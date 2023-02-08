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https://sputnikarabic.ae/20230208/لافروف-يلتقي-رئيس-مجلس-السيادة-الانتقالي-السوداني-خلال-زيارة-رسمية-إلى-الخرطوم-1073290198.html
لافروف يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني خلال زيارة رسمية إلى الخرطوم
لافروف يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني خلال زيارة رسمية إلى الخرطوم
وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مساء الأربعاء، في زيارة رسمية إلى العاصمة السودانية الخرطوم. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T22:47+0000
2023-02-08T22:47+0000
أخبار السودان اليوم
سيرغي لافروف
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الخرطوم - سبوتنيك. وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، من المتوقع أن يلتقي لافروف خلال الزيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس.يذكر أن لافروف وصل السودان قادما من موريتانيا.
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أخبار السودان اليوم, سيرغي لافروف, العالم العربي, روسيا
أخبار السودان اليوم, سيرغي لافروف, العالم العربي, روسيا

لافروف يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني خلال زيارة رسمية إلى الخرطوم

22:47 GMT 08.02.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع "سبوتنيك" حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة
لقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع سبوتنيك حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مساء الأربعاء، في زيارة رسمية إلى العاصمة السودانية الخرطوم.
الخرطوم - سبوتنيك. وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، من المتوقع أن يلتقي لافروف خلال الزيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس.
يذكر أن لافروف وصل السودان قادما من موريتانيا.
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