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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230210/ماكرون-لا-يمكن-تحت-أي-ظرف-تسليم-طائرات-مقاتلة-لأوكرانيا-في-الأسابيع-المقبلة-1073337641.html
ماكرون: لا يمكن "تحت أي ظرف" تسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة
ماكرون: لا يمكن "تحت أي ظرف" تسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المقاتلات التي تطالب بها كييف لا يمكن "تحت أي ظرف" أن يتم "تسليمها في الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أنه يفضل مساعدة كييف في... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T05:36+0000
2023-02-10T05:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وبعد قمة أوروبية بحضور زيلينسكي، تحدث ماكرون ليلة الخميس-الجمعة عن مسألة تسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا قائلا "لا أستبعد شيئا على الإطلاق" لكن هذا "لا يتطابق مع احتياجات" الجيش الأوكراني .وخلال جولته الأوروبية الأخيرة التي شملت لقاءات مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحضور قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ناشد زيلينسكي حلفاء كييف الغربيين إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة.وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه "لا يمكن استبعاد أي شيء" في ما يخص توريدات الطائرات، لكن وزير الدفاع بن والاس صرح بأن بلاده لن تمد كييف بأي طائرات مقاتلة في المستقبل القريب.وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس أن الحديث لا يدور عن تزويد أوكرانيا بالطائرات.وكانت الخارجية الروسية حذرت من أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
https://sputnikarabic.ae/20211217/صحيفة-أمريكا-تبحث-تزويد-أوكرانيا-بأسلحة-وطائرات-روسية-لتعزيز-دفاعاتها-1054281590.html
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أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا

ماكرون: لا يمكن "تحت أي ظرف" تسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة

05:36 GMT 10.02.2023 (تم التحديث: 05:44 GMT 10.02.2023)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المقاتلات التي تطالب بها كييف لا يمكن "تحت أي ظرف" أن يتم "تسليمها في الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أنه يفضل مساعدة كييف في "أولويات" أخرى مثل توريد مدافع هاوتزر "سيزا"، وفق قناة "بي إف ام" التلفزيونية.
موسكو - سبوتنيك. وبعد قمة أوروبية بحضور زيلينسكي، تحدث ماكرون ليلة الخميس-الجمعة عن مسألة تسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا قائلا "لا أستبعد شيئا على الإطلاق" لكن هذا "لا يتطابق مع احتياجات" الجيش الأوكراني .
مروحيات مي- 17 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
صحيفة: أمريكا تبحث تزويد أوكرانيا بأسلحة وطائرات روسية لتعزيز دفاعاتها
17 ديسمبر 2021, 19:17 GMT
وخلال جولته الأوروبية الأخيرة التي شملت لقاءات مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحضور قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ناشد زيلينسكي حلفاء كييف الغربيين إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه "لا يمكن استبعاد أي شيء" في ما يخص توريدات الطائرات، لكن وزير الدفاع بن والاس صرح بأن بلاده لن تمد كييف بأي طائرات مقاتلة في المستقبل القريب.
وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس أن الحديث لا يدور عن تزويد أوكرانيا بالطائرات.
وكانت الخارجية الروسية حذرت من أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:01 GMTРеактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:17 GMT
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