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https://sputnikarabic.ae/20230209/روسآتوم-تطلع-غروسي-على-إجراءات-روسيا-لضمان-سلامة-محطة-زابوروجيه-1073324966.html
"روسآتوم" تطلع غروسي على إجراءات روسيا لضمان سلامة محطة زابوروجيه
"روسآتوم" تطلع غروسي على إجراءات روسيا لضمان سلامة محطة زابوروجيه
تطرق المدير العام لمؤسسة الطاقة النووية الحكومية الروسية "روسآتوم"، أليكسي ليخاتشيف، خلال لقائه في موسكو مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T16:10+0000
2023-02-09T16:15+0000
روسيا
مناقشة
روس آتوم
الوكالة الدولية للطاقة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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وصرحت "روسآتوم، في بيان: "ركزت المناقشة على القضايا المتعلقة بضمان السلامة النووية والمادية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية. وأبلغ أليكسي ليخاتشيف، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخطوات التي يتخذها الجانب الروسي في هذا المجال، بالإضافة إلى التدابير الرامية إلى ضمان ظروف اجتماعية ومعيشية مريحة لموظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية وأسرهم ".وأكد الطرفان الاتفاق على مواصلة الاتصالات، وأعرب أليكسي ليخاتشيف، عن استعداد الجانب الروسي لمواصلة العمل على تنفيذ مبادرة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي بشأن المنطقة الآمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية."تحدث رافائيل غروسي عن التقدم المحرز في مبادرته لإنشاء منطقة حماية أمنية نووية ومادية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. وفي هذا الصدد، أعرب أليكسي ليخاتشيف عن استعداد الجانب الروسي لمواصلة العمل على تنفيذ مبادرة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
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روسيا, مناقشة, روس آتوم, الوكالة الدولية للطاقة, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا, مناقشة, روس آتوم, الوكالة الدولية للطاقة, محطة زابوروجيه للطاقة النووية

"روسآتوم" تطلع غروسي على إجراءات روسيا لضمان سلامة محطة زابوروجيه

16:10 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 16:15 GMT 09.02.2023)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصوروحدة الطاقة الرابعة لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية
وحدة الطاقة الرابعة لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
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تطرق المدير العام لمؤسسة الطاقة النووية الحكومية الروسية "روسآتوم"، أليكسي ليخاتشيف، خلال لقائه في موسكو مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إلى كيفية ضمان روسيا لسلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وصرحت "روسآتوم، في بيان: "ركزت المناقشة على القضايا المتعلقة بضمان السلامة النووية والمادية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية. وأبلغ أليكسي ليخاتشيف، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخطوات التي يتخذها الجانب الروسي في هذا المجال، بالإضافة إلى التدابير الرامية إلى ضمان ظروف اجتماعية ومعيشية مريحة لموظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية وأسرهم ".

وجاء في البيان "بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى قضايا التعاون الحالي والمستقبلي بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات أخرى".

وأكد الطرفان الاتفاق على مواصلة الاتصالات، وأعرب أليكسي ليخاتشيف، عن استعداد الجانب الروسي لمواصلة العمل على تنفيذ مبادرة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي بشأن المنطقة الآمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
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"تحدث رافائيل غروسي عن التقدم المحرز في مبادرته لإنشاء منطقة حماية أمنية نووية ومادية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. وفي هذا الصدد، أعرب أليكسي ليخاتشيف عن استعداد الجانب الروسي لمواصلة العمل على تنفيذ مبادرة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
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