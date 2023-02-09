https://sputnikarabic.ae/20230209/دمشق-خسائر-قطاع-الكهرباء-نتيجة-الزلزال-أكثر-من-15-مليون-دولار-وقابلة-للزيادة--1073331571.html
دمشق: خسائر قطاع الكهرباء نتيجة الزلزال أكثر من 1.5 مليون دولار وقابلة للزيادة
دمشق: خسائر قطاع الكهرباء نتيجة الزلزال أكثر من 1.5 مليون دولار وقابلة للزيادة
أعلن وزير الكهرباء السوري، غسان الزامل، اليوم الخميس، أن خسائر قطاع الكهرباء نتيجة الزلزال تقدر بأكثر من 10 مليارات ليرة (نحو 1.5 مليون دولار)، والرقم قابل... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T19:27+0000
2023-02-09T19:27+0000
2023-02-09T19:27+0000
العالم العربي
قطاع الطاقة
أخبار سوريا اليوم
زلزال
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دمشق - سبوتنيك. وقال الوزير الزامل، في لقاء مع وسائل الإعلام، إن "هناك خسائر كبيرة على مستوى شبكات التوتر المتوسط والمنخفض وبالمحولات في المنطقة الساحلية وفي حلب".وقال "هناك أضرار في محطة تحويل الرستن باللاذقية، وتحتاج مدة شهر تقريباً لإتمام أعمال الصيانة".وأضاف "قد نحتاج إلى 20 - 25 يوماً حتى تعود المنظومة الكهربائية في المناطق المتضررة إلى ما كانت عليه".وتعاني سوريا من ضعف في التغذية الكهربائية نتيجة لشح الموارد النفطية بسبب الحصار المفروض على البلاد ووقوع معظم آبار النفط في مناطق خارجة عن سيطرة الدولة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, قطاع الطاقة, أخبار سوريا اليوم, زلزال
العالم العربي, قطاع الطاقة, أخبار سوريا اليوم, زلزال
دمشق: خسائر قطاع الكهرباء نتيجة الزلزال أكثر من 1.5 مليون دولار وقابلة للزيادة
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أعلن وزير الكهرباء السوري، غسان الزامل، اليوم الخميس، أن خسائر قطاع الكهرباء نتيجة الزلزال تقدر بأكثر من 10 مليارات ليرة (نحو 1.5 مليون دولار)، والرقم قابل للزيادة إلى حد الضعف، ولا تزال عملية حصر الأضرار مستمرة".
دمشق - سبوتنيك. وقال الوزير الزامل، في لقاء مع وسائل الإعلام، إن "هناك خسائر كبيرة على مستوى شبكات التوتر المتوسط والمنخفض وبالمحولات في المنطقة الساحلية وفي حلب".
"لم يؤثر الزلزال أو الهزات على محطات التوليد، ولا توجد فيها أي أضرار".
غسان الزامل
وزير الكهرباء السوري
وقال "هناك أضرار في محطة تحويل الرستن باللاذقية، وتحتاج مدة شهر تقريباً لإتمام أعمال الصيانة".
وأضاف "قد نحتاج إلى 20 - 25 يوماً حتى تعود المنظومة الكهربائية في المناطق المتضررة إلى ما كانت عليه".
وتعاني سوريا من ضعف في التغذية الكهربائية نتيجة لشح الموارد النفطية بسبب الحصار المفروض على البلاد ووقوع معظم آبار النفط في مناطق خارجة عن سيطرة الدولة.