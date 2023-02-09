https://sputnikarabic.ae/20230209/روسيا-تعتزم-عرض-طائراتها-المسيرة-الحديثة-في-الهند-1073301513.html
روسيا تعتزم عرض طائراتها المسيرة الحديثة في الهند
روسيا تعتزم عرض طائراتها المسيرة الحديثة في الهند
أعلنت شركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية، اليوم الخميس، أنها تعتزم تقديم الطائرة المسيّرة الروسية "أورلان 30" خلال معرض للطيران المقرر إقامته في الهند عام 2023. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T08:57+0000
2023-02-09T08:57+0000
2023-02-09T08:57+0000
روسيا
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وقالت الخدمة الصحفية للشركة: "زوار قسم شركة روس أبورون اكسبورت مدعوون للتعرف على المركبات الجوية الروسية المسيرة والمتخصصة بالاستطلاع، وبينها طراز أورلان 10 إي وأورلان 30".وستقدم "روس أبورون اكسبورت" في الهند نحو 200 عينة من أكثر الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية الواعدة، بما في ذلك المقاتلة الواعدة متعددة المهام "سو 57 إي" والطائرة التكتيكية الخفيفة "تشيك مايت" والطائرة "إيل 76" المتخصصة بالنقل العسكري.وتتلخص الوظيفة الأساسية لهذه الطائرة التي تحمل اسم "أورلان 30" في توجيه القذائف وقنابل الدقة العالية إلى أهداف محددة، وبإمكانها أن تساعد قاذفات القنابل على إصابة الأهداف بدقة. ومن أجل ذلك تم تزويدها بالإلكترونيات البصرية المتطورة ونظام التوجيه الخاص. ويتوقع الخبراء العسكريون أن تحقق طائرات "أورلان 30" فوائد كبيرة للمدفعية والطيران العسكري.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تعتزم عرض طائراتها المسيرة الحديثة في الهند
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أعلنت شركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية، اليوم الخميس، أنها تعتزم تقديم الطائرة المسيّرة الروسية "أورلان 30" خلال معرض للطيران المقرر إقامته في الهند عام 2023.
وقالت الخدمة الصحفية للشركة: "زوار قسم شركة روس أبورون اكسبورت مدعوون للتعرف على المركبات الجوية الروسية المسيرة والمتخصصة بالاستطلاع، وبينها طراز أورلان 10 إي وأورلان 30".
وستقدم "روس أبورون اكسبورت" في الهند نحو 200 عينة من أكثر الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية الواعدة، بما في ذلك المقاتلة الواعدة متعددة المهام "سو 57 إي" والطائرة التكتيكية الخفيفة "تشيك مايت" والطائرة "إيل 76" المتخصصة بالنقل العسكري.
وتتلخص
الوظيفة الأساسية لهذه الطائرة التي تحمل اسم "أورلان 30" في توجيه القذائف وقنابل الدقة العالية إلى أهداف محددة، وبإمكانها أن تساعد قاذفات القنابل على إصابة الأهداف بدقة. ومن أجل ذلك تم تزويدها بالإلكترونيات البصرية المتطورة ونظام التوجيه الخاص. ويتوقع الخبراء العسكريون أن تحقق طائرات "أورلان 30" فوائد كبيرة للمدفعية والطيران العسكري.