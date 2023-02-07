https://sputnikarabic.ae/20230207/وزير-الأشغال-السوري-يطالب-أصحاب-المنازل-المتضررة-بالتواصل-مع-السلطات-المختصة-قبل-العودة-إليها-1073236844.html

وزير الأشغال السوري يطالب أصحاب المنازل المتضررة بالتواصل مع السلطات المختصة قبل العودة إليها

وزير الأشغال السوري يطالب أصحاب المنازل المتضررة بالتواصل مع السلطات المختصة قبل العودة إليها

تتواصل أعمال الإنقاذ في المحافظات المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب سوريا صباح أمس وتستمر فرق الإنقاذ برفع الأنقاض والبحث عن مفقودين في المواقع المتأثرة من... 07.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-07T17:27+0000

2023-02-07T17:27+0000

2023-02-07T17:32+0000

أخبار سوريا اليوم

زلزال

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أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف في تصريح لـ "سبوتنيك" "تقديم جميع الآليات الهندسية اللازمة وعمال الشركات التابعة لها، للمناطق المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب سوريا صباح أمس، إضافة للتعاون مع نقابة المقاولين للمشاركة في إزالة الأنقاض ومواصلة التنسيق مع طواقم الجاهزية في هذه المحافظات لتقديم الدعم الفوري والمؤازرة اللازمة".وضع كارثيوأشار عبد اللطيف إلى تشكيل لجنة للكشف عن المنازل المتضررة بشكل كامل أو جزئي في حلب واللاذقية وحماة وسيتم إعداد تقرير شامل على كل محافظة، لافتاً إلى أن "هذه اللجان تعمل حالياً على أرض الواقع ومكونة من مختصين بمجموعة السلامة الإنشائية في المحافظات المتضررة والمكاتب الهندسية في نقابة المهندسين وخبراء من شركة الدراسات الهندسية، وتوزعت هذه اللجان جغرافياً على المناطق المتضررة".وفي سياق متصل وضمن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الفرعية للإغاثة في محافظة حلب وفي سياق الاستجابة الطارئة للزلزال الذي ضرب المدينة خصصت محافظة حلب 126 مركز إيواء للمواطنين في عدد من المواقع من مساكن مؤقتة ومدارس ومساجد وكنائس.وتواصل محافظة حلب بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية تقديم الدعم والمساندة في ظل استنفار جميع الجهات المعنية لتأمين المستلزمات المطلوبة.الصناعيون يجمعون تبرعاتبدورها قامت غرفة صناعة حلب بتشكيل فريق مختص من الصناعيين مهمتها العمل ميدانياً واستقبال التبرعات العينية والمادية وتوزيعها على المتضررين، بالإضافة للقيام بجولات مستمرة على مراكز الإيواء ورصد واقعها وتلبية احتياجها بالتنسيق مع جهود الاغاثة الاخرى.حيث أشار رئيس غرفة الصناعة بحلب فارس الشهابي في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى أن "صناعيي حلب استنفروا من اللحظة الأولى لوقوع الزلزال و قدموا و سيقدمون كل ما باستطاعتهم لمساعدة أهلهم المتضررين".وأوضح رئيس الغرفة أنه تم رفد مديرية الصحة ومشفى حلب الجامعي بكميات كبيرة من الأدوية المختلفة لتلبية الاحتياج الكبير جراء الزلزال والغرفة مستمرة بهذا الجهد الإنساني.وأكد المهندس عمر عزت مدير مكتب تنظيم نقل البضائع بحلب في تصريح لـ "سبوتنيك" يتم تسهيل الإجراءات والأليات لجميع الطائرات القادمة من الدول العربية والأجنبية مبيناً أن طاقم العمل في مطار حلب على استنفار كامل على مدار 24 ساعة ويعمل على مساعدة جميع الوافدين للمطار من خلال نقل البضائع وتفريغ الطائرات عبر الشاحنات التابعة لمكتب نقل البضائع، وإيصالها إلى المراكز المخصصة لتوزيعها على المتضررين.

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أخبار سوريا اليوم, زلزال