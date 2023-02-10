https://sputnikarabic.ae/20230210/فرق-الإنقاذ-الإماراتية-تخوض-سباقا-مع-الزمن-لانتشال-ضحايا-زلزال-سوريا-وتركيا-1073467441.html
فرق الإنقاذ الإماراتية "تخوض سباقا مع الزمن" لانتشال ضحايا زلزال سوريا وتركيا
فرق الإنقاذ الإماراتية "تخوض سباقا مع الزمن" لانتشال ضحايا زلزال سوريا وتركيا
تخوض فرق الإنقاذ والبحث الإماراتية سباقا مع الزمن في سوريا وتركيا بهدف البحث عن ناجين وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب الدولتين. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T18:50+0000
2023-02-10T18:50+0000
2023-02-13T16:46+0000
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وتعمل فرق الإنقاذ الإماراتية المكونة من 134 منقذاً متخصصا ضمن عملية "الفارس الشهم 2" في كل من سوريا وتركيا بشكل متواصل ليلا نهارا لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض ضمن جهود دولة الإمارات لتخفيف آثار الزلزال الذي ضرب مناطق من البلدين مؤخراً وتسبب بانهيار عدد كبير من المبان السكنية وسقوط ضحايا.وكشفت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية عن توزيع ونشر فرق البحث والإنقاذ الإماراتية على عدة مناطق متأثرة في المنطقة المنكوبة في كل من سوريا وتركيا.وأشارت قيادة العمليات المشتركة إلى أن المنقذين الإماراتيين والفرق الإماراتية مزودون بآليات مجهزة بالمعدات الخاصة بإزالة الأنقاض.يذكر أن فرق الإنقاذ الإماراتية كانت من بين الفرق الأولى التي وصلت إلى المواقع المتضررة وبدأت أعمال الإنقاذ على الأرض.وتتميز استجابة دولة الإمارات فيما يخص مساعدة المتأثرين في مناطق الكوارث الطبيعية بسرعة التحرك والوصول المبكر وتعدد أنواع المساعدة بناء على التقييم السريع والمستجدات على الأرض، وبناء على الاحتياجات والمتطلبات لضمان المساعدة الحقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20230210/27--طائرة-شحن-إماراتية-محملة-بالمواد-الإغاثية-وصلت-سوريا-وتركيا---1073465228.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, أخبار الإمارات العربية المتحدة
فرق الإنقاذ الإماراتية "تخوض سباقا مع الزمن" لانتشال ضحايا زلزال سوريا وتركيا
18:50 GMT 10.02.2023 (تم التحديث: 16:46 GMT 13.02.2023) تابعنا عبر
تخوض فرق الإنقاذ والبحث الإماراتية سباقا مع الزمن في سوريا وتركيا بهدف البحث عن ناجين وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب الدولتين.
وتعمل فرق الإنقاذ الإماراتية المكونة من 134 منقذاً متخصصا ضمن عملية "الفارس الشهم 2" في كل من سوريا وتركيا بشكل متواصل ليلا نهارا لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض ضمن جهود دولة الإمارات لتخفيف آثار الزلزال الذي ضرب مناطق من البلدين مؤخراً وتسبب بانهيار عدد كبير من المبان السكنية وسقوط ضحايا.
وكشفت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية عن توزيع ونشر فرق البحث والإنقاذ الإماراتية على عدة مناطق متأثرة في المنطقة المنكوبة في كل من سوريا وتركيا.
وأشارت قيادة العمليات المشتركة إلى أن المنقذين الإماراتيين والفرق الإماراتية مزودون بآليات مجهزة بالمعدات الخاصة بإزالة الأنقاض.
"تطلب وقفة جادة لإغاثة الشعبين السوري والتركي، فكانت الاستجابة بحجم الحدث، انطلاقاً من نهج راسخ لدى دولة الإمارات، علاوة على الفهم العميق لأهمية عامل الوقت في تقديم المساعدة الضرورية".
قيادة العمليات المشتركة
وزارة الدفاع الإماراتية
يذكر أن فرق الإنقاذ الإماراتية كانت من بين الفرق الأولى التي وصلت إلى المواقع المتضررة وبدأت أعمال الإنقاذ على الأرض.
وتتميز استجابة دولة الإمارات فيما يخص مساعدة المتأثرين في مناطق الكوارث الطبيعية بسرعة التحرك والوصول المبكر وتعدد أنواع المساعدة بناء على التقييم السريع والمستجدات على الأرض، وبناء على الاحتياجات والمتطلبات لضمان المساعدة الحقيقية.