https://sputnikarabic.ae/20221120/ماسك-يعلن-عودة-حساب-ترامب-إلى-تويتر-صور-1070349666.html
حساب ترامب يظهر مجددا على تويتر بعد إعلان ماسك.. صورة
حساب ترامب يظهر مجددا على تويتر بعد إعلان ماسك.. صورة
أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم الأحد، عزمه إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصة تويتر. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T01:41+0000
2022-11-20T01:41+0000
2022-11-20T01:46+0000
دونالد ترامب
إيلون ماسك
تويتر
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كان ماسك نشر استفتاءً على "تويتر" بشأن إعادة ترمب إلى المنصة، بعنوان "إعادة الرئيس السابق ترمب"، أيده 51.8% ممن شاركوا في الاستطلاع مقابل رفض 48.2%.وشارك أكثر من 15 مليون مستخدم لتويتر في الاستطلاع، الذي استمر 24 ساعة.وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه لن يعود إلى تويتر، بغض النظر عن نتائج استطلاع إيلون ماسك حول إعادة حسابه.وبعد قرار ماسك بقليل، ظهر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تويتر.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
دونالد ترامب, إيلون ماسك, تويتر
دونالد ترامب, إيلون ماسك, تويتر
حساب ترامب يظهر مجددا على تويتر بعد إعلان ماسك.. صورة
01:41 GMT 20.11.2022 (تم التحديث: 01:46 GMT 20.11.2022) تابعنا عبر
أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم الأحد، عزمه إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصة تويتر.
كان ماسك نشر استفتاءً على "تويتر" بشأن إعادة ترمب إلى المنصة
، بعنوان "إعادة الرئيس السابق ترمب"، أيده 51.8% ممن شاركوا في الاستطلاع مقابل رفض 48.2%.
وشارك أكثر من 15 مليون مستخدم
لتويتر في الاستطلاع، الذي استمر 24 ساعة.
وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه لن يعود إلى تويتر، بغض النظر عن نتائج استطلاع إيلون ماسك حول إعادة حسابه.
وبعد قرار ماسك بقليل، ظهر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تويتر.