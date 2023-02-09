https://sputnikarabic.ae/20230209/أردوغان-هناك-محاولات-لاستغلال-كارثة-الزلزال-سياسيا-وسنصدر-اليوم-قانون-إعلان-حالة-الطوارئ-1073306024.html
أردوغان: هناك محاولات لاستغلال كارثة الزلزال سياسيا وسنصدر قانون إعلان حالة الطوارئ
أردوغان: هناك محاولات لاستغلال كارثة الزلزال سياسيا وسنصدر قانون إعلان حالة الطوارئ
أشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى محاولات لاستغلال كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد لمصالح سياسية، مؤكدًا استصدار قانون إعلان حالة الطوارئ اليوم لمدة 3... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T10:49+0000
2023-02-09T10:49+0000
2023-02-09T11:03+0000
العالم
زلزال
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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القاهرة- سبوتنيك. وقال أردوغان، في تصريحات متلفزة من مقاطعة غازي عنتاب، اليوم الخميس: "هناك محاولات لاستغلال كارثة الزلزال لمصالح سياسية ولن نسمح بذلك".كما أعلن الرئيس التركي ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى أكثر من 14 ألف قتيل، و63794 مصابا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, زلزال, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
العالم, زلزال, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
أردوغان: هناك محاولات لاستغلال كارثة الزلزال سياسيا وسنصدر قانون إعلان حالة الطوارئ
10:49 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 11:03 GMT 09.02.2023) تابعنا عبر
أشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى محاولات لاستغلال كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد لمصالح سياسية، مؤكدًا استصدار قانون إعلان حالة الطوارئ اليوم لمدة 3 أشهر.
القاهرة- سبوتنيك. وقال أردوغان، في تصريحات متلفزة من مقاطعة غازي عنتاب، اليوم الخميس: "هناك محاولات لاستغلال كارثة الزلزال لمصالح سياسية ولن نسمح بذلك".
"سنصدر اليوم قانون إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وسيتم تمريره في البرلمان".
رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي
كما أعلن الرئيس التركي ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى أكثر من 14 ألف قتيل، و63794 مصابا.