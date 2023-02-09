عربي
https://sputnikarabic.ae/20230209/وقفات-في-قطاع-غزة-تضامنا-مع-سوريا-وتركيا-عقب-الزلزال-1073332601.html
وقفات في قطاع غزة تضامنا مع سوريا وتركيا عقب الزلزال
وقفات في قطاع غزة تضامنا مع سوريا وتركيا عقب الزلزال
شارك عشرات الفلسطينيين في وقفات تضامنية مع الشعبين السوري والتركي، على أثر الزلزال الذي ضرب البلدين، ورفع المشاركون في الوقفات العلم السوري والتركي، ولافتات... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T20:33+0000
2023-02-09T20:33+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار فلسطين اليوم
زلزال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/09/1073331798_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_11b8dc060b3720d3b105ff81a81acc06.jpg
قال محمد الغول، عضو الجنة المركزية للجبهة الشعبية، لوكالة " سبوتنيك": "إن الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه يقف إلى جانب سوريا وتركيا في ظل كارثة الزلزال، ويشاركهم الجرح والألم والمواساة، وندعو إلى رفع الحصار عن سوريا ووقف المعايير الازدواجية التي تكيل بها المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي تجاه سوريا".وفي ساحة النصب التذكاري لـ"الجندي المجهول" وسط مدينة غزة، شارك عشرات الأطفال في وقفة تضامنية مع أطفال سوريا وتركيا، ورفع الأطفال العلم السوري والتركي ولافتات كتب عليها "أهلنا في تركيا وسوريا تعازينا وصلواتنا لأجلكم، قلوبنا معكم، لا نملك ما نساعدكم به سوى الدعاء"، "تركيا في القلب" و"دعما لأشقائنا السوريين، و"قلوبنا معكم ودعاؤنا لكم". وقال المواطن عبد الله العشي لـ " سبوتنيك": "نعبر عن دعمنا وتضامننا مع الشعبين السوري والتركي اللذين لطالما قدّما يد العون والمساعدة للفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة المحاصر"، وأضاف الطفل عبد الرحمن مرتجى: "نعرب عن أصدق مشاعر الحب والمواساة والتضامن مع تركيا وسوريا في المصاب الكبير الذي حلّ بهما إثر الزلزال المدمّر، ونقول لأطفال سوريا وتركيا، قلوبنا معكم كما كانت قلوبكم معنا دومًا، نحن على ثقة بأنكم سوف تتجاوزون المحنة جميعاً".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/09/1073331798_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3f5c2935c5f83faeeb42755641460b77.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, زلزال
أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, زلزال

وقفات في قطاع غزة تضامنا مع سوريا وتركيا عقب الزلزال

20:33 GMT 09.02.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatوقفات في قطاع غزة تضامنا مع سوريا وتركيا عقب الزلزال
وقفات في قطاع غزة تضامنا مع سوريا وتركيا عقب الزلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
شارك عشرات الفلسطينيين في وقفات تضامنية مع الشعبين السوري والتركي، على أثر الزلزال الذي ضرب البلدين، ورفع المشاركون في الوقفات العلم السوري والتركي، ولافتات تعبر عن حجم التضامن مع الشعبين السوري والتركي.
قال محمد الغول، عضو الجنة المركزية للجبهة الشعبية، لوكالة " سبوتنيك": "إن الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه يقف إلى جانب سوريا وتركيا في ظل كارثة الزلزال، ويشاركهم الجرح والألم والمواساة، وندعو إلى رفع الحصار عن سوريا ووقف المعايير الازدواجية التي تكيل بها المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي تجاه سوريا".
© Sputnik . Ajwad Jradatوقفات في قطاع غزة تضامنا مع سوريا وتركيا عقب الزلزال
وقفات في قطاع غزة تضامنا مع سوريا وتركيا عقب الزلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
وقفات في قطاع غزة تضامنا مع سوريا وتركيا عقب الزلزال
© Sputnik . Ajwad Jradat
وفي ساحة النصب التذكاري لـ"الجندي المجهول" وسط مدينة غزة، شارك عشرات الأطفال في وقفة تضامنية مع أطفال سوريا وتركيا، ورفع الأطفال العلم السوري والتركي ولافتات كتب عليها "أهلنا في تركيا وسوريا تعازينا وصلواتنا لأجلكم، قلوبنا معكم، لا نملك ما نساعدكم به سوى الدعاء"، "تركيا في القلب" و"دعما لأشقائنا السوريين، و"قلوبنا معكم ودعاؤنا لكم".
وقال المواطن عبد الله العشي لـ " سبوتنيك": "نعبر عن دعمنا وتضامننا مع الشعبين السوري والتركي اللذين لطالما قدّما يد العون والمساعدة للفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة المحاصر"، وأضاف الطفل عبد الرحمن مرتجى: "نعرب عن أصدق مشاعر الحب والمواساة والتضامن مع تركيا وسوريا في المصاب الكبير الذي حلّ بهما إثر الزلزال المدمّر، ونقول لأطفال سوريا وتركيا، قلوبنا معكم كما كانت قلوبكم معنا دومًا، نحن على ثقة بأنكم سوف تتجاوزون المحنة جميعاً".
© Sputnik . Ajwad Jradatوقفات في قطاع غزة تضامنا مع سوريا وتركيا عقب الزلزال
وقفات في قطاع غزة تضامنا مع سوريا وتركيا عقب الزلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
وقفات في قطاع غزة تضامنا مع سوريا وتركيا عقب الزلزال
© Sputnik . Ajwad Jradat
© Sputnik . Ajwad Jradatوقفات في قطاع غزة تضامنا مع سوريا وتركيا عقب الزلزال
وقفات في قطاع غزة تضامنا مع سوريا وتركيا عقب الزلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
وقفات في قطاع غزة تضامنا مع سوريا وتركيا عقب الزلزال
© Sputnik . Ajwad Jradat
© Sputnik . Ajwad Jradatوقفات في قطاع غزة تضامنا مع سوريا وتركيا عقب الزلزال
وقفات في قطاع غزة تضامنا مع سوريا وتركيا عقب الزلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
وقفات في قطاع غزة تضامنا مع سوريا وتركيا عقب الزلزال
© Sputnik . Ajwad Jradat
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала