https://sputnikarabic.ae/20230210/برنامج-الغذاء-العالمي-يجب-رفع-بعض-العقوبات-عن-سوريا-للسماح-بإدخال-الأدوية-إلى-البلاد-1073353556.html
برنامج الغذاء العالمي: يجب رفع بعض العقوبات عن سوريا للسماح بإدخال الأدوية إلى البلاد
برنامج الغذاء العالمي: يجب رفع بعض العقوبات عن سوريا للسماح بإدخال الأدوية إلى البلاد
أعلنت المديرة الإقليمية لبرنامج الغذاء العالمي في الشرق الأوسط، كورين فلايشر، اليوم الجمعة، أنه يجب رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا للسماح للمجتمع الإنساني... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T12:52+0000
2023-02-10T12:52+0000
2023-02-10T12:52+0000
العالم
مساعدة المجتمع الدولي
أخبار سوريا اليوم
زلزال
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جنيف- سبوتنيك. وقالت فلايشر خلال إحاطة إعلامية: "هناك سلعتان يصعب إدخالهما إلى البلاد. نحن نوحد جهودنا لإدخالها، لأن المجتمع الإنساني يحتاج إلى أن يكون قادرًا على جلب الأدوية والأسمدة وغيرها من المعدات إلى سوريا. لذا نعم، نحن بحاجة إلى رفع بعض العقوبات".وفي أحدث حصيلة، ولكن غير نهائية، فقد ارتفع عدد القتلى نتيجة الزلزال الذي ضرب مناطق عدة من البلاد إلى أكثر من 3500، وتجاوز عدد المصابين7110.وتواجه عمليات البحث والإنقاذ مشاكل كبيرة بسبب العقوبات الغربية، ولا سيما الأمريكية المفروضة على سوريا. لكن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت السماح لجهود ومواد الإغاثة الإنسانية بالوصول إلى سوريا، كاستثناء محدود لقانون "قيصر"، وذلك لمدة 180 يوما تنتهي في 8 آب/أغسطس المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230210/واشنطن-تخفف-العقوبات-المفروضة-على-سوريا-للسماح-بمعاملات-الإغاثة-من-الزلازل-1073337234.html
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العالم, مساعدة المجتمع الدولي, أخبار سوريا اليوم, زلزال
العالم, مساعدة المجتمع الدولي, أخبار سوريا اليوم, زلزال
برنامج الغذاء العالمي: يجب رفع بعض العقوبات عن سوريا للسماح بإدخال الأدوية إلى البلاد
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أعلنت المديرة الإقليمية لبرنامج الغذاء العالمي في الشرق الأوسط، كورين فلايشر، اليوم الجمعة، أنه يجب رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا للسماح للمجتمع الإنساني بإدخال الأدوية والأسمدة إلى البلاد.
جنيف- سبوتنيك. وقالت فلايشر خلال إحاطة إعلامية: "هناك سلعتان يصعب إدخالهما إلى البلاد. نحن نوحد جهودنا لإدخالها، لأن المجتمع الإنساني يحتاج إلى أن يكون قادرًا على جلب الأدوية والأسمدة وغيرها من المعدات إلى سوريا. لذا نعم، نحن بحاجة إلى رفع بعض العقوبات".
وفي أحدث حصيلة، ولكن غير نهائية، فقد ارتفع عدد القتلى نتيجة الزلزال الذي ضرب مناطق عدة من البلاد إلى أكثر من 3500، وتجاوز عدد المصابين7110.
وتواجه عمليات البحث والإنقاذ مشاكل كبيرة بسبب العقوبات الغربية، ولا سيما الأمريكية المفروضة على سوريا. لكن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت السماح لجهود ومواد الإغاثة الإنسانية بالوصول إلى سوريا، كاستثناء محدود لقانون "قيصر"، وذلك لمدة 180 يوما تنتهي في 8 آب/أغسطس المقبل.