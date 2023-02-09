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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230209/فولودين-بايدن-كتب-اسمه-في-التاريخ-كإرهابي-عندما-أمر-بتفجير-خطوط-أنابيب-الغاز-1073292601.html
فولودين: بايدن كتب اسمه في التاريخ كإرهابي عندما أمر بتفجير خطوط أنابيب الغاز
فولودين: بايدن كتب اسمه في التاريخ كإرهابي عندما أمر بتفجير خطوط أنابيب الغاز
أعلن رئيس مجلس الدوما (البرلمان الروسي)، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يكتب اسمه في التاريخ كإرهابي، حيث أمر بتدمير البنية... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T05:54+0000
2023-02-09T06:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وكتب فولودين عبر قناته على موقع "تلغرام": "يكتب بايدن نفسه في التاريخ على أنه إرهابي. بتوجيه من الرئيس الأمريكي، قام الغواصون الأمريكيون، تحت غطاء تدريبات الناتو وبدعم من البحرية النرويجية، بزرع عبوات ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد بالقرب من خطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق، ثم تفجيرها".وأضاف: "إذا كان ترومان مجرمًا عندما استخدم الأسلحة الذرية ضد المدنيين في هيروشيما وناغازاكي، فإن بايدن أصبح إرهابيًا عندما أمر بتدمير البنية التحتية للطاقة لشركائه الاستراتيجيين، ألمانيا وفرنسا وهولندا".هذا ونشر الصحفي الأمريكي المعروف، سيمور هيرش، مقالاً استقصائياً يوم الأربعاء، ألقى فيه، نقلاً عن مصدر لم يذكر اسمه، باللوم على الإدارة الأمريكية والسلطات النرويجية في التفجيرات.ويوضح المنشور أنه خلال تمرين الناتو "بالتوبس" في صيف عام 2022، قام الغواصون الأمريكيون بتركيب متفجرات تحت "التيار الشمالي"، والتي قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.وأكد هيرش لوكالة "سبوتنيك"، صحة المنشور الذي ظهر على إحدى مدونات الإنترنت.وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أكدت الأربعاء، أن روسيا تحدثت مرارا عن تورط الولايات المتحدة ودول الناتو، في تفجيرات التيار الشمالي، وأنه يتعين حاليا على البيت الأبيض التعليق على ذلك، في إشارة إلى التحقيق الذي أجراه الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، بشأن تفجيرات أنابيب "التيار الشمالي".من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن واشنطن لا علاقة لها بالتفجيرات التي طالت خطوط التيار الشمالي، العام الماضي، وذلك في أعقاب نشر التقرير الاستقصائي، للصحفي الأمريكي سيمور هيرش.
https://sputnikarabic.ae/20230208/واشنطن-تنفي-تورطها-في-تفجيرات-خطوط-التيار-الشمالي--1073289746.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية

فولودين: بايدن كتب اسمه في التاريخ كإرهابي عندما أمر بتفجير خطوط أنابيب الغاز

05:54 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 06:34 GMT 09.02.2023)
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصوررئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين
رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
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أعلن رئيس مجلس الدوما (البرلمان الروسي)، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يكتب اسمه في التاريخ كإرهابي، حيث أمر بتدمير البنية التحتية للطاقة لشركائه الاستراتيجيين.
موسكو - سبوتنيك. وكتب فولودين عبر قناته على موقع "تلغرام": "يكتب بايدن نفسه في التاريخ على أنه إرهابي. بتوجيه من الرئيس الأمريكي، قام الغواصون الأمريكيون، تحت غطاء تدريبات الناتو وبدعم من البحرية النرويجية، بزرع عبوات ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد بالقرب من خطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق، ثم تفجيرها".
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
واشنطن تنفي تورطها في تفجيرات خطوط التيار الشمالي
أمس, 21:46 GMT
وأضاف: "إذا كان ترومان مجرمًا عندما استخدم الأسلحة الذرية ضد المدنيين في هيروشيما وناغازاكي، فإن بايدن أصبح إرهابيًا عندما أمر بتدمير البنية التحتية للطاقة لشركائه الاستراتيجيين، ألمانيا وفرنسا وهولندا".

وأضاف فولودين: "يجب أن يتم تحقيق دولي في الحقائق المنشورة، وتقديم بايدن وشركائه إلى العدالة، وكذلك دفع تعويضات للدول المتضررة من الهجوم الإرهابي.

هذا ونشر الصحفي الأمريكي المعروف، سيمور هيرش، مقالاً استقصائياً يوم الأربعاء، ألقى فيه، نقلاً عن مصدر لم يذكر اسمه، باللوم على الإدارة الأمريكية والسلطات النرويجية في التفجيرات.
ويوضح المنشور أنه خلال تمرين الناتو "بالتوبس" في صيف عام 2022، قام الغواصون الأمريكيون بتركيب متفجرات تحت "التيار الشمالي"، والتي قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.
وأكد هيرش لوكالة "سبوتنيك"، صحة المنشور الذي ظهر على إحدى مدونات الإنترنت.
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أكدت الأربعاء، أن روسيا تحدثت مرارا عن تورط الولايات المتحدة ودول الناتو، في تفجيرات التيار الشمالي، وأنه يتعين حاليا على البيت الأبيض التعليق على ذلك، في إشارة إلى التحقيق الذي أجراه الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، بشأن تفجيرات أنابيب "التيار الشمالي".
من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن واشنطن لا علاقة لها بالتفجيرات التي طالت خطوط التيار الشمالي، العام الماضي، وذلك في أعقاب نشر التقرير الاستقصائي، للصحفي الأمريكي سيمور هيرش.
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