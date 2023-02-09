https://sputnikarabic.ae/20230209/من-65-إلى-97--كيف-تغير-مستوى-التعليم-في-الصين-منذ-1982-1073312408.html

من 65 إلى 97%... كيف تغيرت نسبة المتعلمين في الصين منذ 1982؟

من 65 إلى 97%... كيف تغيرت نسبة المتعلمين في الصين منذ 1982؟

وصلت نسبة الزيادة السكانية في الصين إلى نحو 140 في المئة مقارنة بحجم سكانها عام 1982، لكن ذلك لم يؤثر على مستوى التعليم الذي توفره الدولة لمواطنيها، حيث تجاوزت... 09.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-09T13:50+0000

2023-02-09T13:50+0000

2023-02-09T13:50+0000

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وأصبحت الصين تمتلك أكبر كتلة سكانية في العالم يتجاوز عددها 1.4 مليار نسمة مقارنة بنحو مليار نسمة عام 1982.وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين من 205 مليارات عام 1982 إلى نحو 18 تريليون دولار في 2021، حسبما تشير إحصاءات مؤسسة "ماكرو ترندز" البحثية.يعني ذلك أن الصين حققت نجاحا كبيرا في مجال التعليم بين عام 1982 و2020، رغم أنها سجلت زيادة سكانية تقدر بـ 400 مليون نسمة (ما يعادل 140 %) خلال تلك الفترة.وتشير الإحصاءات إلى أن وصول الصين إلى مستوى متقدم في التعليم مر بـ 6 محطات 38 عاما (1982 - 2020):وتظهر الإحصاءات أن الصين حققت قفزات في رفع مستوى تعليم سكانها خلال تلك الفترة بصورة عامة، وخلال أعوام 1990 و2000 بصورة خاصة.ففي تلك الأعوام وصلت نسب النمو في مستوى التعليم لدى سكان الصين إلى 12 % و13 % على التوالي.وتشمل الإحصاءات الخاصة بمستوى التعليم في الصين جميع السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاما ويستطيعون القراءة والكتابة والإلمام بكل ما يتعلق بأنشطتهم الحياتية.هل تغير دخل الفرد بتغير مستوى التعليم في الصين؟تبين إحصاءات البنك الدولي أن متوسط دخل الفرد عالميا تغير بصورة كبيرة خلال الفترة من 1982 حتى 2021.وعند مقارنة متوسط دخل الفرد في الصين بمتوسط دخل الفرد عالميا خلال تلك الفترة يتضح أن الصين حققت طفرة كبيرة في هذا المجال، حسبما كشفته إحصاءات "ماكروترندز":وتشير الإحصاءات إلى أن متوسط دخل الفرد في الصين كان ينمو تدريجيا منذ 1982 حتى تجاوز ألف دولار في 2001 وهو العام الذي تجاوزت فيه نسبة السكان التعلمين 90 في المئة.واستمر نمو دخل الفرد في الصين بالتوازي مع زيادة مستوى التعليم ليصل إلى نحو 5 آلاف دولار في 2010 ثم تجاوز الـ 10 آلاف دولار في 2020 بالتوازي مع وصول مستوى التعليم بين سكان الصين إلى أكثر من 97 في المئة.وتشير الإحصاءات إلى أن متوسط دخل الفرد في الصين أصبح يتجاوز متوسط دخل الفرد عالميا في 2021.كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين من 205 مليار دولار في 1982 إلى نحو 18 تريليون دولار في 2021، بالتوازي مع ارتفاع مستوى التعليم في ذات الفترة من 65 إلى 97 في المئة.يذكر أن عدد سكان الصين في 1950 كان يقدر بـ 544 مليون نسمة، ما يعني أن نسبة الزيادة السكانية في الصين منذ ذلك الحين تقدر بنحو 260 في المئة.

https://sputnikarabic.ae/20221231/الرئيس-الصيني-الناتج-المحلي-الإجمالي-للصين-لعام-2022-يتخطى-17-تريليون-دولار-1071790844.html

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