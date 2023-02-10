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https://sputnikarabic.ae/20230210/رئيس-البرلمان-الإيراني-محمد-قاليباف-يقود-طائرة-مدنية-بنفسه-1073366791.html
رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف يقود طائرة مدنية بنفسه
رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف يقود طائرة مدنية بنفسه
تداولت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، مقطع مصور لرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، وهو ‏يقود طائرة مدنية بنفسه.‏ 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T19:45+0000
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وتوجه قاليباف بالطائرة إلى مدينة خوي الإيرانية، التي تعرضت لزلزال الشهر الماضي، من أجل إشرافه على عمليات إغاثة السكان، وتقديم مساعدات لهم.وذكر حساب "إيران بالعربي" على تطبيق "تلغرام"، أن رئيس البرلمان الإيراني، محمد قاليباف، طيار معتمد لقيادة طائرات "إيرباص"، كما أنه كان لسنوات قائدا للقوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني.وأعلنت طهران الشهر الماضي، أن الزلزال الذي ضرب مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، بلغت قوته 5.9 درجة وبمعق 7 كيلومترات، حيث تسبب الزلزال بدمار كبير في الممتلكات الخاصة والعامة في المحافظة.
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نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران, العالم, زلزال
نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران, العالم, زلزال

رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف يقود طائرة مدنية بنفسه

19:45 GMT 10.02.2023
© AFP 2023 / STRINGERرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف
© AFP 2023 / STRINGER
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تداولت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، مقطع مصور لرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، وهو ‏يقود طائرة مدنية بنفسه.‏
وتوجه قاليباف بالطائرة إلى مدينة خوي الإيرانية، التي تعرضت لزلزال الشهر الماضي، من أجل إشرافه على عمليات إغاثة السكان، وتقديم مساعدات لهم.
وذكر حساب "إيران بالعربي" على تطبيق "تلغرام"، أن رئيس البرلمان الإيراني، محمد قاليباف، طيار معتمد لقيادة طائرات "إيرباص"، كما أنه كان لسنوات قائدا للقوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني.
وأعلنت طهران الشهر الماضي، أن الزلزال الذي ضرب مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، بلغت قوته 5.9 درجة وبمعق 7 كيلومترات، حيث تسبب الزلزال بدمار كبير في الممتلكات الخاصة والعامة في المحافظة.
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