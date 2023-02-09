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https://sputnikarabic.ae/20230209/من-65-إلى-97--كيف-تغير-مستوى-التعليم-في-الصين-منذ-1982-1073312408.html
من 65 إلى 97%... كيف تغيرت نسبة المتعلمين في الصين منذ 1982؟
من 65 إلى 97%... كيف تغيرت نسبة المتعلمين في الصين منذ 1982؟
وصلت نسبة الزيادة السكانية في الصين إلى نحو 140 في المئة مقارنة بحجم سكانها عام 1982، لكن ذلك لم يؤثر على مستوى التعليم الذي توفره الدولة لمواطنيها، حيث تجاوزت... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T13:50+0000
2023-02-09T13:50+0000
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وأصبحت الصين تمتلك أكبر كتلة سكانية في العالم يتجاوز عددها 1.4 مليار نسمة مقارنة بنحو مليار نسمة عام 1982.وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين من 205 مليارات عام 1982 إلى نحو 18 تريليون دولار في 2021، حسبما تشير إحصاءات مؤسسة "ماكرو ترندز" البحثية.يعني ذلك أن الصين حققت نجاحا كبيرا في مجال التعليم بين عام 1982 و2020، رغم أنها سجلت زيادة سكانية تقدر بـ 400 مليون نسمة (ما يعادل 140 %) خلال تلك الفترة.وتشير الإحصاءات إلى أن وصول الصين إلى مستوى متقدم في التعليم مر بـ 6 محطات 38 عاما (1982 - 2020):وتظهر الإحصاءات أن الصين حققت قفزات في رفع مستوى تعليم سكانها خلال تلك الفترة بصورة عامة، وخلال أعوام 1990 و2000 بصورة خاصة.ففي تلك الأعوام وصلت نسب النمو في مستوى التعليم لدى سكان الصين إلى 12 % و13 % على التوالي.وتشمل الإحصاءات الخاصة بمستوى التعليم في الصين جميع السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاما ويستطيعون القراءة والكتابة والإلمام بكل ما يتعلق بأنشطتهم الحياتية.هل تغير دخل الفرد بتغير مستوى التعليم في الصين؟تبين إحصاءات البنك الدولي أن متوسط دخل الفرد عالميا تغير بصورة كبيرة خلال الفترة من 1982 حتى 2021.وعند مقارنة متوسط دخل الفرد في الصين بمتوسط دخل الفرد عالميا خلال تلك الفترة يتضح أن الصين حققت طفرة كبيرة في هذا المجال، حسبما كشفته إحصاءات "ماكروترندز":وتشير الإحصاءات إلى أن متوسط دخل الفرد في الصين كان ينمو تدريجيا منذ 1982 حتى تجاوز ألف دولار في 2001 وهو العام الذي تجاوزت فيه نسبة السكان التعلمين 90 في المئة.واستمر نمو دخل الفرد في الصين بالتوازي مع زيادة مستوى التعليم ليصل إلى نحو 5 آلاف دولار في 2010 ثم تجاوز الـ 10 آلاف دولار في 2020 بالتوازي مع وصول مستوى التعليم بين سكان الصين إلى أكثر من 97 في المئة.وتشير الإحصاءات إلى أن متوسط دخل الفرد في الصين أصبح يتجاوز متوسط دخل الفرد عالميا في 2021.كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين من 205 مليار دولار في 1982 إلى نحو 18 تريليون دولار في 2021، بالتوازي مع ارتفاع مستوى التعليم في ذات الفترة من 65 إلى 97 في المئة.يذكر أن عدد سكان الصين في 1950 كان يقدر بـ 544 مليون نسمة، ما يعني أن نسبة الزيادة السكانية في الصين منذ ذلك الحين تقدر بنحو 260 في المئة.
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اقتصاد, الصين, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, تقارير سبوتنيك, حصري
اقتصاد, الصين, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, تقارير سبوتنيك, حصري

من 65 إلى 97%... كيف تغيرت نسبة المتعلمين في الصين منذ 1982؟

13:50 GMT 09.02.2023
© AFP 2023تلاميذ وطلاب صينيون - التعليم في الصين
تلاميذ وطلاب صينيون - التعليم في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© AFP 2023
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وصلت نسبة الزيادة السكانية في الصين إلى نحو 140 في المئة مقارنة بحجم سكانها عام 1982، لكن ذلك لم يؤثر على مستوى التعليم الذي توفره الدولة لمواطنيها، حيث تجاوزت نسبة المتعلمين 97 في المئة عام 2020، أو متوسط دخل الفرد الذي ارتفع من 203 دولارات قبل 30 عاما إلى أكثر من 12 ألف دولار في 2021.
وأصبحت الصين تمتلك أكبر كتلة سكانية في العالم يتجاوز عددها 1.4 مليار نسمة مقارنة بنحو مليار نسمة عام 1982.
© AFP 2023 / PETER PARKSتلاميذ وطلاب صينيون - التعليم في الصين
تلاميذ وطلاب صينيون - التعليم في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
تلاميذ وطلاب صينيون - التعليم في الصين
© AFP 2023 / PETER PARKS
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين من 205 مليارات عام 1982 إلى نحو 18 تريليون دولار في 2021، حسبما تشير إحصاءات مؤسسة "ماكرو ترندز" البحثية.
1982: عدد السكان مليار نسمة… نسبة التعليم 65 %.
2020: عدد السكان 1.4 مليار نسمة… نسبة التعليم 97 %.
يعني ذلك أن الصين حققت نجاحا كبيرا في مجال التعليم بين عام 1982 و2020، رغم أنها سجلت زيادة سكانية تقدر بـ 400 مليون نسمة (ما يعادل 140 %) خلال تلك الفترة.
© AFP 2023 / STRتلاميذ وطلاب صينيون - التعليم في الصين
تلاميذ وطلاب صينيون - التعليم في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
تلاميذ وطلاب صينيون - التعليم في الصين
© AFP 2023 / STR
وتشير الإحصاءات إلى أن وصول الصين إلى مستوى متقدم في التعليم مر بـ 6 محطات 38 عاما (1982 - 2020):
1982: كانت نسبة التعليم بين سكان الصين 65.5 في المئة.
1990: ارتفعت نسبة التعليم بنحو 12 في المئة لتتجاوز 77.7 في المئة من سكان الصين.
2000: اقتربت نسبة المتعلمين بين سكان الصين من 91 في المئة.
2010: تجاوزت نسبة التعليم بين سكان الصين الـ 95 في المئة.
2018: واصلت نسبة التعليم نموها لتصل إلى 96.8 في المئة من سكان الصين.
2020: تجاوز مستوى التعليم في الصين نسبة الـ 97 في المئة.
وتظهر الإحصاءات أن الصين حققت قفزات في رفع مستوى تعليم سكانها خلال تلك الفترة بصورة عامة، وخلال أعوام 1990 و2000 بصورة خاصة.
© AFP 2023 / MELANIE BELLتلاميذ وطلاب صينيون - التعليم في الصين
تلاميذ وطلاب صينيون - التعليم في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
تلاميذ وطلاب صينيون - التعليم في الصين
© AFP 2023 / MELANIE BELL
ففي تلك الأعوام وصلت نسب النمو في مستوى التعليم لدى سكان الصين إلى 12 % و13 % على التوالي.
وتشمل الإحصاءات الخاصة بمستوى التعليم في الصين جميع السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاما ويستطيعون القراءة والكتابة والإلمام بكل ما يتعلق بأنشطتهم الحياتية.

هل تغير دخل الفرد بتغير مستوى التعليم في الصين؟

تبين إحصاءات البنك الدولي أن متوسط دخل الفرد عالميا تغير بصورة كبيرة خلال الفترة من 1982 حتى 2021.
1982: كان متوسط دخل الفرد عالميا يقدر بـ 2522 دولار أمريكي سنويا.
2021: وصل متوسط دخل الفرد عالميا إلى 12 ألفا و234 دولارا في السنة.
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وعند مقارنة متوسط دخل الفرد في الصين بمتوسط دخل الفرد عالميا خلال تلك الفترة يتضح أن الصين حققت طفرة كبيرة في هذا المجال، حسبما كشفته إحصاءات "ماكروترندز":
1982: كان متوسط دخل الفرد في الصين 203 دولارت.
2021: وصل متوسط دخل الفرد في الصين إلى 12 ألفا و556 دولار.
وتشير الإحصاءات إلى أن متوسط دخل الفرد في الصين كان ينمو تدريجيا منذ 1982 حتى تجاوز ألف دولار في 2001 وهو العام الذي تجاوزت فيه نسبة السكان التعلمين 90 في المئة.
© AFP 2023 / STRتلاميذ وطلاب صينيون - التعليم في الصين
تلاميذ وطلاب صينيون - التعليم في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
تلاميذ وطلاب صينيون - التعليم في الصين
© AFP 2023 / STR
واستمر نمو دخل الفرد في الصين بالتوازي مع زيادة مستوى التعليم ليصل إلى نحو 5 آلاف دولار في 2010 ثم تجاوز الـ 10 آلاف دولار في 2020 بالتوازي مع وصول مستوى التعليم بين سكان الصين إلى أكثر من 97 في المئة.
وتشير الإحصاءات إلى أن متوسط دخل الفرد في الصين أصبح يتجاوز متوسط دخل الفرد عالميا في 2021.
© AFP 2023 / STEPHEN SHAVERتلاميذ وطلاب صينيون - التعليم في الصين
تلاميذ وطلاب صينيون - التعليم في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
تلاميذ وطلاب صينيون - التعليم في الصين
© AFP 2023 / STEPHEN SHAVER
كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين من 205 مليار دولار في 1982 إلى نحو 18 تريليون دولار في 2021، بالتوازي مع ارتفاع مستوى التعليم في ذات الفترة من 65 إلى 97 في المئة.
يذكر أن عدد سكان الصين في 1950 كان يقدر بـ 544 مليون نسمة، ما يعني أن نسبة الزيادة السكانية في الصين منذ ذلك الحين تقدر بنحو 260 في المئة.
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