https://sputnikarabic.ae/20230210/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-بلدة-دفوريتشنوي-بمقاطعة-خاركوف-بالكامل-1073354594.html
الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة دفوريتشنوي بمقاطعة خاركوف بالكامل
الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة دفوريتشنوي بمقاطعة خاركوف بالكامل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة دفوريتشينوي في مقاطعة خاركوف. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T13:14+0000
2023-02-10T13:14+0000
2023-02-10T13:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت الدفاع الروسية في بيانها "باتجاه كوبيانسك نتيجة العمليات الهجومية التي قامت بها وحدات مجموعة القوات الغربية، تم تحرير بلدة دفوريشنوي بالكامل والواقعة بمقاطعة خاركوف".وأضافت، "خلال الساعات الـ24 الماضية، استهدفت قواتنا الجوية والمدفعية، القوى والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدة نوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية وغريانيكوفكا وبيريستوفوي بمقاطعة خاركوف. وبلغت خسائر العدو على هذا المحور أكثر من 70 عسكرياً أوكرانيًا ومركبتي قتال للمشاة، وسيارتين، ونظام مدفعي إم-777 أميركي الصنع، ومدفع هاوتزر دي-30.
https://sputnikarabic.ae/20230208/القوات-الروسية-تقصف-مقر-اللواء-79-الأوكراني-المجوقل-1073265941.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة دفوريتشنوي بمقاطعة خاركوف بالكامل
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة دفوريتشينوي في مقاطعة خاركوف.
وأشارت الدفاع الروسية في بيانها "باتجاه كوبيانسك نتيجة العمليات الهجومية التي قامت بها وحدات مجموعة القوات الغربية، تم تحرير بلدة دفوريشنوي بالكامل والواقعة بمقاطعة خاركوف".
وأضافت، "خلال الساعات الـ24 الماضية، استهدفت قواتنا الجوية والمدفعية، القوى والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدة نوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية وغريانيكوفكا وبيريستوفوي بمقاطعة خاركوف. وبلغت خسائر العدو على هذا المحور أكثر من 70 عسكرياً أوكرانيًا ومركبتي قتال للمشاة، وسيارتين، ونظام مدفعي إم-777 أميركي الصنع، ومدفع هاوتزر دي-30.