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https://sputnikarabic.ae/20230210/عثر-عليها-تحت-الأنقاض-تركي-يسلم-الشرطة-حقيبة-بها-4-ملايين-دولار-1073368038.html
عثر عليها تحت الأنقاض.. تركي يسلم الشرطة حقيبة بها 4 ملايين دولار
عثر عليها تحت الأنقاض.. تركي يسلم الشرطة حقيبة بها 4 ملايين دولار
سلم مواطن تركي حقيبة تحتوي على مبلغ 4 ملايين دولار عثر عليها تحت أنقاض أحد المنازل التي سقطت جراء الزلزال المدمر جنوبي البلاد إلى الشرطة المحلية. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T21:40+0000
2023-02-10T21:41+0000
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ومحمد أوزبر أوسلو، موظف في بلدية قونية الحضرية وصل إلى هاتاي للانضمام إلى فرق الإنقاذ، قبل أن يعثر على الحقيبة ويسلمها للشرطة، وفق صحيفة "صباح" التركية.ولليوم الخامس على التوالي تواصل فرق الإنقاذ جهودها في محاولة للعثور على ناجين آخرين تحت أنقاض المنازل المهدمة.وفجر يوم الإثنين الماضي، ضرب زلزال مدمر بلغت قوته 7.7 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230210/فيديو-مؤثر-لضابط-تركي-يتلو-القرآن-فور-إنقاذه-قضى-104-ساعات-تحت-الأنقاض-1073357265.html
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أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار, أخبار سوريا اليوم

عثر عليها تحت الأنقاض.. تركي يسلم الشرطة حقيبة بها 4 ملايين دولار

21:40 GMT 10.02.2023 (تم التحديث: 21:41 GMT 10.02.2023)
© AP Photo / Khalil Hamraزلزال تركيا
زلزال تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
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سلم مواطن تركي حقيبة تحتوي على مبلغ 4 ملايين دولار عثر عليها تحت أنقاض أحد المنازل التي سقطت جراء الزلزال المدمر جنوبي البلاد إلى الشرطة المحلية.
ومحمد أوزبر أوسلو، موظف في بلدية قونية الحضرية وصل إلى هاتاي للانضمام إلى فرق الإنقاذ، قبل أن يعثر على الحقيبة ويسلمها للشرطة، وفق صحيفة "صباح" التركية.
ولليوم الخامس على التوالي تواصل فرق الإنقاذ جهودها في محاولة للعثور على ناجين آخرين تحت أنقاض المنازل المهدمة.
رد فعل رجل عالق تحت الأنقاض أثناء إزالة الأنقاض للعمل على إنقاذه في هاتاي في 7 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
فيديو مؤثر لضابط تركي يتلو القرآن فور إنقاذه.. قضى 104 ساعات تحت الأنقاض
14:44 GMT
وفجر يوم الإثنين الماضي، ضرب زلزال مدمر بلغت قوته 7.7 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
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