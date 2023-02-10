https://sputnikarabic.ae/20230210/إعلان-بايدن-سيطلب-من-الكونغرس-أكبر-ميزانية-دفاع-في-التاريخ-1073363740.html
إعلان: بايدن سيطلب من الكونغرس أكبر ميزانية دفاع في التاريخ
إعلان: بايدن سيطلب من الكونغرس أكبر ميزانية دفاع في التاريخ
تستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمطالبة الكونغرس بأكبر ميزانية دفاعية للسنة المالية 2024. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T18:25+0000
2023-02-10T18:25+0000
2023-02-10T18:25+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
ميزانية
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وأفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، بأن، الميزانية ستشمل، من بين أمور أخرى، تكلفة تجديد ترسانات البلاد، والتي تم تخفيضها بشكل كبير بسبب المساعدات العسكرية المقدمة بانتظام لأوكرانيا.وبحسب الصحيفة فإن الحكومة "قريبة جدا" من البت في المبلغ النهائي للموازنة المقرر إدراجه في إجمالي طلب الموازنة للسنة المالية المقبلة وتقديمها في مارس المقبل.وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي مايكل ماكورد المسؤول عن الشؤون الماليةيذكر أن ميزانية الدفاع الأمريكية للسنة المالية 2023 (التي تبدأ في 1 أكتوبر 2022) رقما قياسيا قدره 858 مليار دولار.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ميزانية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ميزانية
إعلان: بايدن سيطلب من الكونغرس أكبر ميزانية دفاع في التاريخ
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تستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمطالبة الكونغرس بأكبر ميزانية دفاعية للسنة المالية 2024.
وأفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، بأن، الميزانية ستشمل، من بين أمور أخرى، تكلفة تجديد ترسانات البلاد، والتي تم تخفيضها بشكل كبير بسبب المساعدات العسكرية المقدمة بانتظام لأوكرانيا.
وبحسب الصحيفة
فإن الحكومة "قريبة جدا" من البت في المبلغ النهائي للموازنة المقرر إدراجه في إجمالي طلب الموازنة للسنة المالية المقبلة وتقديمها في مارس المقبل.
وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي مايكل ماكورد المسؤول عن الشؤون المالية
"أتوقع أن تكون هذه الميزانية أكبر مما وافق عليه الكونغرس العام الماضي".
مايكل ماكورد
نائب وزير الدفاع الأمريكي المسؤول عن الشؤون المالية
يذكر أن ميزانية الدفاع الأمريكية للسنة المالية 2023 (التي تبدأ في 1 أكتوبر 2022) رقما قياسيا قدره 858 مليار دولار.