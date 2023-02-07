عربي
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره المالي في العاصمة باماكو
https://sputnikarabic.ae/20230207/فريق-إنقاذ-ينطلق-من-لبنان-إلى-سوريا-1073218569.html
فريق إنقاذ ينطلق من لبنان إلى سوريا
فريق إنقاذ ينطلق من لبنان إلى سوريا
انطلقت بعثة لبنانية للإنقاذ من بيروت، اليوم الثلاثاء، إلى سوريا للمشاركة في عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في موقع الزلزال. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T11:00+0000
2023-02-07T12:17+0000
لبنان
زلزال
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073212083_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2c7385a37f98a87a54de4c9d9bf3478e.jpg
وتضم البعثة 12 فردًا من فوج الإطفاء، و25 من الدفاع المدني، و15 عنصرا من فوج الهندسة في الجيش اللبناني، و21 عنصرا من الصليب الأحمر اللبناني.وقال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "الحكومة اللبنانية اتخذت يوم أمس، قرارا بتقديم المساعدات وفق الإمكانيات الموجودة لتركيا وسوريا والتدبير اللوجستي هو من أخر البعثة إلى سوريا".وأكد أن "أي مساعدات غذائية وغيرها للشعب السوري من مؤسسات ومنظمات ودول لا تحط في مطار دمشق ولا ترسوا على مرافئ سوريا البحرية، معفاة من الرسوم على الأراضي اللبنانية".وأبدى عدد من الشركات الخاصة استعدادهم لإرسال آليات من حفارات وجرافات وغيرها على أنواعها لمواكبة رفع الأنقاض في سوريا، ويتم التواصل بين الشركات والمجلس الأعلى للدفاع اللبناني والسفارة السورية في بيروت لتنسيق دخولهم الى سوريا.
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073212083_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_81fc70ec0e8ff8eeae1bbf981c9e36b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, زلزال, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
لبنان, زلزال, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

فريق إنقاذ ينطلق من لبنان إلى سوريا

11:00 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 12:17 GMT 07.02.2023)
© Sputnik . Abdul Kader Albayفريق الإنقاذ اللبناني قبل التوجه إلى سوريا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ
فريق الإنقاذ اللبناني قبل التوجه إلى سوريا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرTelegram
انطلقت بعثة لبنانية للإنقاذ من بيروت، اليوم الثلاثاء، إلى سوريا للمشاركة في عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في موقع الزلزال.
وتضم البعثة 12 فردًا من فوج الإطفاء، و25 من الدفاع المدني، و15 عنصرا من فوج الهندسة في الجيش اللبناني، و21 عنصرا من الصليب الأحمر اللبناني.
وقال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "الحكومة اللبنانية اتخذت يوم أمس، قرارا بتقديم المساعدات وفق الإمكانيات الموجودة لتركيا وسوريا والتدبير اللوجستي هو من أخر البعثة إلى سوريا".
© Sputnik . Abdul Kader Albayفريق الإنقاذ اللبناني قبل التوجه إلى سوريا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ
فريق الإنقاذ اللبناني قبل التوجه إلى سوريا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
فريق الإنقاذ اللبناني قبل التوجه إلى سوريا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ
© Sputnik . Abdul Kader Albay

وأضاف: "أعلنا اليوم أن مطار لبنان هو مطار سوريا ومرافئه هي مرافئ سوريا البحرية".

وأكد أن "أي مساعدات غذائية وغيرها للشعب السوري من مؤسسات ومنظمات ودول لا تحط في مطار دمشق ولا ترسوا على مرافئ سوريا البحرية، معفاة من الرسوم على الأراضي اللبنانية".
© Sputnik . Abdul Kader Albayفريق الإنقاذ اللبناني قبل التوجه إلى سوريا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ
فريق الإنقاذ اللبناني قبل التوجه إلى سوريا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
فريق الإنقاذ اللبناني قبل التوجه إلى سوريا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وأبدى عدد من الشركات الخاصة استعدادهم لإرسال آليات من حفارات وجرافات وغيرها على أنواعها لمواكبة رفع الأنقاض في سوريا، ويتم التواصل بين الشركات والمجلس الأعلى للدفاع اللبناني والسفارة السورية في بيروت لتنسيق دخولهم الى سوريا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала