https://sputnikarabic.ae/20230210/مصادر-أممية-لـ-سبوتنيك-جبهة-النصرة-رفضت-دخول-المساعدات-الحكومية-السورية-إلى-مناطق-سيطرتها--1073366165.html
مصادر أممية لـ "سبوتنيك": "جبهة "النصرة" رفضت دخول المساعدات الحكومية السورية إلى مناطق سيطرتها
مصادر أممية لـ "سبوتنيك": "جبهة "النصرة" رفضت دخول المساعدات الحكومية السورية إلى مناطق سيطرتها
أفادت مصادر أممية لوكالة "سبوتنيك" أن "جبهة "النصرة" رفضت قطعيا دخول المساعدات الإغاثية الحكومية السورية إلى مناطق سيطرتها شمالي سوريا حتى الآن. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T19:27+0000
2023-02-10T19:27+0000
2023-02-10T19:27+0000
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مصادر أممية لـ "سبوتنيك": "جبهة "النصرة" رفضت دخول المساعدات الحكومية السورية إلى مناطق سيطرتها
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أفادت مصادر أممية لوكالة "سبوتنيك" أن "جبهة "النصرة" رفضت قطعيا دخول المساعدات الإغاثية الحكومية السورية إلى مناطق سيطرتها شمالي سوريا حتى الآن.