية للإنقاذ من بيروت، اليوم الثلاثاء، إلى سوريا للمشاركة في عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في موقع الزلزال. 07.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-07T11:00+0000

2023-02-07T11:00+0000

2023-02-07T12:17+0000

لبنان

زلزال

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073212083_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2c7385a37f98a87a54de4c9d9bf3478e.jpg

وتضم البعثة 12 فردًا من فوج الإطفاء، و25 من الدفاع المدني، و15 عنصرا من فوج الهندسة في الجيش اللبناني، و21 عنصرا من الصليب الأحمر اللبناني.وقال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "الحكومة اللبنانية اتخذت يوم أمس، قرارا بتقديم المساعدات وفق الإمكانيات الموجودة لتركيا وسوريا والتدبير اللوجستي هو من أخر البعثة إلى سوريا".وأكد أن "أي مساعدات غذائية وغيرها للشعب السوري من مؤسسات ومنظمات ودول لا تحط في مطار دمشق ولا ترسوا على مرافئ سوريا البحرية، معفاة من الرسوم على الأراضي اللبنانية".وأبدى عدد من الشركات الخاصة استعدادهم لإرسال آليات من حفارات وجرافات وغيرها على أنواعها لمواكبة رفع الأنقاض في سوريا، ويتم التواصل بين الشركات والمجلس الأعلى للدفاع اللبناني والسفارة السورية في بيروت لتنسيق دخولهم الى سوريا.

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, زلزال, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي