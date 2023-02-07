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https://sputnikarabic.ae/20230207/وزير-الأشغال-السوري-يطالب-أصحاب-المنازل-المتضررة-بالتواصل-مع-السلطات-المختصة-قبل-العودة-إليها-1073236844.html
وزير الأشغال السوري يطالب أصحاب المنازل المتضررة بالتواصل مع السلطات المختصة قبل العودة إليها
وزير الأشغال السوري يطالب أصحاب المنازل المتضررة بالتواصل مع السلطات المختصة قبل العودة إليها
تتواصل أعمال الإنقاذ في المحافظات المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب سوريا صباح أمس وتستمر فرق الإنقاذ برفع الأنقاض والبحث عن مفقودين في المواقع المتأثرة من... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T17:27+0000
2023-02-07T17:32+0000
أخبار سوريا اليوم
زلزال
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أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف في تصريح لـ "سبوتنيك" "تقديم جميع الآليات الهندسية اللازمة وعمال الشركات التابعة لها، للمناطق المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب سوريا صباح أمس، إضافة للتعاون مع نقابة المقاولين للمشاركة في إزالة الأنقاض ومواصلة التنسيق مع طواقم الجاهزية في هذه المحافظات لتقديم الدعم الفوري والمؤازرة اللازمة".وضع كارثيوأشار عبد اللطيف إلى تشكيل لجنة للكشف عن المنازل المتضررة بشكل كامل أو جزئي في حلب واللاذقية وحماة وسيتم إعداد تقرير شامل على كل محافظة، لافتاً إلى أن "هذه اللجان تعمل حالياً على أرض الواقع ومكونة من مختصين بمجموعة السلامة الإنشائية في المحافظات المتضررة والمكاتب الهندسية في نقابة المهندسين وخبراء من شركة الدراسات الهندسية، وتوزعت هذه اللجان جغرافياً على المناطق المتضررة".وفي سياق متصل وضمن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الفرعية للإغاثة في محافظة حلب وفي سياق الاستجابة الطارئة للزلزال الذي ضرب المدينة خصصت محافظة حلب 126 مركز إيواء للمواطنين في عدد من المواقع من مساكن مؤقتة ومدارس ومساجد وكنائس.وتواصل محافظة حلب بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية تقديم الدعم والمساندة في ظل استنفار جميع الجهات المعنية لتأمين المستلزمات المطلوبة.الصناعيون يجمعون تبرعاتبدورها قامت غرفة صناعة حلب بتشكيل فريق مختص من الصناعيين مهمتها العمل ميدانياً واستقبال التبرعات العينية والمادية وتوزيعها على المتضررين، بالإضافة للقيام بجولات مستمرة على مراكز الإيواء ورصد واقعها وتلبية احتياجها بالتنسيق مع جهود الاغاثة الاخرى.حيث أشار رئيس غرفة الصناعة بحلب فارس الشهابي في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى أن "صناعيي حلب استنفروا من اللحظة الأولى لوقوع الزلزال و قدموا و سيقدمون كل ما باستطاعتهم لمساعدة أهلهم المتضررين".وأوضح رئيس الغرفة أنه تم رفد مديرية الصحة ومشفى حلب الجامعي بكميات كبيرة من الأدوية المختلفة لتلبية الاحتياج الكبير جراء الزلزال والغرفة مستمرة بهذا الجهد الإنساني.وأكد المهندس عمر عزت مدير مكتب تنظيم نقل البضائع بحلب في تصريح لـ "سبوتنيك" يتم تسهيل الإجراءات والأليات لجميع الطائرات القادمة من الدول العربية والأجنبية مبيناً أن طاقم العمل في مطار حلب على استنفار كامل على مدار 24 ساعة ويعمل على مساعدة جميع الوافدين للمطار من خلال نقل البضائع وتفريغ الطائرات عبر الشاحنات التابعة لمكتب نقل البضائع، وإيصالها إلى المراكز المخصصة لتوزيعها على المتضررين.
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أخبار سوريا اليوم, زلزال
أخبار سوريا اليوم, زلزال

وزير الأشغال السوري يطالب أصحاب المنازل المتضررة بالتواصل مع السلطات المختصة قبل العودة إليها

17:27 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 17:32 GMT 07.02.2023)
© Sputnik . NOUR MOLHEMوزير الأشغال السوري يطالب أصحاب المنازل المتضررة بالتواصل مع السلطات المختصة قبل العودة إليها
وزير الأشغال السوري يطالب أصحاب المنازل المتضررة بالتواصل مع السلطات المختصة قبل العودة إليها - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© Sputnik . NOUR MOLHEM
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تتواصل أعمال الإنقاذ في المحافظات المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب سوريا صباح أمس وتستمر فرق الإنقاذ برفع الأنقاض والبحث عن مفقودين في المواقع المتأثرة من الزلزال.
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف في تصريح لـ "سبوتنيك" "تقديم جميع الآليات الهندسية اللازمة وعمال الشركات التابعة لها، للمناطق المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب سوريا صباح أمس، إضافة للتعاون مع نقابة المقاولين للمشاركة في إزالة الأنقاض ومواصلة التنسيق مع طواقم الجاهزية في هذه المحافظات لتقديم الدعم الفوري والمؤازرة اللازمة".
© Sputnik . NOUR MOLHEMوزير الأشغال السوري يطالب أصحاب المنازل المتضررة بالتواصل مع السلطات المختصة قبل العودة إليها
وزير الأشغال السوري يطالب أصحاب المنازل المتضررة بالتواصل مع السلطات المختصة قبل العودة إليها - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
وزير الأشغال السوري يطالب أصحاب المنازل المتضررة بالتواصل مع السلطات المختصة قبل العودة إليها
© Sputnik . NOUR MOLHEM

وطلب الوزير من مواطنيه الذين تضررت منازلهم بشكل جزئي التأكد من السلامة الإنشائية لمنازلهم قبل العودة إلى السكن فيها تخوفاً من حدوث أي مكروه لهم، وذلك من خلال مراجعة اللجان في المحافظة ليتم العمل على الكشف بشكل مباشر وأخبارهم إن كان المنزل صالحا للسكن أو لا وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة أطفالهم.

وضع كارثي
وأشار عبد اللطيف إلى تشكيل لجنة للكشف عن المنازل المتضررة بشكل كامل أو جزئي في حلب واللاذقية وحماة وسيتم إعداد تقرير شامل على كل محافظة، لافتاً إلى أن "هذه اللجان تعمل حالياً على أرض الواقع ومكونة من مختصين بمجموعة السلامة الإنشائية في المحافظات المتضررة والمكاتب الهندسية في نقابة المهندسين وخبراء من شركة الدراسات الهندسية، وتوزعت هذه اللجان جغرافياً على المناطق المتضررة".
© Sputnik . NOUR MOLHEMوزير الأشغال السوري يطالب أصحاب المنازل المتضررة بالتواصل مع السلطات المختصة قبل العودة إليها
وزير الأشغال السوري يطالب أصحاب المنازل المتضررة بالتواصل مع السلطات المختصة قبل العودة إليها - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
وزير الأشغال السوري يطالب أصحاب المنازل المتضررة بالتواصل مع السلطات المختصة قبل العودة إليها
© Sputnik . NOUR MOLHEM

الوضع كارثي لجهة عدد الإصابات جراء الزلزال والأضرار كبيرة بالأبنية والبنى التحتية، ويتم العمل لتقديم ما يلزم من مساكن لإيواء المتضررين من خلال المؤسسة العامة للإسكان في المحافظات المتضررة.

وفي سياق متصل وضمن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الفرعية للإغاثة في محافظة حلب وفي سياق الاستجابة الطارئة للزلزال الذي ضرب المدينة خصصت محافظة حلب 126 مركز إيواء للمواطنين في عدد من المواقع من مساكن مؤقتة ومدارس ومساجد وكنائس.
وتم توزيع الوجبات الغذائية والمساعدات الإنسانية والاغاثية، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي تعرضت له مدينة حلب إلى 270 شهيدا و عدد المصابين 640 مصاباً وعدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من تحت الأنقاض ( أحياء 90 شخصاً ) وعدد المباني المنهارة بشكل كلي ٥٢ وعدد الاشخاص في مراكز الايواء 7000 شخصاً.
وتواصل محافظة حلب بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية تقديم الدعم والمساندة في ظل استنفار جميع الجهات المعنية لتأمين المستلزمات المطلوبة.
© Sputnik . NOUR MOLHEMوزير الأشغال السوري يطالب أصحاب المنازل المتضررة بالتواصل مع السلطات المختصة قبل العودة إليها
وزير الأشغال السوري يطالب أصحاب المنازل المتضررة بالتواصل مع السلطات المختصة قبل العودة إليها - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
وزير الأشغال السوري يطالب أصحاب المنازل المتضررة بالتواصل مع السلطات المختصة قبل العودة إليها
© Sputnik . NOUR MOLHEM
الصناعيون يجمعون تبرعات
بدورها قامت غرفة صناعة حلب بتشكيل فريق مختص من الصناعيين مهمتها العمل ميدانياً واستقبال التبرعات العينية والمادية وتوزيعها على المتضررين، بالإضافة للقيام بجولات مستمرة على مراكز الإيواء ورصد واقعها وتلبية احتياجها بالتنسيق مع جهود الاغاثة الاخرى.
حيث أشار رئيس غرفة الصناعة بحلب فارس الشهابي في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى أن "صناعيي حلب استنفروا من اللحظة الأولى لوقوع الزلزال و قدموا و سيقدمون كل ما باستطاعتهم لمساعدة أهلهم المتضررين".

غرفة الصناعة هي جزء من خلية الازمة التي تم تشكيلها في المحافظة، وقد خصصت في اليوم الأول مبالغ مالية لجهود الإغاثة و هذا الرقم سيزداد بما يتوافق مع الواقع والاحتياج و يضاف إليه ما قدمه و سيقدمه الصناعيون من تبرعات مالية و عينية تصب بمجملها في السعي لتخفيف من آثار هذه الكارثة الكبيرة.

وأوضح رئيس الغرفة أنه تم رفد مديرية الصحة ومشفى حلب الجامعي بكميات كبيرة من الأدوية المختلفة لتلبية الاحتياج الكبير جراء الزلزال والغرفة مستمرة بهذا الجهد الإنساني.
© Sputnik . NOUR MOLHEMوزير الأشغال السوري يطالب أصحاب المنازل المتضررة بالتواصل مع السلطات المختصة قبل العودة إليها
وزير الأشغال السوري يطالب أصحاب المنازل المتضررة بالتواصل مع السلطات المختصة قبل العودة إليها - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
وزير الأشغال السوري يطالب أصحاب المنازل المتضررة بالتواصل مع السلطات المختصة قبل العودة إليها
© Sputnik . NOUR MOLHEM
وتتوالى وصول المساعدات الدولية من الدول العربية والأجنبية إلى مطار حلب لمساعدة المتضررين من الزلزال.
وأكد المهندس عمر عزت مدير مكتب تنظيم نقل البضائع بحلب في تصريح لـ "سبوتنيك" يتم تسهيل الإجراءات والأليات لجميع الطائرات القادمة من الدول العربية والأجنبية مبيناً أن طاقم العمل في مطار حلب على استنفار كامل على مدار 24 ساعة ويعمل على مساعدة جميع الوافدين للمطار من خلال نقل البضائع وتفريغ الطائرات عبر الشاحنات التابعة لمكتب نقل البضائع، وإيصالها إلى المراكز المخصصة لتوزيعها على المتضررين.
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