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https://sputnikarabic.ae/20230210/فيديو-مؤثر-لضابط-تركي-يتلو-القرآن-فور-إنقاذه-قضى-104-ساعات-تحت-الأنقاض-1073357265.html
فيديو مؤثر لضابط تركي يتلو القرآن فور إنقاذه.. قضى 104 ساعات تحت الأنقاض
فيديو مؤثر لضابط تركي يتلو القرآن فور إنقاذه.. قضى 104 ساعات تحت الأنقاض
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة خروج ضابط تركي من تحت الأنقاض بولاية كهرمان مرعش جنوبي البلاد، بينما كان يتلو القرآن الكريم فور... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T14:44+0000
2023-02-10T14:44+0000
زلزال
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وأظهر المقطع رجال الإنقاذ لحظة انتشال الضابط عثمان فرات من تحت الركام، بعد مرور 104 ساعات من وقوع الزلزال المدمر.ولليوم الخامس على التوالي، تواصل فرق الإغاثة والإنقاذ انتشال عالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الإثنين 6 فبراير/شباط 2023، وأسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.
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زلزال, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, نادي الفيديو, أخبار العالم الآن
زلزال, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, نادي الفيديو, أخبار العالم الآن

فيديو مؤثر لضابط تركي يتلو القرآن فور إنقاذه.. قضى 104 ساعات تحت الأنقاض

14:44 GMT 10.02.2023
© AFP 2023 / Bulent Kilicرد فعل رجل عالق تحت الأنقاض أثناء إزالة الأنقاض للعمل على إنقاذه في هاتاي في 7 فبراير 2023
رد فعل رجل عالق تحت الأنقاض أثناء إزالة الأنقاض للعمل على إنقاذه في هاتاي في 7 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© AFP 2023 / Bulent Kilic
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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة خروج ضابط تركي من تحت الأنقاض بولاية كهرمان مرعش جنوبي البلاد، بينما كان يتلو القرآن الكريم فور إنقاذه.
وأظهر المقطع رجال الإنقاذ لحظة انتشال الضابط عثمان فرات من تحت الركام، بعد مرور 104 ساعات من وقوع الزلزال المدمر.
ولليوم الخامس على التوالي، تواصل فرق الإغاثة والإنقاذ انتشال عالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الإثنين 6 فبراير/شباط 2023، وأسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.
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