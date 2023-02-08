https://sputnikarabic.ae/20230208/لافروف-يلتقي-رئيس-مجلس-السيادة-الانتقالي-السوداني-خلال-زيارة-رسمية-إلى-الخرطوم-1073290198.html
لافروف يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني خلال زيارة رسمية إلى الخرطوم
لافروف يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني خلال زيارة رسمية إلى الخرطوم
وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مساء الأربعاء، في زيارة رسمية إلى العاصمة السودانية الخرطوم. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T22:47+0000
2023-02-08T22:47+0000
2023-02-08T22:47+0000
أخبار السودان اليوم
سيرغي لافروف
العالم العربي
روسيا
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الخرطوم - سبوتنيك. وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، من المتوقع أن يلتقي لافروف خلال الزيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس.يذكر أن لافروف وصل السودان قادما من موريتانيا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, سيرغي لافروف, العالم العربي, روسيا
أخبار السودان اليوم, سيرغي لافروف, العالم العربي, روسيا
لافروف يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني خلال زيارة رسمية إلى الخرطوم
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وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مساء الأربعاء، في زيارة رسمية إلى العاصمة السودانية الخرطوم.
الخرطوم - سبوتنيك
. وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، من المتوقع أن يلتقي لافروف خلال الزيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس.
يذكر أن لافروف وصل السودان قادما من موريتانيا.