https://sputnikarabic.ae/20230209/سلطات-برشلونة-تجمد-علاقاتها-مع-إسرائيل-1073312092.html
سلطات برشلونة تجمد علاقاتها مع إسرائيل
سلطات برشلونة تجمد علاقاتها مع إسرائيل
أصدر مجلس مدينة برشلونة، مرسوما يعلق العلاقات مع إسرائيل وكذلك جميع مؤسساتها "مؤقتا" بما في ذلك التوأمة مع مدينة تل أبيب. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T13:17+0000
2023-02-09T13:17+0000
2023-02-09T13:17+0000
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وكشفت رئيسة بلدية برشلونة اليسارية، آدا كولاو، في مؤتمر صحافي، أنها بعثت رسالة إلى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، تخبره بقرار تعليق العلاقات مؤقتا مع إسرائيل، وكذلك الأسباب التي دعت إلى ذلك.وتزامن القرار مع استقبال المسؤولة ممثلين عن تجمع يضم 112 جمعية تدافع عن حقوق الفلسطينيين وتعارض وتقاوم الأبارتهايد (الفصل العنصري) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.وأوضحت كولاو "طالبت أكثر من مئة منظمة وأكثر من 4 آلاف مواطن بالدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، ولهذا السبب، بصفتي رئيس البلدية، كتبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأبلغه بأنني علقت مؤقتا العلاقة المؤسسية بين برشلونة وتل أبيب".واعتبرت رئيسة بلدية برشلونة أن القرار يعتبر ضروريا للدفع بالسلام، وذكّرت بأن البلدية قامت بتعليق العلاقات مع مدينة سان بطرسبورغ الروسية بعد بدء روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وكان نشطاء من الأحزاب اليسارية ومن حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "بي دي آس"، قد نجحوا بجمع تواقيع 5 آلاف مواطن من برشلونة على عريضة تطالب بإلغاء العلاقات بين برشلونة وتل أبيب.وجاء في نص العريضة أن السلطات الإسرائيلية "ترتكب جرائم متواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وقتل آلاف الفلسطينيين بما يشمل مئات الأطفال، في سبيل تعزيز مشروع التطهير العرقي للفلسطينيين ونظام الأبارتهايد. على المجتمع الدولي أن يدفع إسرائيل ثمن جرائمها عبر عزلها".
https://sputnikarabic.ae/20230204/إسرائيل-عشرات-الآلاف-يتظاهرون-ضد-نتنياهو-رغم-الأمطار-فيديو-وصور-1073105418.html
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العالم, إسرائيل, تجميد, حكومة كاتالونيا
العالم, إسرائيل, تجميد, حكومة كاتالونيا
سلطات برشلونة تجمد علاقاتها مع إسرائيل
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أصدر مجلس مدينة برشلونة، مرسوما يعلق العلاقات مع إسرائيل وكذلك جميع مؤسساتها "مؤقتا" بما في ذلك التوأمة مع مدينة تل أبيب.
وكشفت رئيسة بلدية برشلونة اليسارية، آدا كولاو، في مؤتمر صحافي، أنها بعثت رسالة إلى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، تخبره بقرار تعليق العلاقات مؤقتا مع إسرائيل، وكذلك الأسباب التي دعت إلى ذلك.
وتزامن القرار مع استقبال المسؤولة ممثلين عن تجمع يضم 112 جمعية تدافع عن حقوق الفلسطينيين وتعارض وتقاوم الأبارتهايد (الفصل العنصري) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وأوضحت كولاو "طالبت أكثر من مئة منظمة وأكثر من 4 آلاف مواطن بالدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، ولهذا السبب، بصفتي رئيس البلدية، كتبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأبلغه بأنني علقت مؤقتا العلاقة المؤسسية بين برشلونة وتل أبيب".
واعتبرت رئيسة بلدية برشلونة أن القرار يعتبر ضروريا للدفع بالسلام، وذكّرت بأن البلدية قامت بتعليق العلاقات مع مدينة سان بطرسبورغ الروسية بعد بدء روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وتابعت أن "القرار ليس موجها ضد المواطنين اليهود بل ضد سياسة حكومة إسرائيل التي تخضع الفلسطينيين لسياسة الأبارتهايد".
وكان نشطاء من الأحزاب اليسارية ومن حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "بي دي آس"، قد نجحوا بجمع تواقيع 5 آلاف مواطن من برشلونة على عريضة تطالب بإلغاء العلاقات بين برشلونة وتل أبيب.
وجاء في نص العريضة أن السلطات الإسرائيلية "ترتكب جرائم متواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وقتل آلاف الفلسطينيين بما يشمل مئات الأطفال، في سبيل تعزيز مشروع التطهير العرقي للفلسطينيين ونظام الأبارتهايد. على المجتمع الدولي أن يدفع إسرائيل ثمن جرائمها عبر عزلها".