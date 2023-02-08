https://sputnikarabic.ae/20230208/نوع-من-السرطان-يؤدي-فجأة-لاكتساب-لهجة-جديدة--1073274656.html

نوع من السرطان يؤدي فجأة لاكتساب لهجة جديدة

نوع من السرطان يؤدي فجأة لاكتساب لهجة جديدة

أظهرت دراسة جديدة نشرت في مجلة "BMJ" البريطانية، أن هناك شكل نادر من سرطان البروستات تسبب في قيام رجل في الخمسينيات من العمر بالتحدث فجأة بلهجة بدت بشكل ملحوظ... 08.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-08T14:28+0000

2023-02-08T14:28+0000

2023-02-08T14:28+0000

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وأكد الباحثون أن هذه الحالة لرجل من الولايات المتحدة تم تشخيص إصابته بسرطان البروستات، وهي مثال نادر على تغيير في الصوت يشبه إلى حد كبير لهجة يمكن التعرف عليها، ومن الواضح أنه لم يكن من أصل إيرلندي ولم يذهب أبدًا إلى إيرلندا، ومع ذلك، وبعد نحو 20 شهرًا فقط من تشخيص إصابته بسرطان البروستات النقيلي الحساس للهرمونات، وبدأ في التحدث مع أحد الإيرلنديين الجنوبيين.وأكدت الحالات الطبية أنه لا يوجد سوى تقريرين آخرين عن السرطانات التي تسبب متلازمة اللكنة الأجنبية (FAS)، هذه هي الحالة الأولى المرتبطة بسرطان البروستات على وجه التحديد.أشار العلماء إلى أن " FAS" هو اضطراب في الكلام غير عادي يمكن أن يؤدي لاكتساب الشخص فجأة لكنة "أجنبية" دون معرفة السبب، مع تغير النطق بطرق تشبه إيقاع لهجة أو لغة أخرى، حسب مجلة "sciencealert" العلمية.وبيّن الباحثون أن هذه المتلازمة ترتبط بشكل شائع بالسكتات الدماغية أو إصابات الدماغ الرضحية وهي الحالة الأكثر شهرة، على سبيل المثال، أصيبت امرأة نرويجية في رأسها عام 1941، أثناء قصف أوسلو، وبعد بضعة أشهر، بدأت تتحدث بما بدا وكأنها لهجة ألمانية.وفقًا لدراسة حالة نُشرت في عام 2008، بدأت امرأة في الستينيات من عمرها تتحدث بلهجة مختلفة غير محددة، وذلك بعد انتشار سرطان الثدي في دماغها.على الرغم من الاهتمام بهذه القصص، فإن معظم حالات "FAS" هي تغييرات عامة في إنتاج الكلام لا يمكن ربطها بسهولة بأي منطقة جغرافية معينة.

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