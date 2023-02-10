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مصادر أممية لـ "سبوتنيك": "جبهة "النصرة" رفضت دخول المساعدات الحكومية السورية إلى مناطق سيطرتها
https://sputnikarabic.ae/20230210/مصادر-أممية-لـ-سبوتنيك-جبهة-النصرة-رفضت-دخول-المساعدات-الحكومية-السورية-إلى-مناطق-سيطرتها--1073366165.html
مصادر أممية لـ "سبوتنيك": "جبهة "النصرة" رفضت دخول المساعدات الحكومية السورية إلى مناطق سيطرتها
مصادر أممية لـ "سبوتنيك": "جبهة "النصرة" رفضت دخول المساعدات الحكومية السورية إلى مناطق سيطرتها
أفادت مصادر أممية لوكالة "سبوتنيك" أن "جبهة "النصرة" رفضت قطعيا دخول المساعدات الإغاثية الحكومية السورية إلى مناطق سيطرتها شمالي سوريا حتى الآن. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
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مصادر أممية لـ "سبوتنيك": "جبهة "النصرة" رفضت دخول المساعدات الحكومية السورية إلى مناطق سيطرتها

19:27 GMT 10.02.2023
© Sputnikتداعيات الزال المدمر في مدينة اللاذقية، سوريا
تداعيات الزال المدمر في مدينة اللاذقية، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
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أفادت مصادر أممية لوكالة "سبوتنيك" أن "جبهة "النصرة" رفضت قطعيا دخول المساعدات الإغاثية الحكومية السورية إلى مناطق سيطرتها شمالي سوريا حتى الآن.
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