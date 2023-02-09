https://sputnikarabic.ae/20230209/مقتل-شخصين-وإصابة-4-آخرين-إثر-انفجار-غاز-بمبنى-سكني-في-منطقة-نوفوسيبيرسك-الروسية-1073291346.html
مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين إثر انفجار غاز بمبنى سكني في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية
مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين إثر انفجار غاز بمبنى سكني في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية
قال الحاكم أندريه ترافنيكوف يوم الخميس إن عدد الأشخاص الذين قتلوا في انفجار غاز منزلي في مدينة نوفوسيبيرسك في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية قد ارتفع إلى شخصين. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T02:58+0000
2023-02-09T02:58+0000
2023-02-09T02:58+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/11/1069165705_0:210:3040:1920_1920x0_80_0_0_8c8823ac2c7a0ed28b96f4a3afae7b2d.jpg
نوفوسيبيرسك، روسيا - سبوتنيك. في وقت سابق من اليوم، قال ترافنيكوف على تيليجرام إن مبنى سكنيا من مبنى مكون من خمسة طوابق انهار بسبب انفجار الغاز. قال الحاكم أيضا إن شخصا واحدا على الأقل قد مات وأصيب أربعة آخرون.قالت وزارة الطوارئ الروسية إنه تم إجلاء حوالي 50 شخصا من المبنى. وصلت 13 سيارة إسعاف على الأقل إلى مكان الحادث.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/11/1069165705_311:0:3040:2047_1920x0_80_0_0_f91be31fd8274e05b6962e0fce54d66a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين إثر انفجار غاز بمبنى سكني في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية
تابعنا عبر
قال الحاكم أندريه ترافنيكوف يوم الخميس إن عدد الأشخاص الذين قتلوا في انفجار غاز منزلي في مدينة نوفوسيبيرسك في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية قد ارتفع إلى شخصين.
نوفوسيبيرسك، روسيا - سبوتنيك
. في وقت سابق من اليوم، قال ترافنيكوف على تيليجرام إن مبنى سكنيا من مبنى مكون من خمسة طوابق انهار بسبب انفجار الغاز. قال الحاكم أيضا إن شخصا واحدا على الأقل قد مات وأصيب أربعة آخرون.
قالت وزارة الطوارئ الروسية إنه تم إجلاء حوالي 50 شخصا من المبنى. وصلت 13 سيارة إسعاف على الأقل إلى مكان الحادث.