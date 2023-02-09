عربي
https://sputnikarabic.ae/20230209/دمشق-خسائر-قطاع-الكهرباء-نتيجة-الزلزال-أكثر-من-15-مليون-دولار-وقابلة-للزيادة--1073331571.html
دمشق: خسائر قطاع الكهرباء نتيجة الزلزال أكثر من 1.5 مليون دولار وقابلة للزيادة
دمشق: خسائر قطاع الكهرباء نتيجة الزلزال أكثر من 1.5 مليون دولار وقابلة للزيادة
أعلن وزير الكهرباء السوري، غسان الزامل، اليوم الخميس، أن خسائر قطاع الكهرباء نتيجة الزلزال تقدر بأكثر من 10 مليارات ليرة (نحو 1.5 مليون دولار)، والرقم قابل... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T19:27+0000
2023-02-09T19:27+0000
العالم العربي
قطاع الطاقة
أخبار سوريا اليوم
زلزال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/09/1066199507_0:0:1048:591_1920x0_80_0_0_82a30b6dbca553c7dcd759e6d6a0cb4c.jpg
دمشق - سبوتنيك. وقال الوزير الزامل، في لقاء مع وسائل الإعلام، إن "هناك خسائر كبيرة على مستوى شبكات التوتر المتوسط والمنخفض وبالمحولات في المنطقة الساحلية وفي حلب".وقال "هناك أضرار في محطة تحويل الرستن باللاذقية، وتحتاج مدة شهر تقريباً لإتمام أعمال الصيانة".وأضاف "قد نحتاج إلى 20 - 25 يوماً حتى تعود المنظومة الكهربائية في المناطق المتضررة إلى ما كانت عليه".وتعاني سوريا من ضعف في التغذية الكهربائية نتيجة لشح الموارد النفطية بسبب الحصار المفروض على البلاد ووقوع معظم آبار النفط في مناطق خارجة عن سيطرة الدولة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/09/1066199507_89:0:1018:697_1920x0_80_0_0_ff434e192639470941851675639abbc2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, قطاع الطاقة, أخبار سوريا اليوم, زلزال
العالم العربي, قطاع الطاقة, أخبار سوريا اليوم, زلزال

دمشق: خسائر قطاع الكهرباء نتيجة الزلزال أكثر من 1.5 مليون دولار وقابلة للزيادة

19:27 GMT 09.02.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLأعمدة كهرباء
أعمدة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الكهرباء السوري، غسان الزامل، اليوم الخميس، أن خسائر قطاع الكهرباء نتيجة الزلزال تقدر بأكثر من 10 مليارات ليرة (نحو 1.5 مليون دولار)، والرقم قابل للزيادة إلى حد الضعف، ولا تزال عملية حصر الأضرار مستمرة".
دمشق - سبوتنيك. وقال الوزير الزامل، في لقاء مع وسائل الإعلام، إن "هناك خسائر كبيرة على مستوى شبكات التوتر المتوسط والمنخفض وبالمحولات في المنطقة الساحلية وفي حلب".

"لم يؤثر الزلزال أو الهزات على محطات التوليد، ولا توجد فيها أي أضرار".

غسان الزامل
وزير الكهرباء السوري
وقال "هناك أضرار في محطة تحويل الرستن باللاذقية، وتحتاج مدة شهر تقريباً لإتمام أعمال الصيانة".

وأضاف "قد نحتاج إلى 20 - 25 يوماً حتى تعود المنظومة الكهربائية في المناطق المتضررة إلى ما كانت عليه".
وتعاني سوريا من ضعف في التغذية الكهربائية نتيجة لشح الموارد النفطية بسبب الحصار المفروض على البلاد ووقوع معظم آبار النفط في مناطق خارجة عن سيطرة الدولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала