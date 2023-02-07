فريق إنقاذ ينطلق من لبنان إلى سوريا
11:00 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 12:17 GMT 07.02.2023)
© Sputnik . Abdul Kader Albayفريق الإنقاذ اللبناني قبل التوجه إلى سوريا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ
© Sputnik . Abdul Kader Albay
انطلقت بعثة لبنانية للإنقاذ من بيروت، اليوم الثلاثاء، إلى سوريا للمشاركة في عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في موقع الزلزال.
وتضم البعثة 12 فردًا من فوج الإطفاء، و25 من الدفاع المدني، و15 عنصرا من فوج الهندسة في الجيش اللبناني، و21 عنصرا من الصليب الأحمر اللبناني.
وقال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "الحكومة اللبنانية اتخذت يوم أمس، قرارا بتقديم المساعدات وفق الإمكانيات الموجودة لتركيا وسوريا والتدبير اللوجستي هو من أخر البعثة إلى سوريا".
© Sputnik . Abdul Kader Albayفريق الإنقاذ اللبناني قبل التوجه إلى سوريا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ
فريق الإنقاذ اللبناني قبل التوجه إلى سوريا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وأضاف: "أعلنا اليوم أن مطار لبنان هو مطار سوريا ومرافئه هي مرافئ سوريا البحرية".
وأكد أن "أي مساعدات غذائية وغيرها للشعب السوري من مؤسسات ومنظمات ودول لا تحط في مطار دمشق ولا ترسوا على مرافئ سوريا البحرية، معفاة من الرسوم على الأراضي اللبنانية".
© Sputnik . Abdul Kader Albayفريق الإنقاذ اللبناني قبل التوجه إلى سوريا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ
فريق الإنقاذ اللبناني قبل التوجه إلى سوريا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وأبدى عدد من الشركات الخاصة استعدادهم لإرسال آليات من حفارات وجرافات وغيرها على أنواعها لمواكبة رفع الأنقاض في سوريا، ويتم التواصل بين الشركات والمجلس الأعلى للدفاع اللبناني والسفارة السورية في بيروت لتنسيق دخولهم الى سوريا.