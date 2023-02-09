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https://sputnikarabic.ae/20230209/رسميا-عودة-حسابات-ترامب-على-فيسبوك-وإنستغرام-1073333959.html
رسميا... عودة حسابات ترامب على "فيسبوك" و"إنستغرام"
رسميا... عودة حسابات ترامب على "فيسبوك" و"إنستغرام"
أعلنت شركة "ميتا" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها منظمات متطرفة) رسميا، اليوم الخميس، أنه تمت استعادة حسابات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T20:18+0000
2023-02-09T20:20+0000
دونالد ترامب
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فيسبوك
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تأتي إعادة حسابات ترامب، بعد أسابيع من إعلان "فيسبوك" التاريخي أنه سيعيد وصول الرئيس السابق لحسابه، بعد حظر دام عامين، في أعقاب حادث اقتحام مبني الكابيتول من جانب أنصاره في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.وصرحت شركة "ميتا" في وقت سابق، أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع، قبل أن يتمكن ترامب من الوصول إلى حسابه.وأشارت الشركة إلى أن التأخير في إعادة الحسابات، كان من أجل حصولها على وقت لتركيب "حواجز حماية" على حساب ترامب، قد تتسبب في تعليقه مرة أخرى، إذا خالف قواعد "ميتا" مرة أخرى.ومع إعادة تنشيط حساباته على "فيسبوك" و"إنستغرام"، سيتمكن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مرة أخرى من الوصول إلى منصات اتصالات ضخمة وقوية، وسيجمع التبرعات من خلالهما لدعم حملته الانتخابية، بينما يستعد للمنافسة على منصب الرئيس الأمريكي من جديد، في الانتخابات المقامة في العام المقبل 2024.يشار إلى أن منصة التغريدات الأمريكية "تويتر" أعادت حساب ترامب في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن لم ينشر الرئيس الأمريكي السابق أي تغريدات على الموقع منذ ذلك الحين.
https://sputnikarabic.ae/20230101/تقارير-ميتا-ستتخذ-قرارا-حاسما-بشأن-عودة-ترامب-إلى-فيسبوك-1071810061.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, فيسبوك
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, فيسبوك

رسميا... عودة حسابات ترامب على "فيسبوك" و"إنستغرام"

20:18 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 20:20 GMT 09.02.2023)
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وشعار تطبيق "فيسبوك"
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وشعار تطبيق فيسبوك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وشعار تطبيق "فيسبوك"
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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أعلنت شركة "ميتا" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها منظمات متطرفة) رسميا، اليوم الخميس، أنه تمت استعادة حسابات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على منصتيها للتواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، مما يسمح له بالنشر مرة أخرى من خلالهما.
تأتي إعادة حسابات ترامب، بعد أسابيع من إعلان "فيسبوك" التاريخي أنه سيعيد وصول الرئيس السابق لحسابه، بعد حظر دام عامين، في أعقاب حادث اقتحام مبني الكابيتول من جانب أنصاره في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وصرحت شركة "ميتا" في وقت سابق، أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع، قبل أن يتمكن ترامب من الوصول إلى حسابه.
وأشارت الشركة إلى أن التأخير في إعادة الحسابات، كان من أجل حصولها على وقت لتركيب "حواجز حماية" على حساب ترامب، قد تتسبب في تعليقه مرة أخرى، إذا خالف قواعد "ميتا" مرة أخرى.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
مجتمع
تقارير: "ميتا" تتخذ قرارا حاسما بشأن عودة ترامب إلى "فيسبوك"‏
1 يناير, 07:05 GMT
ومع إعادة تنشيط حساباته على "فيسبوك" و"إنستغرام"، سيتمكن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مرة أخرى من الوصول إلى منصات اتصالات ضخمة وقوية، وسيجمع التبرعات من خلالهما لدعم حملته الانتخابية، بينما يستعد للمنافسة على منصب الرئيس الأمريكي من جديد، في الانتخابات المقامة في العام المقبل 2024.
يشار إلى أن منصة التغريدات الأمريكية "تويتر" أعادت حساب ترامب في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن لم ينشر الرئيس الأمريكي السابق أي تغريدات على الموقع منذ ذلك الحين.
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