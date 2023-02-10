https://sputnikarabic.ae/20230210/الأمن-الإيراني-يلقي-القبض-على-عناصر-رئيسية-في-الهجوم-بطائرات-مسيرة-على-موقع-عسكري-في-أصفهان-1073363088.html
الأمن الإيراني يلقي القبض على "عناصر رئيسية" في الهجوم بطائرات مسيرة على موقع عسكري في أصفهان
الأمن الإيراني يلقي القبض على "عناصر رئيسية" في الهجوم بطائرات مسيرة على موقع عسكري في أصفهان
قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، مساء الجمعة، إن أجهزة الأمن القت القبض على منفذي الهجوم التخريبي الذي استهدف بطائرات مسيرة منشاة عسكرية في أصفهان وسط البلاد. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T17:59+0000
2023-02-10T17:59+0000
2023-02-10T18:12+0000
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وقالت وكالة "إرنا" الرسمية: "أعلنت وزارة المخابرات ومخابرات الحرس الثوري الإيراني في بيان مشترك عن اعتقال منفذي الهجوم التخريبي الفاشل في أصفهان على أحد مراكز وزارة الدفاع" الإيرانية.وبحسب البيان: "تم تحديد واعتقال منفذي المحاولة الفاشلة لتخريب أحد المراكز الصناعية التابعة لوزارة الدفاع في أصفهان".وأشار إلى أنه بسبب التحقيق الجاري مع المتهمين الموقوفين، سيتم نشر معلومات إضافية في الوقت المناسب.وأكد البيان أنه "ثبت مسؤولية مرتزقة النظام الصهيوني المؤقت في هذا العمل"، مرجعا ذلك إلى "اليأس جراء الضربات الساحقة التي تلقاها داخل الأراضي المحتلة".وأشار إلى أنه بالرغم من "فشل ذلك النظام في العمل العبثي المذكور، فإن للعدوان على الحرم المقدس لجمهورية إيران الإسلامية، سيكون هناك عقاب مزدوج وسيواجه رد فعل من حراس أمن إيران".
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إسرائيل
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إسرائيل
الأمن الإيراني يلقي القبض على "عناصر رئيسية" في الهجوم بطائرات مسيرة على موقع عسكري في أصفهان
17:59 GMT 10.02.2023 (تم التحديث: 18:12 GMT 10.02.2023) تابعنا عبر
قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، مساء الجمعة، إن أجهزة الأمن القت القبض على منفذي الهجوم التخريبي الذي استهدف بطائرات مسيرة منشاة عسكرية في أصفهان وسط البلاد.
وقالت وكالة "إرنا" الرسمية: "أعلنت وزارة المخابرات ومخابرات الحرس الثوري الإيراني في بيان مشترك عن اعتقال منفذي الهجوم التخريبي الفاشل في أصفهان على أحد مراكز وزارة الدفاع" الإيرانية.
وبحسب البيان: "تم تحديد واعتقال منفذي المحاولة الفاشلة لتخريب أحد المراكز الصناعية التابعة لوزارة الدفاع في أصفهان".
وأشار إلى أنه بسبب التحقيق الجاري مع المتهمين الموقوفين، سيتم نشر معلومات إضافية في الوقت المناسب.
وأكد البيان أنه "ثبت مسؤولية مرتزقة النظام الصهيوني المؤقت في هذا العمل"، مرجعا ذلك إلى "اليأس جراء الضربات الساحقة التي تلقاها داخل الأراضي المحتلة".
وأشار إلى أنه بالرغم من "فشل ذلك النظام في العمل العبثي المذكور، فإن للعدوان على الحرم المقدس لجمهورية إيران الإسلامية، سيكون هناك عقاب مزدوج وسيواجه رد فعل من حراس أمن إيران".