وقفات في قطاع غزة تضامنا مع سوريا وتركيا عقب الزلزال
© Sputnik . Ajwad Jradatوقفات في قطاع غزة تضامنا مع سوريا وتركيا عقب الزلزال
© Sputnik . Ajwad Jradat
شارك عشرات الفلسطينيين في وقفات تضامنية مع الشعبين السوري والتركي، على أثر الزلزال الذي ضرب البلدين، ورفع المشاركون في الوقفات العلم السوري والتركي، ولافتات تعبر عن حجم التضامن مع الشعبين السوري والتركي.
قال محمد الغول، عضو الجنة المركزية للجبهة الشعبية، لوكالة " سبوتنيك": "إن الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه يقف إلى جانب سوريا وتركيا في ظل كارثة الزلزال، ويشاركهم الجرح والألم والمواساة، وندعو إلى رفع الحصار عن سوريا ووقف المعايير الازدواجية التي تكيل بها المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي تجاه سوريا".
© Sputnik . Ajwad Jradatوقفات في قطاع غزة تضامنا مع سوريا وتركيا عقب الزلزال
وقفات في قطاع غزة تضامنا مع سوريا وتركيا عقب الزلزال
© Sputnik . Ajwad Jradat
وفي ساحة النصب التذكاري لـ"الجندي المجهول" وسط مدينة غزة، شارك عشرات الأطفال في وقفة تضامنية مع أطفال سوريا وتركيا، ورفع الأطفال العلم السوري والتركي ولافتات كتب عليها "أهلنا في تركيا وسوريا تعازينا وصلواتنا لأجلكم، قلوبنا معكم، لا نملك ما نساعدكم به سوى الدعاء"، "تركيا في القلب" و"دعما لأشقائنا السوريين، و"قلوبنا معكم ودعاؤنا لكم".
وقال المواطن عبد الله العشي لـ " سبوتنيك": "نعبر عن دعمنا وتضامننا مع الشعبين السوري والتركي اللذين لطالما قدّما يد العون والمساعدة للفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة المحاصر"، وأضاف الطفل عبد الرحمن مرتجى: "نعرب عن أصدق مشاعر الحب والمواساة والتضامن مع تركيا وسوريا في المصاب الكبير الذي حلّ بهما إثر الزلزال المدمّر، ونقول لأطفال سوريا وتركيا، قلوبنا معكم كما كانت قلوبكم معنا دومًا، نحن على ثقة بأنكم سوف تتجاوزون المحنة جميعاً".
© Sputnik . Ajwad Jradatوقفات في قطاع غزة تضامنا مع سوريا وتركيا عقب الزلزال
وقفات في قطاع غزة تضامنا مع سوريا وتركيا عقب الزلزال
© Sputnik . Ajwad Jradat
© Sputnik . Ajwad Jradatوقفات في قطاع غزة تضامنا مع سوريا وتركيا عقب الزلزال
وقفات في قطاع غزة تضامنا مع سوريا وتركيا عقب الزلزال
© Sputnik . Ajwad Jradat
© Sputnik . Ajwad Jradatوقفات في قطاع غزة تضامنا مع سوريا وتركيا عقب الزلزال
وقفات في قطاع غزة تضامنا مع سوريا وتركيا عقب الزلزال
© Sputnik . Ajwad Jradat