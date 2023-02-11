https://sputnikarabic.ae/20230211/الرئيس-الأوكراني-يعقد-اجتماعات-لتعزيز-مؤسسات-الدولة-1073390783.html
الرئيس الأوكراني يعقد اجتماعات لتعزيز مؤسسات الدولة
الرئيس الأوكراني يعقد اجتماعات لتعزيز مؤسسات الدولة
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه خلال الاجتماعات مع ممثلي قطاع الدفاع ووكالات إنفاذ القانون، ناقش تعزيز مؤسسات الدولة في البلاد. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T16:55+0000
2023-02-11T16:55+0000
2023-02-11T16:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي
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وقال زيلينسكي في منشور عبر حسابه على موقع "تليغرام" اليوم السبت "موضوع (الاجتماعات- محرر) هو تعزيز مؤسسات الدولة في أوكرانيا، وحماية هذه المؤسسات من أي محاولات من الخارج أو من الداخل للحد من قدرتها وفعاليتها. وهذا يتعلق بمجالات مختلفة: سياسة شؤون الموظفين والتفاعل بين مؤسسات الدولة وتواتر كيفية عمل هياكل الدولة".ووفقا لزيلينسكي، ستستمر الدولة في تحديث المؤسسات والعمليات فيها. "يجب ضمان التكرار في عمل هياكل الدولة ليس فقط بما يعتمد على الأشخاص أنفسهم، ولكن أيضا من خلال نوع الشفافية ووظيفة المساءلة التي تم إنشاؤها".بالإضافة إلى ذلك، أعلن زيلينسكي قرارات جديدة من خلال مجلس الأمن القومي والدفاع.في وقت سابق، كتبت وسائل الإعلام الأوكرانية أن وزارة الدفاع الأوكرانية تشتري منتجات للجيش مرتين أو ثلاث مرات أكثر تكلفة مما يمكن شراؤها في متاجر البيع بالتجزئة في كييف. وتناول التحقيق اتفاقية أبرمها قسم خدمات التموين في عام 2023 للوحدات العسكرية المتمركزة في مناطق جيتومير وكييف وبولتافا وسومي وتشيركاسي وتشرنيهيف. مبلغ الصفقة 13.1 مليار هريفنيا (أكثر من 350 مليون دولار).
https://sputnikarabic.ae/20230205/تقارير-البرلمان-الأوكراني-سيصوت-لصالح-استقالة-وزير-الدفاع-والكشف-عن-اسم-خلفه-1073149081.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي
العالم, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي
الرئيس الأوكراني يعقد اجتماعات لتعزيز مؤسسات الدولة
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صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه خلال الاجتماعات مع ممثلي قطاع الدفاع ووكالات إنفاذ القانون، ناقش تعزيز مؤسسات الدولة في البلاد.
وقال زيلينسكي في منشور عبر حسابه على موقع "تليغرام" اليوم السبت "موضوع (الاجتماعات- محرر) هو تعزيز مؤسسات الدولة في أوكرانيا، وحماية هذه المؤسسات من أي محاولات من الخارج أو من الداخل للحد من قدرتها وفعاليتها. وهذا يتعلق بمجالات مختلفة: سياسة شؤون الموظفين والتفاعل بين مؤسسات الدولة وتواتر كيفية عمل هياكل الدولة".
ووفقا لزيلينسكي، ستستمر الدولة في تحديث المؤسسات والعمليات فيها. "يجب ضمان التكرار في عمل هياكل الدولة ليس فقط بما يعتمد على الأشخاص أنفسهم، ولكن أيضا من خلال نوع الشفافية ووظيفة المساءلة التي تم إنشاؤها".
بالإضافة إلى ذلك، أعلن زيلينسكي قرارات جديدة من خلال مجلس الأمن القومي والدفاع.
في وقت سابق، كتبت وسائل الإعلام الأوكرانية أن وزارة الدفاع الأوكرانية تشتري منتجات للجيش مرتين أو ثلاث مرات أكثر تكلفة مما يمكن شراؤها في متاجر البيع بالتجزئة في كييف. وتناول التحقيق اتفاقية أبرمها قسم خدمات التموين في عام 2023 للوحدات العسكرية المتمركزة في مناطق جيتومير وكييف وبولتافا وسومي وتشيركاسي وتشرنيهيف. مبلغ الصفقة 13.1 مليار هريفنيا (أكثر من 350 مليون دولار).