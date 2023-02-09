https://sputnikarabic.ae/20230209/أضخم-8-ميزانيات-دفاع-في-العالم-خلال-2023-1073312223.html
أضخم 8 ميزانيات دفاع في العالم خلال 2023
أضخم 8 ميزانيات دفاع في العالم خلال 2023
لا ترتبط قوة الجيوش بحجم إنفاقها العسكري، لأن بعض الدول تمتلك صناعة عسكرية ضخمة تمكنها من تسليح جيشها بأسلحة ذات كفاءة عالية بأقل تكلفة. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T13:15+0000
2023-02-09T13:15+0000
2023-02-09T13:15+0000
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وتتصدر 8 دول قائمة أكثر دول العالم إنفاقا على جيوشها في 2023، ويصل إجمالي ما تنفقه تلك الدول معا إلى نحو 1.3 تريليون دولار.
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انفوجرافيك, инфографика
أضخم 8 ميزانيات دفاع في العالم خلال 2023
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لا ترتبط قوة الجيوش بحجم إنفاقها العسكري، لأن بعض الدول تمتلك صناعة عسكرية ضخمة تمكنها من تسليح جيشها بأسلحة ذات كفاءة عالية بأقل تكلفة.
وتتصدر 8 دول قائمة أكثر دول العالم إنفاقا على جيوشها في 2023، ويصل إجمالي ما تنفقه تلك الدول معا إلى نحو 1.3 تريليون دولار.