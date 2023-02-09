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https://sputnikarabic.ae/20230209/مقتل-شخصين-وإصابة-4-آخرين-إثر-انفجار-غاز-بمبنى-سكني-في-منطقة-نوفوسيبيرسك-الروسية-1073291346.html
مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين إثر انفجار غاز بمبنى سكني في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية
مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين إثر انفجار غاز بمبنى سكني في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية
قال الحاكم أندريه ترافنيكوف يوم الخميس إن عدد الأشخاص الذين قتلوا في انفجار غاز منزلي في مدينة نوفوسيبيرسك في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية قد ارتفع إلى شخصين. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T02:58+0000
2023-02-09T02:58+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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نوفوسيبيرسك، روسيا - سبوتنيك. في وقت سابق من اليوم، قال ترافنيكوف على تيليجرام إن مبنى سكنيا من مبنى مكون من خمسة طوابق انهار بسبب انفجار الغاز. قال الحاكم أيضا إن شخصا واحدا على الأقل قد مات وأصيب أربعة آخرون.قالت وزارة الطوارئ الروسية إنه تم إجلاء حوالي 50 شخصا من المبنى. وصلت 13 سيارة إسعاف على الأقل إلى مكان الحادث.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين إثر انفجار غاز بمبنى سكني في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية

02:58 GMT 09.02.2023
© Sputnik . Виталий Тимкив / الانتقال إلى بنك الصورموظفو وزارة الطوارئ الروسية يعملون في موقع تحطم طائرة مقاتلة من طراز Su-34 في ييسك، 17 أكتوبر 2022
موظفو وزارة الطوارئ الروسية يعملون في موقع تحطم طائرة مقاتلة من طراز Su-34 في ييسك، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© Sputnik . Виталий Тимкив
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قال الحاكم أندريه ترافنيكوف يوم الخميس إن عدد الأشخاص الذين قتلوا في انفجار غاز منزلي في مدينة نوفوسيبيرسك في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية قد ارتفع إلى شخصين.
نوفوسيبيرسك، روسيا - سبوتنيك. في وقت سابق من اليوم، قال ترافنيكوف على تيليجرام إن مبنى سكنيا من مبنى مكون من خمسة طوابق انهار بسبب انفجار الغاز. قال الحاكم أيضا إن شخصا واحدا على الأقل قد مات وأصيب أربعة آخرون.
قالت وزارة الطوارئ الروسية إنه تم إجلاء حوالي 50 شخصا من المبنى. وصلت 13 سيارة إسعاف على الأقل إلى مكان الحادث.
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