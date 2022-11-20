عربي
https://sputnikarabic.ae/20221120/ماسك-يعلن-عودة-حساب-ترامب-إلى-تويتر-صور-1070349666.html
حساب ترامب يظهر مجددا على تويتر بعد إعلان ماسك.. صورة
حساب ترامب يظهر مجددا على تويتر بعد إعلان ماسك.. صورة
أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم الأحد، عزمه إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصة تويتر. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T01:41+0000
2022-11-20T01:46+0000
دونالد ترامب
إيلون ماسك
تويتر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/14/1070349520_0:264:3171:2048_1920x0_80_0_0_574fa97132966ec803139e2417b324ce.jpg
كان ماسك نشر استفتاءً على "تويتر" بشأن إعادة ترمب إلى المنصة، بعنوان "إعادة الرئيس السابق ترمب"، أيده 51.8% ممن شاركوا في الاستطلاع مقابل رفض 48.2%.وشارك أكثر من 15 مليون مستخدم لتويتر في الاستطلاع، الذي استمر 24 ساعة.وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه لن يعود إلى تويتر، بغض النظر عن نتائج استطلاع إيلون ماسك حول إعادة حسابه.وبعد قرار ماسك بقليل، ظهر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تويتر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/14/1070349520_440:0:3171:2048_1920x0_80_0_0_85e455602eabb36304393211db50c5df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, إيلون ماسك, تويتر
دونالد ترامب, إيلون ماسك, تويتر

حساب ترامب يظهر مجددا على تويتر بعد إعلان ماسك.. صورة

01:41 GMT 20.11.2022 (تم التحديث: 01:46 GMT 20.11.2022)
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYصورة لحساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر
صورة لحساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
تابعنا عبرTelegram
أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم الأحد، عزمه إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصة تويتر.
كان ماسك نشر استفتاءً على "تويتر" بشأن إعادة ترمب إلى المنصة، بعنوان "إعادة الرئيس السابق ترمب"، أيده 51.8% ممن شاركوا في الاستطلاع مقابل رفض 48.2%.
وشارك أكثر من 15 مليون مستخدم لتويتر في الاستطلاع، الذي استمر 24 ساعة.
وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه لن يعود إلى تويتر، بغض النظر عن نتائج استطلاع إيلون ماسك حول إعادة حسابه.
وبعد قرار ماسك بقليل، ظهر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تويتر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала