https://sputnikarabic.ae/20230211/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الزلزال-في-تركيا-إلى-24617-قتيلا-1073399946.html
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 24617 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 24617 قتيلا
أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي تركيا قرب الحدود السورية في الساعات... 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T21:44+0000
2023-02-11T21:44+0000
2023-02-11T21:44+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال أقطاي: "عدد ضحايا الزلزال ارتفع الآن ليصل إلى 24617 قتيلاً"، مشيرا إلى أنه "سيتم مواصلة أعمال البحث والإنقاذ".وقال المسؤول التركي "لم نفقد الأمل في العثور على ناجين"، مضيفا "نتخذ التدابير اللازمة لمواجه احتمال انتشار الأوبئة".وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، نجحت فرق إطفاء تركية في إنقاذ رضيع ذو 7 أشهر من تحت الأنقاض في ولاية هطاي بعد مضي 140 ساعة على كارثة الزلزال جنوبي البلاد.كما أنقذت فرق الإغاثة والنجدة أسرة تركية من 3 أشخاص من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا بعد مضي 138 ساعة على وقوع الزلزال.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال إلى 22327 ألفا، قبل أن يعلن أقطاي ارتفاع الحصيلة إلى 24617 قتيلاً.وفجر الإثنين، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230211/أردوغان-الزلزال-الأخير-أكثر-تدميرا-بثلاثة-أضعاف-من-نظيره-في-1999-1073385528.html
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 24617 قتيلا
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أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي تركيا قرب الحدود السورية في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، إلى 24617.
موسكو - سبوتنيك
. وقال أقطاي: "عدد ضحايا الزلزال ارتفع الآن ليصل إلى 24617 قتيلاً"، مشيرا إلى أنه "سيتم مواصلة أعمال البحث والإنقاذ".
وقال المسؤول التركي "لم نفقد الأمل في العثور على ناجين"، مضيفا "نتخذ التدابير اللازمة لمواجه احتمال انتشار الأوبئة".
وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، نجحت فرق إطفاء تركية في إنقاذ رضيع ذو 7 أشهر من تحت الأنقاض في ولاية هطاي بعد مضي 140 ساعة على كارثة الزلزال جنوبي البلاد.
كما أنقذت فرق الإغاثة والنجدة أسرة تركية من 3 أشخاص من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا بعد مضي 138 ساعة على وقوع الزلزال.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال
إلى 22327 ألفا، قبل أن يعلن أقطاي ارتفاع الحصيلة إلى 24617 قتيلاً.
وفجر الإثنين، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.