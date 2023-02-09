https://sputnikarabic.ae/20230209/إيران-إصرار-أمريكا-على-اللجوء-إلى-العقوبات-الأحادية-يظهر-خبثها-إزاء-الاتفاق-النووي-1073334443.html
إيران: إصرار أمريكا على اللجوء إلى العقوبات الأحادية يظهر خبثها إزاء الاتفاق النووي
إيران: إصرار أمريكا على اللجوء إلى العقوبات الأحادية يظهر خبثها إزاء الاتفاق النووي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الخميس، إن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض الشركات الإيرانية، تعكس إصرار... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T20:38+0000
2023-02-09T20:38+0000
2023-02-09T20:38+0000
العالم
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واشنطن
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طهران - سبوتنيك. وقال كنعاني في بيان للخارجية الإيرانية: "لجوء حكومة بايدن إلى العقوبات، مثل سياسة العقوبات الفاشلة في عهد ترامب، يجعل إيران مصممة على السعي الجاد لتحقيق أهدافها التنموية الوطنية واستغلال حقوقها القانونية التي لا جدال فيها".وتابع كنعاني، تقع على "أمريكا مسؤولية دولية من خلال فرض عقوبات قاسية وإجراءات قسرية أحادية الجانب ضد إيران تتعارض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي"، وشدد "لا شك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بجميع حقوقها في مواجهة مثل هذه الأعمال".
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العالم, إيران, واشنطن
إيران: إصرار أمريكا على اللجوء إلى العقوبات الأحادية يظهر خبثها إزاء الاتفاق النووي
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الخميس، إن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض الشركات الإيرانية، تعكس إصرار واشنطن على اللجوء إلى العقوبات الأحادية وغير القانونية يظهر شرعية موقف إيران و"خبث" واشنطن تجاه طهران والاتفاق النووي.
طهران - سبوتنيك. وقال كنعاني في بيان للخارجية الإيرانية: "لجوء حكومة بايدن إلى العقوبات، مثل سياسة العقوبات الفاشلة في عهد ترامب، يجعل إيران مصممة على السعي الجاد لتحقيق أهدافها التنموية الوطنية واستغلال حقوقها القانونية التي لا جدال فيها".
"إصرار واشنطن على اللجوء إلى العقوبات غير القانونية والأحادية يُظهر أكثر من أي شيء آخر شرعية موقف إيران وخبث أمريكا ونفاقها تجاه إيران والاتفاق النووي".
ناصر كنعاني
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية
وتابع كنعاني، تقع على "أمريكا مسؤولية دولية من خلال فرض عقوبات قاسية وإجراءات قسرية أحادية الجانب ضد إيران تتعارض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي"، وشدد "لا شك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بجميع حقوقها في مواجهة مثل هذه الأعمال".