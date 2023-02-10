https://sputnikarabic.ae/20230210/الولايات-المتحدة-تبدي-استعدادها-للحوار-مع-روسيا-بشأن-ستارت-1073362447.html
الولايات المتحدة تبدي استعدادها للحوار مع روسيا بشأن "ستارت"
الولايات المتحدة تبدي استعدادها للحوار مع روسيا بشأن "ستارت"
صرحت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح، بوني جينكينز، إن الولايات المتحدة مستعدة للحوار مع روسيا بموجب معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت)،... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T17:48+0000
2023-02-10T17:48+0000
2023-02-10T17:48+0000
العالم
معاهدة ستارت
واشنطن
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وقالت جينكينز في تصريحات صحفية اليوم الجمعة "هدفنا هو أن نوضح أننا مستعدون للقائهم عندما يكونون مستعدين. ومن المؤسف أنهم يربطون هذا بما يحدث في أوكرانيا."وأضافت أن الولايات المتحدة تريد اتصالات مع الجانب الروسي.وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة مهتمة للغاية باستئناف الاتصالات مع روسيا من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن الاستقرار الاستراتيجي واستئناف عمليات التفتيش".وكما أشار دبلوماسي كبير، تعتزم واشنطن "استكشاف السبل" لتحقيق استئناف مثل هذا الحوار مع موسكو.في وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية إن مطالب الولايات المتحدة باستئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت الجديدة تبدو ساخرة بشكل خاص بالنظر إلى أن نظام كييف، بمساعدة واشنطن العسكرية والتقنية والإعلامية الواضحة، حاول ضرب أهداف استراتيجية.
واشنطن
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, معاهدة ستارت, واشنطن
العالم, معاهدة ستارت, واشنطن
الولايات المتحدة تبدي استعدادها للحوار مع روسيا بشأن "ستارت"
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صرحت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح، بوني جينكينز، إن الولايات المتحدة مستعدة للحوار مع روسيا بموجب معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت)، مشيرة إلى واشنطن تشعر بخيبة أمل لأن موسكو تربط تنفيذ المعاهدة بالوضع في أوكرانيا، وفق تعبيرها.
وقالت جينكينز في تصريحات صحفية اليوم الجمعة "هدفنا هو أن نوضح أننا مستعدون للقائهم عندما يكونون مستعدين. ومن المؤسف أنهم يربطون هذا بما يحدث في أوكرانيا."
وأضافت أن الولايات المتحدة تريد اتصالات مع الجانب الروسي.
"تنفيذ معاهدة ستارت مهم للغاية للأمن القومي للولايات المتحدة، ونأمل أن نتمكن نحن وروسيا من فصل مناقشة هذا الموضوع عن الصراع الأوكراني".
بوني جينكينز
وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح
وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة مهتمة للغاية باستئناف الاتصالات مع روسيا من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن الاستقرار الاستراتيجي واستئناف عمليات التفتيش".
وكما أشار دبلوماسي كبير، تعتزم واشنطن "استكشاف السبل" لتحقيق استئناف مثل هذا الحوار مع موسكو.
في وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية إن مطالب الولايات المتحدة باستئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت الجديدة تبدو ساخرة بشكل خاص بالنظر إلى أن نظام كييف، بمساعدة واشنطن العسكرية والتقنية والإعلامية الواضحة، حاول ضرب أهداف استراتيجية.