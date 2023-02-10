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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230210/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-بلدة-دفوريتشنوي-بمقاطعة-خاركوف-بالكامل-1073354594.html
الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة دفوريتشنوي بمقاطعة خاركوف بالكامل
الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة دفوريتشنوي بمقاطعة خاركوف بالكامل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة دفوريتشينوي في مقاطعة خاركوف. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T13:14+0000
2023-02-10T13:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت الدفاع الروسية في بيانها "باتجاه كوبيانسك نتيجة العمليات الهجومية التي قامت بها وحدات مجموعة القوات الغربية، تم تحرير بلدة دفوريشنوي بالكامل والواقعة بمقاطعة خاركوف".وأضافت، "خلال الساعات الـ24 الماضية، استهدفت قواتنا الجوية والمدفعية، القوى والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدة نوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية وغريانيكوفكا وبيريستوفوي بمقاطعة خاركوف. وبلغت خسائر العدو على هذا المحور أكثر من 70 عسكرياً أوكرانيًا ومركبتي قتال للمشاة، وسيارتين، ونظام مدفعي إم-777 أميركي الصنع، ومدفع هاوتزر دي-30.
https://sputnikarabic.ae/20230208/القوات-الروسية-تقصف-مقر-اللواء-79-الأوكراني-المجوقل-1073265941.html
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روسيا

الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة دفوريتشنوي بمقاطعة خاركوف بالكامل

13:14 GMT 10.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة دفوريتشينوي في مقاطعة خاركوف.
وأشارت الدفاع الروسية في بيانها "باتجاه كوبيانسك نتيجة العمليات الهجومية التي قامت بها وحدات مجموعة القوات الغربية، تم تحرير بلدة دفوريشنوي بالكامل والواقعة بمقاطعة خاركوف".
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقصف مقر اللواء 79 الأوكراني "المجوقل"
8 فبراير, 12:29 GMT
وأضافت، "خلال الساعات الـ24 الماضية، استهدفت قواتنا الجوية والمدفعية، القوى والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدة نوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية وغريانيكوفكا وبيريستوفوي بمقاطعة خاركوف. وبلغت خسائر العدو على هذا المحور أكثر من 70 عسكرياً أوكرانيًا ومركبتي قتال للمشاة، وسيارتين، ونظام مدفعي إم-777 أميركي الصنع، ومدفع هاوتزر دي-30.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:00 GMT
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